Colombia frente a sus vecinos: este es el lugar que ocupa el país en el salario mínimo regional

Mientras algunos países de América Latina ya tienen definido cuánto recibirán sus trabajadores el próximo año, en Colombia la conversación apenas empieza a tomar forma. La comparación regional sirve como punto de partida para dimensionar cómo está el país frente a sus vecinos, justo cuando se acerca la negociación más importante del mercado laboral, la del salario mínimo.

Hoy, el ingreso básico colombiano está fijado en $1.423.500, más un auxilio de transporte de $200.000. Traducido a dólares según la tasa de cambio actual, el mínimo equivale a cerca de USD372,17. Esa cifra lo posiciona en un rango intermedio dentro de la región; por encima de algunos países, pero lejos de los más altos.

México, por ejemplo, definió para 2025 un salario de 8.480,17 pesos mexicanos en la mayor parte del territorio, lo que se acerca a USD454,64 mensuales. Más arriba aparece Ecuador, cuyo Salario Básico Unificado fue fijado en USD470. En contraste, Brasil estableció un pago mínimo de 1.518 reales (USD283,69), mientras que Argentina continúa con 322.200 pesos argentinos mensuales, equivalentes a unos US$222, y Perú con 1.130 soles, cerca de US$334,86.

Con ese mapa en mente, la agenda económica colombiana se prepara para las reuniones de concertación en las que Gobierno, empresarios y centrales obreras buscarán definir el monto para 2025. El dato de inflación se perfila como el primer punto de apoyo para la negociación. Las proyecciones más recientes anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará el año en 5,5%, por lo que el aumento final tendría que superar ese registro.

Bajo esa lógica, algunos analistas prevén un alza mínima cercana al 6,5%, a la cual se sumaría el dato de productividad que el Gobierno revelará formalmente durante la mesa de concertación. Partiendo de ese escenario, las estimaciones más comunes plantean que el salario base mantendría su nivel actual de $1.423.500, y el auxilio de transporte seguiría alrededor de $200.000, aunque ambos valores están sujetos a definición oficial.

Aun así, ya empiezan a circular proyecciones para 2026. Una de las más comentadas provino del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien planteó la posibilidad de llevar el salario mínimo hasta $1.800.000. Aunque no es una propuesta formal dentro del proceso de concertación, llamó la atención porque marcaría un salto importante en la remuneración de millones de trabajadores. A partir de esa cifra surge la pregunta inevitable: ¿cuánto quedaría entonces el auxilio de transporte?

Por ahora, cualquier cálculo es especulativo. La fijación del salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV) y del auxilio de transporte (AT) depende de un decreto presidencial que se expide a finales de año. Sin embargo, las tendencias históricas permiten ensayar algunos números.

Si el salario base aumentara de $1.423.500 en 2025 a $1.800.000 en 2026, la variación sería de 26,45%. Aunque el Gobierno puede ajustar el auxilio de transporte de manera discrecional, suele existir una sincronía porcentual para sostener el apoyo al costo del transporte público. Aplicando esa proporción, el auxilio pasaría de unos $200.000 en 2025 a cerca de $252.900 en 2026.

Con esas cifras, el ingreso mensual total alcanzaría los $2.052.900, un umbral simbólico para aproximadamente 2,5 millones de personas que devengan el mínimo, pues supondría superar por primera vez los dos millones de pesos en esta remuneración.

Más allá de las comparaciones internacionales y las proyecciones, la discusión sobre el mínimo también refleja la tensión entre el costo de vida, la productividad y la capacidad de las empresas para sostener incrementos elevados. Por eso, la mesa de concertación suele convertirse en un escenario decisivo para encontrar balances entre las expectativas de los trabajadores y las realidades económicas.