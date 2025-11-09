Colombia

Asointermedias tras masacre en El Carmen de Viboral: “Las ciudades intermedias no pueden seguir siendo escenario de violencia”

La asociación manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió al Gobierno reforzar las acciones de seguridad y justicia ante el aumento de la violencia en el Oriente antioqueño

Asointermedias expresó su rechazo por
Asointermedias expresó su rechazo por la masacre en El Carmen de Viboral y reafirmó su compromiso con la defensa de la vida y la paz territorial.

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) expresó su rechazo ante la masacre ocurrida en El Carmen de Viboral, Antioquia, donde fueron asesinados tres jóvenes, entre ellos Andrés Giraldo, reconocido líder juvenil y contratista de la Alcaldía municipal.

El hecho, registrado en la tarde del sábado 8 de noviembre en el barrio Tahamíes, ha generado una ola de conmoción en la región y un fuerte llamado de atención sobre la creciente violencia en el Oriente antioqueño.

En su comunicado oficial, la organización afirmó que este crimen “enluta al pueblo carmelitano y al Oriente antioqueño, regiones que hoy claman por el respeto a la vida, la convivencia y la paz territorial”. La Asociación manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, la Alcaldía local y la comunidad, y reiteró su compromiso con la construcción de territorios seguros para la juventud y el liderazgo social.

la asociación instó al Gobierno
la asociación instó al Gobierno Nacional y a las autoridades a fortalecer la seguridad y la justicia en el Oriente antioqueño.

Un llamado urgente a reforzar la seguridad y la justicia

A través de un comunicado oficial, la entidad subrayó la necesidad de una respuesta inmediata y articulada por parte del Gobierno Nacional y las autoridades competentes.

“La Asociación hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que refuercen las acciones de prevención, control y justicia en el Oriente antioqueño, donde se vienen presentando hechos de violencia que vulneran los derechos fundamentales y la tranquilidad ciudadana”, señala el comunicado.

Asointermedias también reconoció los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia y de la administración municipal en el proceso de esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de los responsables, pero insistió en que la respuesta institucional debe ser integral, sostenida y con enfoque territorial.

En su mensaje final, la organización reiteró su defensa por la vida y la paz territorial, advirtiendo que “las ciudades intermedias no pueden seguir siendo escenario de la violencia; necesitan presencia, inversión y esperanza para proteger a sus comunidades”.

Asointermedias condena la masacre en
Asointermedias condena la masacre en El Carmen de Viboral y expresa solidaridad con las víctimas y sus familias.

El alcalde lamenta la pérdida de un líder y amigo

El alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, se pronunció a través de un video en sus redes sociales, visiblemente afectado por la tragedia. El mandatario local describió la situación como “uno de los momentos más difíciles” para su municipio y destacó la calidad humana de Andrés Giraldo, una de las víctimas mortales.

“No ha sido sencillo grabar este video. Hoy quiero dirigirme a toda la comunidad carmelitana con el corazón profundamente dolido. Hoy perdimos un gran amigo y compañero, un ser humano ejemplar. Andrés fue una persona alegre, servicial y comprometida con su comunidad”, expresó el alcalde.

Jiménez Cuervo también hizo un llamado a la unión ciudadana y al rechazo total de la violencia:

“Nada justifica arrebatar una vida ni sembrar el miedo entre nosotros. Hoy más que nunca, debemos unirnos como comunidad para defender la paz, la vida y el respeto por los demás”.

El alcalde finalizó su mensaje enviando su solidaridad a las familias y amigos de todas las víctimas, e invitó a la población a mantener viva la memoria de quienes han trabajado por el bienestar del municipio.

Jiménez Cuervo expresó su profundo dolor por el asesinato de Andrés, líder juvenil y funcionario local, durante la masacre ocurrida en El Carmen de Viboral. En un mensaje a la comunidad, rechazó con firmeza los actos de violencia y pidió a los ciudadanos mantener la unidad, defender la vida y trabajar juntos por la paz en el municipio.

Contexto de la masacre en El Carmen de Viboral

Según los primeros reportes de las autoridades, el ataque ocurrió en un establecimiento comercial del barrio Tahamíes, en zona urbana de El Carmen de Viboral. Varios hombres armados ingresaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra las personas presentes, provocando la muerte inmediata de tres de ellas. Los agresores huyeron del sitio, mientras la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Andrés Giraldo, líder juvenil y contratista de la Alcaldía.
  • Diosdado Hernández, de 31 años.
  • Édgar Velásquez, de 49 años.

La muerte de Andrés Giraldo ha generado especial consternación entre los habitantes del municipio, quienes lo recuerdan como un joven comprometido con la participación ciudadana y los procesos comunitarios.

Asointermedias El Carmen de Viboral masacre en Antioquia Oriente antioqueño líderes sociales asesinato de líderes sociales Colombia-Noticias

