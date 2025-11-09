Gustavo Petro le respondió al gobernador de Antioquia, tras el fuerte reclamo que le hizo por propuesta de la ‘gran Colombia’: esto dijo

Uno de los reclamos del gobernador de Antioquia al presidente está enfocado en el tema de seguridad de los territorios - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

En otra de sus confrontaciones mediáticas, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió el domingo 9 de noviembre de 2025 en respuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que cuestionó la propuesta presidencial de reconstruir la ‘Gran Colombia’ y le pidió dedicarse a trabajar por el país en los 271 días que le restan de mandato.

El jefe de Estado, que defendió su iniciativa desde Santa Marta (Magdalena), en donde se desarrolla la cuarta edición de la cumbre Celac-Unión Europea (UE), vinculó el pasado político de Antioquia con el auge del narcotráfico y el paramilitarismo, mientras que el mandatario lo acusó de desatender los problemas actuales del país y de contemporizar con grupos armados. El intercambio dejó ver, una vez más, las notables diferencias entre ambos personajes.

“Señor gobernador, el proyecto político que abandera, se fundó en una fuerte alianza entre el poder político y el narcotráfico en Antioquia y otras regiones”, dijo Petro en su publicación en X, en la que sostuvo que esta alianza se legalizó y normalizó con la creación de las Convivir en 1997, lo que derivó en el fenómeno del narcoparamilitarismo. Un mensaje que también tendría como destinatario al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también gobernó Antioquia.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y sus críticas - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro y sus críticas a Andrés Julián Rendón y la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe

Asimismo, en su perfil, el primer mandatario reiteró las repercusiones de este proceso de expansión, según él, de las llamadas autodefensas, con lo que habría sido el apoyo de los organismos estatales. “Sé sus consecuencias: el exterminio del partido de izquierda (Unión Patrótica) UP, de miles de líderes sociales y la gobernanza paramilitar de los noventas y la primera década del siglo XXI”, enfatizó Petro en la plataforma digital, en respuesta a Rendón.

El presidente también se refirió al impacto de la violencia en el país. “Queda una matanza de 90.000 personas y las más altas tasas de homicidios y masacres de la historia”, indicó Petro, que defendió los avances recientes en materia de seguridad de su administración, al indicar que ha logrado bajar la tasa de homicidios, al combinar la acción militar con las políticas de paz. “Hoy tenemos, desde hace 10 años, la más baja tasa de homicidios desde el año 1993”, agregó.

Del mismo modo, atribuyó esta tendencia a la continuidad de políticas iniciadas en gobiernos anteriores. “Esta relativa baja tasa de homicidios comienza con Santos y su proceso de paz con las Farc, sube marginalmente con Duque y yo no la he subido, mantenemos una década de la más baja tasa de homicidios”, afirmó el mandatario, que se despachó hacia la política de seguridad democrática que inspira el actual modelo del gobernante regional.

Las rivalidades entre el gobernador de Antioquia y el presidente Gustavo Petro son de vieja data- crédito John Paz/Colprensa

¿Qué fue lo que dijo el gobernador de Antioquia de Gustavo Petro?

Es válido destacar que Rendón cuestionó la gestión de Petro y lo instó a asumir un papel más activo en la defensa de la seguridad nacional. “Le propongo que cambie de bando y ejerza como comandante en jefe de las FF. MM. y de Policía. Que defienda a los ciudadanos y pare de contemporizar y contemplar a sus aliados de la paz total: bandidos de distinta pelambre que han crecido y se han fortalecido en su gobierno”, publicó en sus redes sociales.

Y también invitó al presidente a visitar el Batallón de Tunja y a los soldados, tras el ataque contra la estructura del Batallón Bolívar, que por fortuna no dejó víctimas mortales, en un llamado a que se involucre directamente con las fuerzas armadas y la ciudadanía. Todo esto, con el trasfondo de la propuesta de Petro de revivir la idea de la Gran Colombia, inspirada en el proyecto de Simón Bolívar; al que posteriormente se sumó Panamá.

Con este mensaje, el gobernador Andrés Julián Rendón le respondió a Gustavo Petro, sobre el proyecto de la 'gran Colombia' - crédito @AndresJRendonC/X

“Le propongo a los pueblos que habitan en este territorio demarcado en 1819, realizar a través del poder constituyente y el acuerdo entre gobiernos, la reconstrucción de esta idea qué hoy sería una confederación de Naciones soberanas: la idea de Bolívar de una Gran Colombia, con parlamento común y presidencia colegiada como lo hace la Unión Europea”, al recordar el congreso de Angostura, con la creación de la República, con Venezuela y Ecuador.