El miedo transforma la vida de Marcela Reyes: aseguró que teme por su vida y debió tomar algunas medidas pensando en su hijo

La artista compartió con sus fans el profundo impacto emocional que le causó la predicción, revelando que incluso dejó de frecuentar lugares y personas para protegerse y cuidar a su familia

La DJ aseguró que tiene temor de lo que pueda ocurrir después de que una vidente dijo que corría peligro - crédito @famososhastalaz/IG

Mucho se ha dicho sobre la vida de Marcela Reyes, que después de lo ocurrido con B King en México la obligó a tomar medidas excepcionales en su vida cotidiana.

La reconocida DJ y empresaria colombiana, con más de tres millones de seguidores en Instagram, ha compartido con sus fanáticos que atraviesa un periodo de temor tras conocer una predicción que advierte sobre un posible atentado en su contra.

Esto después de una revelación realizada por la vidente conocida como Alexandra Vidente, que se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

El hijo de Reyes recibió
El hijo de Reyes recibió amenazas desde México - crédito Siéntese quien pueda/ YouTube

La artista relató en sus historias de Instagram que la predicción la afectó profundamente. Según explicó, aunque su fe en Dios es inquebrantable, reconoce la existencia de personas con dones especiales. Al enterarse de la advertencia, experimentó una fuerte sensación de pánico.

“Me dio muchísimo pánico, yo amo a Dios y es él el único que tiene la última palabra, pero también soy consciente que hay personas que tienen dones especiales (...) inmediatamente empecé a blindar puertas de la casa, organicé el sistema de seguridad, mi otra camioneta la mandé a blindar, sí tomé medidas”, expresó la DJ, destacando el impacto que tuvo la predicción en su rutina diaria.

La preocupación de Marcela Reyes no solo se limita a su integridad física, pues la empresaria manifestó a sus seguidores que su mayor inquietud es el bienestar de su hijo, lo que la ha llevado a modificar radicalmente sus hábitos y a restringir sus salidas.

“Estoy demasiado precavida, he tenido noches enteras en las que no dormía, yo decía ‘Dios mío donde me pase algo’ porque mi mayor preocupación es mi hijo”, mencionó, evidenciando el nivel de ansiedad que ha experimentado en las últimas semanas.

La DJ blindó varias cosas
La DJ blindó varias cosas como su camioneta y las puertas de su vivienda, por la seguridad de ella y su familia - crédito @marcelareyes/Instagram

Asimismo, la creadora de contenido reveló que grabó varios videos con detalles personales que nunca ha compartido públicamente y los entregó a personas de su entera confianza, con la instrucción de que sean divulgados únicamente si llegara a sucederle algo.

“No soy la misma mujer de antes. Cambié muchos hábitos y también dejé muchas personas atrás”, comentó, resaltando el profundo cambio que ha experimentado en su vida personal y social.

Más allá de su seguridad,
Más allá de su seguridad, pensó en la de su hijo Valentino - crédito @marcelareyespv/IG

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y ha sido diversa, ya que mientras algunos le insisten en que mantenga las precauciones, especialmente en espacios públicos, otros le aconsejan que no preste atención a este tipo de predicciones, argumentando que no siempre se cumplen: “Marce por favor ten cuidado, especialmente con tu hijo”; “el instinto de una madre siempre protegiendo a su retoño, el temor está latente”; “yo creo que todas las madres haríamos lo mismo”, entre otros.

Así monetiza las críticas que recibe en redes

Durante una intervención en sus historias, Marcela Reyes reveló que más de cuarenta millones de personas han visualizado su contenido en redes sociales. Detalló que esa masiva atención incluye tanto a seguidores como a detractores.

La Dj confesó que en medio de las recientes polémicas, su cuenta de Instagram tuvo más de 42 millones de personas interesadas en su contenido - crédito @marcelareyes/ Instagram

“Yo les voy a decir una cosa, cuando uno se mete en este mundo debe entender que hay personas que te aman y personas que no, y hace parte de este trabajo, hace parte del proceso”, afirmó.

La DJ, reconocida por su personalidad polémica y mediática, subrayó el impacto que tiene la actividad de quienes la critican constantemente: “Con el informe de las estadísticas pude ser que mis redes sociales las han mirado más de

