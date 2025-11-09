Cayó el premio ‘gordo’ de Baloto en Montería: esta es la millonada que se llevará el afortunado ganador

El afortunado compró su tiquete a través de una red aliada del juego - crédito Baloto /montaje Infobae

El más más reciente sorteo de Baloto, jugado en la noche del sábado 8 de noviembre, dejó excelentes noticias para un ciudadano de Montería, que resultó ser el beneficiario del premio mayor tras el sorteo 2576.

El pozo de 29.000 millones de pesos fue adjudicado a este participante, estableciéndose como el nuevo multimillonario del país, según anunció el Operador Nacional de Juegos (ONJ) a través de la cuenta oficial de Baloto en X: “Un nuevo multimillonario celebra hoy nuestro gran acumulado de $29.000 millones”.

Además del premio principal, la jornada distribuyó una considerable suma entre múltiples jugadores. Datos oficiales de Baloto detallan que fueron en total 30.468 ganadores en Colombia, quienes recibieron premios en distintas categorías, sumando 29.229.344.550 pesos entregados en esta ocasión. La combinación numérica ganadora correspondió a los números 01, 06, 18, 21, 24 y 12.

Respecto a la modalidad Revancha, los números sorteados fueron 14, 23, 33, 38, 40 y 06, sin que se presentaran ganadores para este acumulado, el cual asciende a siete mil millones de pesos. Según informó Baloto, esta modalidad sigue incrementando su pozo para futuros sorteos.

Tras la entrega del millonario premio principal, el juego reinició su acumulado para las próximas rondas. El monto inicial del nuevo premio de Baloto se fijó en 4.300 millones de pesos, y la Revancha continúa con 7.200 millones de pesos pendientes de ser reclamados por algún afortunado.

Baloto realiza sorteos tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— a las 11:00 p. m. Los interesados pueden verificar los resultados en la página web oficial del juego o en sus perfiles de redes sociales.

El ganador deberá pagar millonaria suma en impuestos

Recibir un premio como el del Baloto conlleva, además del entusiasmo, la responsabilidad de enfrentar obligaciones legales y fiscales. Al adjudicarse los 29.000 millones de pesos, el ganador debe prever que una parte sustancial de ese monto pasará directamente al fisco, principalmente para apoyar la financiación del sistema de salud del país.

El primer gravamen a considerar es el impuesto a las ganancias ocasionales, contemplado en el artículo 317 del Estatuto Tributario, el cual establece una tarifa del veinte por ciento sobre el valor íntegro del premio. Así, de los 29.000 millones de pesos ganados, el afortunado debe entregar 5.800 millones al Estado por este concepto.

Posteriormente, al monto resultante, se le aplica el impuesto a los movimientos financieros, conocido como el 4x1000, que representa un 0,4% adicional y se calcula sobre el saldo restante después del primer descuento.

Realizando ambos procedimientos, la suma final que recibe el ganador después de los impuestos es de 23.107.200.000 pesos.

El detalle del cálculo es el siguiente: tras descontar 20%, el monto se reduce a 23.200 millones de pesos. Sobre esa cifra recae el 4x1000, es decir 92.800.000 pesos adicionales. Por lo tanto, la cantidad neta recibida se sitúa poco arriba de los 23 mil millones de pesos.

Ambos tributos —el de ganancias ocasionales y el impuesto a los movimientos financieros— son inevitables para cualquier colombiano que resulte ganador del Baloto, sumando casi 5.892.800.000 pesos en deducciones solamente por conceptos impositivos.

De momento, los organizadores del juego ya extendieron la invitación al ganador para que se presente con la Fiduciaria de Occidente y así entregar el saldo restante, recordando que la legislación colombiana establece un plazo máximo de un año para que pueda hacer efectivo su premio.

“El premio fue adquirido en la modalidad manual y vendido por la red comercial aliada Record S.A. El nuevo multimillonario debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para gestionar la entrega de su premio”, señaló el Operador Nacional de Juegos en su comunicado.