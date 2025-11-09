Karina García dejó entrever posibles motivos de su ruptura con Altafulla: “Ya aprendí, porque ya me pasó”

La modelo reflexionó sobre su vida amorosa, y realizó un apunte que los usuarios interpretaron como la situación que propició su ruptura con Altafulla - crédito @teamkarinaofi/TikTok

Karina García fue protagonista excluyente en el ámbito de la farándula colombiana y las redes sociales durante 2025. Su paso por La casa de los famosos Colombia en el primer semestre le hizo ganarse el apoyo de una fanaticada que fue determinante para todo lo que siguió.

Pese a que fue eliminada poco después de entrar al Top 10, la modelo paisa se encargó de la campaña para que su entonces novio, Altafulla, se llevara el premio mayor. Dicho noviazgo, sumado a sus tensiones con Yina Calderón y Melissa Gate la situaron en plataformas digitales, algo que se viene ratificando con su presencia en La mansión de Luinny, formato de telerrealidad que se graba por estos días en República Dominicana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Justamente antes de su presencia en el formato que se emite de manera digital, Karina anunció el final de su noviazgo con Altafulla, hecho que sorprendió a los seguidores de ambos. Aunque no se dieron razones específicas sobre la separación, parece que algunas de ellas se filtraron durante una reciente interacción de la modelo dentro de la casa estudio.

Altafulla y Karina García se conocieron en 'La casa de los famosos Colombia', iniciando un noviazgo de amplio seguimiento en redes sociales - crédito @altafulla/Instagram

Durante una conversación con sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ofreció un consejo que podría arrojar luces sobre lo que llevó al final de su noviazgo con el cantante.

En el diálogo, Karina recomendó a Chelsy, otra de las participantes que, si llegaba a entablar una relación dentro del formato, evitaran cometer el error que ella misma reconoce haber cometido en el pasado. La modelo confesó que, de haber seguido ese consejo, se habría ahorrado muchas lágrimas, explicando que se entregó completamente a una relación sin analizar con detenimiento las intenciones de la otra persona.

“Uno nunca sabe realmente las intenciones que tiene una persona. Uno nunca sabe si están jugando con uno, uno nunca sabe si lo están utilizando. Porque yo tengo buenas intenciones y no veo algo negativo en la gente. Ya aprendí, porque ya me pasó, amiga, analice mucho su comportamiento, pero fuera de acá”, comentó.

Aunque la modelo no mencionó explícitamente el nombre de Altafulla, sus palabras dejaron entrever que se refería a él, especialmente al señalar que durante la relación no evaluó con claridad el comportamiento de su pareja, en parte porque estaban rodeados de cámaras. Además, Karina admitió que, aunque siente simpatía y percibe buena energía en esa persona, considera que fue un error no conocerlo bien antes de entregarse por completo.

La reacción de los seguidores de la antioqueña no se hizo esperar. Hubo quienes interpretaron sus declaraciones como una referencia directa a Altafulla y se preguntaron qué habría motivado a la modelo a hablar de esa manera acerca del cantante. Otros, en cambio, resaltaron la madurez de Karina al reconocer públicamente su error, recordando que tanto sus compañeros de La casa de los famosos Colombia como su hija Isabella le advirtieron en varias ocasiones sobre lo poco conveniente que podía resultar involucrarse sentimentalmente en un reality show.

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas

La paisa reveló que cobra entre 5 mil o 10 mil dólares por eventos en donde le piden ser host - crédito @wilfrancalderon27/ Instagram

Días atrás, la conversación que puso a Karina García en el centro del debate ocurrió durante una de las actividades realizadas en la casa. La influenciadora antioqueña explicó.

“Sí, depende del evento. O sea, ya casi no lo hago, pero, por ejemplo, a mí me contratan para ir de host a un lugar, por eso, cobro 5.000 dólares, dos horas 10.000 dólares”. De inmediato, la cifra fue calculada por quienes la acompañaban, que determinaron que equivale a más de 37 millones de pesos colombianos si considera la máxima tarifa mencionada.