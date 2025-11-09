Colombia

Este es el PMU que tiene instalado el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en Santa Marta por Cumbre Celac-UE

EL Ejército Nacional reportó que soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia se distribuyeron por varios puntos de la ciudad samaria para garantizar el orden y la seguridad durante el evento multilateral

Guardar
Fuerzas militares y policiales de
Fuerzas militares y policiales de Colombia refuerzan la protección y el acompañamiento estratégico en la IV Cumbre Celac-UE, coordinando operaciones desde el Puesto de Mando Unificado para asegurar el desarrollo del encuentro internacional - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia informó este 9 de noviembre de 2025 que las acciones de seguridad y coordinación interinstitucional en el contexto de la IV Cumbre Celac-UE cuentan con la participación conjunta de soldados del Ejército Nacional de Colombia, así como efectivos de la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) y en ubicaciones estratégicas de la capital del departamento del Magdalena, estas fuerzas se distribuyeron para ejecutar un trabajo especial que permita facilitar el desarrollo adecuado del evento internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información publicada en la red social X por la Primera División del Ejército Nacional de Colombia destacó la articulación de diferentes instituciones que han asumido la tarea de brindar protección y apoyo logístico durante el avance de la cumbre.

Primera División del Ejército confirmó
Primera División del Ejército confirmó los detalles del PMU para Santa Marta, por la cumbre Celac-UE - crédito @Ejercito_Div1/X

Según la publicación, el compromiso de las fuerzas apunta a garantizar tanto la seguridad de los participantes como la eficiencia operativa a lo largo de toda la estancia de los delegados internacionales en el país.

La cumbre, que reúne a líderes y representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), avanza según lo esperado mientras se desplegan todos los dispositivos de seguridad planificados.

Otros detalles: por agua, tierra y aire

Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia compartió un comunicado para explicar el contingente compuesto por 2.400 integrantes de la Fuerza Pública que se ha desplegado de manera coordinada para resguardar la cumbre Celac-UE en Santa Marta, por medio de la ejecución de una estrategia integral que abarca seguridad aérea, marítima y terrestre.

El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia detalló que este operativo responde a la magnitud del evento y a la presencia del presidente de la República, así como a otras actividades paralelas que involucran a grandes concentraciones de público.

Fuerza Aérea sobrevolando la bahía
Fuerza Aérea sobrevolando la bahía de Santa Marta durante la cumbre Celac-UE -crédito Comando General Fuerzas Militares

El protocolo de seguridad, según informó el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, incluye la articulación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con la finalidad de prevenir riesgos y garantizar una movilidad estratégica segura mediante la creación de corredores custodiados, anillos de protección y vigilancia especializada sobre infraestructura crítica.

Entre las medidas implementadas destacan “capacidades especializadas para anticipar y mitigar cualquier riesgo” y dispositivos de control en zonas con alta afluencia de asistentes.

El Ejército Nacional, a través de su Primera División, movilizó especialistas en inteligencia, equipos motorizados, unidades antiexplosivos y personal del grupo Gaula, especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro.

Protección desde un ángulo de
Protección desde un ángulo de la bahía de Santa Marta durante la cumbre Celac-UE -crédito Comando General Fuerzas Militares

La Armada de Colombia, mediante la Fuerza Naval del Caribe, preparó unidades de reacción inmediata y una plataforma de superficie para respaldar la seguridad marítima en la zona. Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana reforzó el esquema de protección con el apoyo del Cacom 3, desplegando aeronaves de ala fija y rotatoria para patrullaje y vigilancia.

De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, la coordinación interinstitucional se mantuvo de manera permanente con las demás entidades del Estado y las autoridades civiles, para responder a los requerimientos derivados tanto de la cumbre como de los eventos paralelos a la misma.

Los dispositivos de control, la cobertura en diferentes dominios y las capacidades de respuesta especializada conforman el núcleo del dispositivo general de seguridad integral concebido para este encuentro internacional.

