Colombia

Intento de fuga terminó en balacera en estación de Policía en Bogotá: ahí permanece recluido el sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió en la mañana del domingo 9 de noviembre cuando los custodios entregaban las raciones de comida a los prisioneros

Guardar
La policía desplegó un operativo
La policía desplegó un operativo para recapturar a los detenidos que lograron evadir los controles - crédito iStock

Cuatro individuos consiguieron escapar de la Estación de Policía Barrios Unidos en el noroccidente de Bogotá, después de que se presentara un intento de fuga masivo durante la mañana del domingo 9 de noviembre.

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el incidente se presentó un tiroteo que dejó a cinco detenidos con heridas leves por arma de fuego, al tiempo que se pudo confirmar el escape de cuatro reclusos más.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hombres que resultaron lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro médico donde son valorados. Sin embargo, las autoridades afirmaron que todos se encuentran fuera de peligro y que las heridas no revisten de gravedad.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:45 a. m. cuando el personal de la Policía se acercaron a la zona de detención para entregar la alimentación matutina, además de adelantandar el procedimiento habitual de aseo.

En la estación de Policía
En la estación de Policía de Barrios Unidos permenece retenido Juan Carlos Suárez, único capturado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno - crédito Redes Sociales

Se encontraban los custodios entregándole la comida a las personas privadas de la libertad y generándoles el aseo rutinario. Estas personas se avalanchan contra los dos custodios, tratan de intimidarlos con armas blancas y generan una fuga masiva. Querían generar una fuga masiva, más de catorce personas”, señaló el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Fue en ese instante que los detenidos aprovecharon el acceso del custodio a las celdas para organizar una salida violenta, abalanzándose en grupo con la intención de evadirse.

Según informaron las autoridades, en medio del tumulto, los privados de la libertad no solo intentaron escapar, sino que atacaron a los policías, situación que puso en riesgo la integridad de los uniformados.

Uno de los uniformados, al verse acorralado, hizo uso de su arma de fuego en legítima defensa, hiriendo a cinco de los participantes en la revuelta, mientras que otros nueve detenidos intentaban huir de las instalaciones.

Las autoridades mantienen un plan
Las autoridades mantienen un plan candado para recapturar a los cuatro internos que lograron salir de la estación - crédito Policía Nacional

Producto de esto alcanza a impactar cinco personas, los cuales están fuera de peligro, se encuentran en establecimiento médico siendo atendidos. Pero así mismo, cuatro sí alcanzan a darse a la fuga”, señaló el general de la Policía.

Entretanto, se conoció que en esa estación de Policía se encuentra retenido Juan Carlos Súarez, hasta ahora el único procesado por el homicidio del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que el joven de 27 años, acusado por el delito de homicidio agravado, no participó de la riña y posterior fuga de detenidos y sigue privado de la libertad.

Una vez ocurrido el ataque de los detenidos, las autoridades desplegaron un equipo operativo para adelantar un plan candado que involucró a unidades de inteligencia y la Policía judicial.

Juan Carlos Suárez ya fue imputado por la Fiscalía: no aceptó cargos

Juan Carlos Suárez Ortiz fue
Juan Carlos Suárez Ortiz fue imputado por el delito de homicidio agravado - crédito Fiscalía

En la tarde del miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos de homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez Ortiz por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años de la Universidad de los Andes.

Según la exposición de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2025 en la avenida Caracas, número 63-85. En esa ocasión, Suárez Ortiz, con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, habría agredido junto a otro individuo a la víctima, propinándole golpes que provocaron su caída.

Un testigo presencial identificó a Suárez Ortiz como uno de los agresores y afirmó que le asestó múltiples patadas en la cara y el cuerpo. La intervención de la Policía Nacional culminó con la captura de Suárez Ortiz, a quien se le leyeron sus derechos como presunto autor de lesiones personales.

El personal médico describió las lesiones de Moreno Jaramillo como politraumatismo secundario a múltiples golpes contundentes en cara, cráneo y tórax, lo que derivó en su fallecimiento y motivó la imputación de homicidio agravado.

Durante la audiencia, el juez interrogó a Suárez Ortiz sobre su comprensión de los cargos. El acusado manifestó: “No entendí los hechos por los cuales estoy siendo procesado en la presente audiencia” y solicitó una explicación más clara. La fiscal respondió detallando nuevamente los hechos de manera sencilla y didáctica.

Tras la aclaración, Suárez Ortiz confirmó que comprendía los hechos y, al ser consultado sobre su posición frente a los cargos, declaró: “No acepto cargos”.

Temas Relacionados

Estación Policía Barrios UnidosFuga de presosPolicía de BogotáBarrios UnidosColombia-noticias

Más Noticias

A la cárcel tres policías que transportaban droga y panfletos del ELN en pleno centro de Bogotá

La investigación señala que los sujetos ocultaban sustancias prohibidas, propaganda del grupo armado y armamento en un vehículo oficial en la capital colombiana

A la cárcel tres policías

Hijo de J Balvin conmovió las redes sociales en conversación con su madre Valentina Ferrer: “No me voy a ir de tu lado”

El pequeño reafirmó su deseo de compartir cada etapa de la vida con su madre en medio de una charla sobre el futuro después de ver una película sobre la realidad que enfrentan los padres de familia

Hijo de J Balvin conmovió

Sandra Ramírez discutió con el abogado Iván Cancino por candidatos de derecha: “Usted ha demostrado que la paz no es posible”

Un comentario de la congresista sobre candidatos de derecha desató una discusión pública con el abogado, que defendió a los postulantes y cuestionó las afirmaciones sobre intereses personales y la viabilidad de la paz

Sandra Ramírez discutió con el

Álvaro Uribe arremetió contra Petro por la casa que adecuó para la Embajada en Arabia Saudita: “Derrochón”

El mandatario, en un foro para madres comunitarias en el sur de Bogotá, afirmó que hay otras prioridades para el Gobierno nacional

Álvaro Uribe arremetió contra Petro

Gustavo Petro respondió a Juan Carlos Pinzón por críticas a su discurso contra Estados Unidos: “Forjaron una diplomacia de dependencia”

El presidente Gustavo Petro aseguró que su propuesta de diplomacia ha traído resultados para Colombia

Gustavo Petro respondió a Juan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Hijo de J Balvin conmovió

Hijo de J Balvin conmovió las redes sociales en conversación con su madre Valentina Ferrer: “No me voy a ir de tu lado”

Tensión máxima en ‘La mansión de Luinny’: Sofía Avendaño exige su creador intervenir tras el enfrentamiento entre Yina Calderón y La Piry

Jhonny Rivera comparte sus mejores consejos para sanar un corazón roto y sorprende con su sinceridad: “Paciencia”

Yina Calderón y La Piry protagonizan el momento más tenso en ‘La mansión de Luinny’ tras un inesperado empujón

El miedo transforma la vida de Marcela Reyes: aseguró que teme por su vida y debió tomar algunas medidas pensando en su hijo

Deportes

Edwin Cardona, en medio de

Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás

Boca Juniors vs. River Plate: Juan Fernando Quintero iniciará como suplente el Superclásico de Argentina

David Alonso sube al podio por tercera vez consecutiva en el campeonato de Moto2: así le fue al colombiano en el GP de Portugal

Kevin Mier salió lesionado en su último partido con Cruz Azul: así fue la patada al jugador colombiano

Aplausos y ovación de pie: así fue despedido James Rodríguez en el último partido en el Club León