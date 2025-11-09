Colombia

Judicializan a cinco presuntos implicados en el transporte marítimo de migrantes desaparecidos tras zarpar de San Andrés Isla

Se les vincula con dos incidentes registrados en octubre de 2023 y julio de 2024, cuando dos embarcaciones naufragaron en altamar debido al exceso de pasajeros y la falta de medidas de seguridad

Guardar
Judicialización - crédito Fiscalía
Judicialización - crédito Fiscalía

Cinco personas fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación tras ser identificadas como presuntas responsables de facilitar el transporte marítimo de migrantes extranjeros desaparecidos luego de zarpar de San Andrés Islas rumbo a Centroamérica.

Las investigaciones permitieron vincular a Rick Allen Bent Duffis, Arnold Sebastián Bernard Valencia, Steve Stenley Walters Reales, Esteban Muñoz Reeves y Jayson Faiquare Hawkins con dos embarcaciones cuyos pasajeros no han sido localizados o sufrieron naufragios con víctimas fatales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Fiscalía, el primer hecho ocurrió el 21 de octubre de 2023, cuando la lancha ‘IAS II’ partió de San Andrés con 40 personas a bordo —2 de nacionalidad china y 38 venezolanos, incluidos 12 menores— y 2 tripulantes.

Las investigaciones permitieron vincular a
Las investigaciones permitieron vincular a Rick Allen Bent Duffis, Arnold Sebastián Bernard Valencia, Steve Stenley Walters Reales, Esteban Muñoz Reeves y Jayson Faiquare Hawkins - crédito Fiscalía

Los registros oficiales señalan que Walters Reales, Muñoz Reeves y Faiquare Hawkins habrían gestionado el cupo y la salida de siete extranjeros, incluidos dos niños, en esta embarcación. Hasta la fecha, no se cuenta con información sobre el paradero de los pasajeros y la tripulación, detalló la fiscalía en su comunicado.

El segundo caso, de acuerdo con la información oficial, se desarrolló entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2024. En este episodio, Bent Duffis y Bernard Valencia presuntamente organizaron el viaje de cinco de los 18 migrantes provenantes de Kazajistán, Venezuela, Colombia, Irán y Chile, quienes abordaron una lancha junto a dos tripulantes.

La embarcación se dirigía hacia Nicaragua, pero naufragó en altamar. Como resultado, hubo dos personas fallecidas, tres desaparecidas y quince rescatadas, entre ellas cinco menores de edad.

Los cinco procesados enfrentan cargos por tráfico de migrantes agravado, mientras que a Bent Duffis también se le imputó homicidio culposo por hechos relacionados con el naufragio. Durante las audiencias preliminares, uno de los acusados, Bernard Valencia, aceptó los cargos en su contra, informó la Fiscalía General de la Nación.

Los cinco procesados enfrentan cargos
Los cinco procesados enfrentan cargos por tráfico de migrantes agravado, mientras que a Bent Duffis también se le imputó homicidio culposo por hechos relacionados con el naufragio - crédito Fiscalía

La labor investigativa incluyó la actuación de equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la colaboración de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, así como de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Migración Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Armada Nacional.

Desmantelan red dedicada al transporte ilegal de migrantes en Colombia

La Fiscalía General de la Nación informó la captura y judicialización de cinco individuos a quienes se les señala de pertenecer a una organización dedicada al traslado ilícito de migrantes en Colombia. El operativo fue posible luego de una investigación apoyada por agencias estadounidenses como ICE y Homeland Security Investigations.

Los detenidos, identificados como Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, enfrentan cargos relacionados con tráfico de migrantes.

El proceso judicial se lleva adelante en Medellín bajo la supervisión de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Ninguno de los implicados admitió responsabilidad ante las autoridades y todos deben permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, esta red habría facilitado el tránsito irregular de por lo menos 114 personas provenientes de Asia, África y el Caribe en un período mayor a dos años. Los migrantes ingresaban por Brasil y seguían una ruta fluvial hacia el departamento de Nariño. Allí, eran recibidos por miembros del grupo procesado, quienes posteriormente organizaban su traslado terrestre, principalmente hacia la región de Urabá, utilizando buses turísticos y de servicio público.

Las autoridades establecieron que Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón coordinaban la obtención de vehículos y las rutas, mientras que Muñoz Patiño y Jaramillo Estrella cumplían funciones como conductores. Alejandra García Arboleda se ocupaba de la logística para restringir el contacto de los migrantes con personas externas durante los viajes.

Captura de dos de los implicados en la red de migración ilegal - crédito Fiscalía

Las capturas se efectuaron en operativos coordinados en Medellín, Cali y Palmira, abarcando el principal corredor entre Nariño y Urabá, zona estratégica para el desplazamiento de los migrantes. La investigación, aún en curso, mantiene la cooperación internacional para establecer el alcance total de la organización.

Temas Relacionados

Transporte marítimoMigrantes desaparecidosPersonas judicializadasFiscalíaJudicializaciónColombia-Noticias

Más Noticias

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

El colombiano fue uno de los invitados al concierto y sorprendió a los asistentes con su show

La famosa canción de vallenato

En vivo| IV Cumbre de la Celac-UE: Representantes de más de 40 países de América, el Caribe y Europa se reúnen en privado en Santa Marta, Colombia

El evento concentra a 13 jefes de Estado y un gran número de delegaciones que arrancarán el encuentro haciendo un balance de los acuerdos obtenidos en 2023 durante el último encuentro de naciones en materia de comercio y transición verde

En vivo| IV Cumbre de

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

En el conjunto italiano, el defensor central de la selección Colombia acumula 55 partidos, en donde ha visto nueve tarjetas amarillas y una tarjeta roja

Yerry Mina sacó de quicio

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

El cuadro Matecaña afronta una delicada situación económica que ha obligado a sus dueños a buscar la venta del club tras una serie de incumplimientos en sus obligaciones

Grupo de Orlando Berrío se

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La actriz colombiana compartió los aprendizajes y emociones que dejó su paso por la competencia de cocina, y reafirmó que su motivación fue cumplir metas personales, no buscar fama ni sumarse a otros realities

Patricia Grisales respondió si participaría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

La famosa canción de vallenato

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Hijo de J Balvin conmovió las redes sociales en conversación con su madre Valentina Ferrer: “No me voy a ir de tu lado”

Deportes

Yerry Mina sacó de quicio

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre

Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás

Boca Juniors vs. River Plate: Juan Fernando Quintero iniciará como suplente el Superclásico de Argentina