Armada Nacional en operativo de
Armada Nacional en operativo de monitoreo desde el mar durante la cumbre Celac-UE -crédito omando General Fuerzas Militares

Los dispositivos de control, la cobertura en diferentes dominios y las capacidades de respuesta especializada conforman el núcleo del dispositivo general de seguridad integral concebido para este encuentro internacional.

Mientras tanto, durante su intervención en la Cumbre Celac–UE, el presidente Gustavo Petro hizo un llamamiento a los países de América Latina y el Caribe para que asuman una posición como referentes de diálogo y no de dominación en el escenario internacional.

En su mensaje, el mandatario enfatizó la importancia de la diversidad cultural en la región: “En nuestras venas corre la sangre del mundo entero”, y resaltó esta característica como cimiento para el entendimiento global.

El jefe de Estado insistió en que, para los asistentes a la cumbre, la atención debe centrarse en la defensa de la vida y no en la supremacía de los intereses comerciales.

Además, evocó el significado de la Sierra Nevada de Santa Marta al describir este espacio como un símbolo del equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, reforzando así la necesidad de armonía entre desarrollo, diversidad y sostenibilidad ambiental.

Temas Relacionados

EjércitoPMU Santa MartaCelac-UEPrimera División Ejército NacionalFuerza AéreaColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe arremetió contra Petro por la casa que adecuó para la Embajada en Arabia Saudita: “Derrochón”

El mandatario, en un foro para madres comunitarias en el sur de Bogotá, afirmó que hay otras prioridades para el Gobierno nacional

Álvaro Uribe arremetió contra Petro

Gustavo Petro respondió a Juan Carlos Pinzón por críticas a su discurso contra Estados Unidos: “Forjaron una diplomacia de dependencia”

El presidente Gustavo Petro aseguró que su propuesta de diplomacia ha traído resultados para Colombia

Gustavo Petro respondió a Juan

Dos ciudades colombianas quedaron entre las 100 mejores del mundo, según World’s Best Cities 2026

Las urbes destacaron por su renovación urbana constante, oferta cultural creciente y la consolidación como centros económicos y tecnológicos

Dos ciudades colombianas quedaron entre

Incautan 170 kilos de marihuana en la vía Bogotá-Girardot: dos personas fueron capturadas

El operativo fue realizado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte en el sector conocido como Chinauta

Incautan 170 kilos de marihuana

Gobernador de Antioquia contestó a mensaje de Gustavo Petro sobre la Gran Colombia: “Le propongo que cambie de bando”

Andrés Julián Rendón respondió al presidente sugiriendo que priorice la seguridad nacional y asuma su rol como jefe de las Fuerzas Militares, en vez de impulsar una confederación regional inspirada en la Unión Europea

Gobernador de Antioquia contestó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Tensión máxima en ‘La mansión

Tensión máxima en ‘La mansión de Luinny’: Sofía Avendaño exige su creador intervenir tras el enfrentamiento entre Yina Calderón y La Piry

Jhonny Rivera comparte sus mejores consejos para sanar un corazón roto y sorprende con su sinceridad: “Paciencia”

Yina Calderón y La Piry protagonizan el momento más tenso en ‘La mansión de Luinny’ tras un inesperado empujón

El miedo transforma la vida de Marcela Reyes: aseguró que teme por su vida y debió tomar algunas medidas pensando en su hijo

1280 Almas lanzaron versión renovada de su emblemático LP ‘Pueblo Alimaña’: “Reivindica lo que nosotros somos sin contradecirnos”

Deportes

Edwin Cardona, en medio de

Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás

Boca Juniors vs. River Plate: Juan Fernando Quintero iniciará como suplente el Superclásico de Argentina

David Alonso sube al podio por tercera vez consecutiva en el campeonato de Moto2: así le fue al colombiano en el GP de Portugal

Kevin Mier salió lesionado en su último partido con Cruz Azul: así fue la patada al jugador colombiano

Aplausos y ovación de pie: así fue despedido James Rodríguez en el último partido en el Club León