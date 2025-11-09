Intento de fuga terminó en balacera en estación de Policía en Bogotá: ahí permanece recluido el sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno

La policía desplegó un operativo para recapturar a los detenidos que lograron evadir los controles - crédito iStock

Cuatro individuos consiguieron escapar de la Estación de Policía Barrios Unidos en el noroccidente de Bogotá, después de que se presentara un intento de fuga masivo durante la mañana del domingo 9 de noviembre.

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el incidente se presentó un tiroteo que dejó a cinco detenidos con heridas leves por arma de fuego, al tiempo que se pudo confirmar el escape de cuatro reclusos más.

Los hombres que resultaron lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro médico donde son valorados. Sin embargo, las autoridades afirmaron que todos se encuentran fuera de peligro y que las heridas no revisten de gravedad.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:45 a. m. cuando el personal de la Policía se acercaron a la zona de detención para entregar la alimentación matutina, además de adelantandar el procedimiento habitual de aseo.

En la estación de Policía de Barrios Unidos permenece retenido Juan Carlos Suárez, único capturado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno - crédito Redes Sociales

“Se encontraban los custodios entregándole la comida a las personas privadas de la libertad y generándoles el aseo rutinario. Estas personas se avalanchan contra los dos custodios, tratan de intimidarlos con armas blancas y generan una fuga masiva. Querían generar una fuga masiva, más de catorce personas”, señaló el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Fue en ese instante que los detenidos aprovecharon el acceso del custodio a las celdas para organizar una salida violenta, abalanzándose en grupo con la intención de evadirse.

Según informaron las autoridades, en medio del tumulto, los privados de la libertad no solo intentaron escapar, sino que atacaron a los policías, situación que puso en riesgo la integridad de los uniformados.

Uno de los uniformados, al verse acorralado, hizo uso de su arma de fuego en legítima defensa, hiriendo a cinco de los participantes en la revuelta, mientras que otros nueve detenidos intentaban huir de las instalaciones.

Las autoridades mantienen un plan candado para recapturar a los cuatro internos que lograron salir de la estación - crédito Policía Nacional

“Producto de esto alcanza a impactar cinco personas, los cuales están fuera de peligro, se encuentran en establecimiento médico siendo atendidos. Pero así mismo, cuatro sí alcanzan a darse a la fuga”, señaló el general de la Policía.

Entretanto, se conoció que en esa estación de Policía se encuentra retenido Juan Carlos Súarez, hasta ahora el único procesado por el homicidio del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que el joven de 27 años, acusado por el delito de homicidio agravado, no participó de la riña y posterior fuga de detenidos y sigue privado de la libertad.

Una vez ocurrido el ataque de los detenidos, las autoridades desplegaron un equipo operativo para adelantar un plan candado que involucró a unidades de inteligencia y la Policía judicial.

Juan Carlos Suárez ya fue imputado por la Fiscalía: no aceptó cargos

Juan Carlos Suárez Ortiz fue imputado por el delito de homicidio agravado - crédito Fiscalía

En la tarde del miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos de homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez Ortiz por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años de la Universidad de los Andes.

Según la exposición de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2025 en la avenida Caracas, número 63-85. En esa ocasión, Suárez Ortiz, con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, habría agredido junto a otro individuo a la víctima, propinándole golpes que provocaron su caída.

Un testigo presencial identificó a Suárez Ortiz como uno de los agresores y afirmó que le asestó múltiples patadas en la cara y el cuerpo. La intervención de la Policía Nacional culminó con la captura de Suárez Ortiz, a quien se le leyeron sus derechos como presunto autor de lesiones personales.

El personal médico describió las lesiones de Moreno Jaramillo como politraumatismo secundario a múltiples golpes contundentes en cara, cráneo y tórax, lo que derivó en su fallecimiento y motivó la imputación de homicidio agravado.

Durante la audiencia, el juez interrogó a Suárez Ortiz sobre su comprensión de los cargos. El acusado manifestó: “No entendí los hechos por los cuales estoy siendo procesado en la presente audiencia” y solicitó una explicación más clara. La fiscal respondió detallando nuevamente los hechos de manera sencilla y didáctica.

Tras la aclaración, Suárez Ortiz confirmó que comprendía los hechos y, al ser consultado sobre su posición frente a los cargos, declaró: “No acepto cargos”.