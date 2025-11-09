Colombia

Álvaro Uribe anunció que habrá un segundo Plan Colombia si uno de sus candidatos gana las elecciones 2026: “Lo vamos a necesitar”

Para el líder político del Centro Democrático, la iniciativa es fundamental para combatir la criminalidad, el conflicto armado, narcotráfico y promover el desarrollo social y económico del país

Guardar
Álvaro Uribe propuso un nuevo Plan Colombia - crédito Centro Democrático

El 8 de noviembre de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez lideró un conversatorio, que se llevó a cabo en Bogotá, enfocado en las juventudes de su partido, el Centro Democrático.

A lo largo de la conversación, el exgobernador de Antioquia aseguró que una de las problemáticas bajo el Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro es el aumento de la criminalidad e inseguridad en el territorio por el fortalecimiento de los grupos amados ilegales como las disidencias de las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Dadas estas circunstancias, Uribe Vélez sostuvo que es fundamental recuperar la ayuda militar y financiera de Estados Unidos, que durante su administración resultó ser clave para las arremetidas contra las guerrillas.

“No hay duda. Ahora tenemos dificultades. Por ejemplo, cuando yo llegué a la presidencia, se estaba estrenando el Plan Colombia. A mí me ayudó mucho que tuviéramos a Israel. Con Juan Manuel Santos en su puesta de ministro de Defensa se empezó la negociación con el gobierno del presidente Bush. Santos salió a la candidatura presidencial y antes de que terminara ese gobierno que yo presidía, se culminó la negociación con el presidente Obama. A eso le quedó un respaldo bipartidista en los Estados Unidos, republicano y demócrata. Llegó Santos a la presidencia y no lo llevó al Congreso a ratificación. Imagino que fue por presiones de las Farc, por presiones de Chávez, por presiones de Castro”, expuso el exmandatario.

Para el líder político del
Para el líder político del Centro Democrático, la iniciativa es fundamental para combatir la criminalidad, el conflicto armado, narcotráfico y promover el desarrollo social y económico del país - crédito Colprensa

Así las cosas, Uribe Vélez sostuvo que para revertir la crisis de seguridad en el país es fundamental que se implemente un nuevo Plan Colombia, que fortalezca el Ejército Nacional. En efecto, señaló que en caso de que alguno de los precandidatos de Centro Democrático aterrice en la Casa de Nariño, se iniciarán conversaciones para la implementación de la iniciativa.

“Yo pienso, queridos jóvenes, que con un segundo Plan Colombia, bien ejecutado como lo llevábamos, Colombia tendría una situación de criminalidad muy, muy disminuida. Nosotros vamos a necesitar, ojalá tener presidente de Colombia, un presidente o una presidente en la primera vuelta presidencial en mayo, para que entre mayo y agosto se tenga la posibilidad de hacer esa negociación, porque el próximo gobierno tiene que llegar aprendido, listo, con todos los instrumentos, no puede perder una hora”, señaló el líder del Centro Democrático.

El expresidente habló sobre la
El expresidente habló sobre la relación con Israel - crédito Reuters

A propósito, hizo énfasis en la necesidad de reconducir las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, uno de los principales países que proveía a Colombia de armas, lo que se traduce en garantías para los soldados del Ejército Nacional que están en combate.

“Israel ha sido un gran proveedor de tecnología, de aviación y hoy estamos sin ese acuerdo. Hay que restablecer las relaciones con Israel y hay que aclarar un punto: nadie puede decir, y seguramente con eso nos van a atacar, pero hay que difundirlo muy bien, que entonces nos vamos a poner a estimular que ataquen a los palestinos. Nosotros queremos la paz en el Medio Oriente, como por supuesto la queremos en Colombia. Lo que pasa es que para nosotros la seguridad y la paz no se excluyen. Y podemos hablar de eso más adelante”, sostuvo Uribe Vélez.

Álvaro Uribe criticó a los resultados de Petro en su Gobierno - crédito Centro Democrático

Al final de su intervención, el exsenador de la República afirmó que es necesario que ganar las elecciones presidenciales de 2026 para reconducir el desarrollo del país en el próximo cuatrenio.

“Uno puede decir, al mirar las cifras de Colombia: el país está perdido, pero no nos podemos entregar. Hay que sacarlo adelante y lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones del año entrante”, concluyó.

Temas Relacionados

Álvaro UribePlan ColombiaCentro DemocráticoIsraelSeguridadGrupos armadosELNEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios no terminaría la temporada 2025 en Colombia: este sería su último partido ante un rival internacional

Con la eliminación consumada, los azules ahora serían invitados por un reconocido cuadro mexicano para afrontar un duelo de preparación para la fase final del Torneo Apertura

Millonarios no terminaría la temporada

Sobrinos podrían heredar la pensión de un familiar fallecido: así lo permite la ley en Colombia

Un cambio en la legislación colombiana permite que, bajo ciertas condiciones, los sobrinos sean reconocidos como beneficiarios de la pensión de un familiar fallecido, siempre que exista un vínculo comprobado de crianza y dependencia

Sobrinos podrían heredar la pensión

Aumentaron la recompensa a $500 millones por información de los miembros del ELN encargados del intento de atentado en Tunja

Tres uniformados resultaron heridos durante la detonación de la volqueta con explosivos ubicada en el Batallón Simón Bolívar

Aumentaron la recompensa a $500

Imputado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno podría quedar en libertad: jurista explicó los errores de la fiscalía

Mientras el segundo implicado sigue prófugo, el futuro de Juan Carlos Suárez Ortiz será determinado por el juez del caso

Imputado por el asesinato de

Juliana Guerrero no tiene contratos con la cartera, aseguró ministro de Educación: “Es un chisme”

El jefe de la cartera indicó que una congresista difundió información falsa al respecto

Juliana Guerrero no tiene contratos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Feid deja atrás el verde

Feid deja atrás el verde y habla de “renacimiento” mientras crecen las dudas sobre su relación con Karol G

Las 10 producciones más exitosas de Disney+ Colombia de esta semana

Karina García dejó entrever posibles motivos de su ruptura con Altafulla: “Ya aprendí, porque ya me pasó”

Patricia Castañeda pasó de la actuación a la dirección en ‘Estimados señores’, película que arrasó en los Premios Macondo 2025

Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

Deportes

Millonarios no terminaría la temporada

Millonarios no terminaría la temporada 2025 en Colombia: este sería su último partido ante un rival internacional

James Rodríguez hizo una enorme asistencia para despedirse de León ante Puebla: vea el pase de lujo en la Liga MX

Atlético Nacional le diría adiós a una de sus figuras para 2026: no le renovaría el contrato

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F

Fortaleza no pudo superar a un Junior de Barranquilla con 10 hombres: empate -1 en Techo por la Liga BetPlay