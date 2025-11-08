Tras alerta en la vía Duitama-Paipa, Boyacá, por riesgo de explosivos en la carretera, autoridades habilitan normalidad en la carretera

Presencia de explosivos en la carretera entre Duitama y Paipa enciende las alarmas en Boyacá - crédito Red+/X

Hay temor en el departamento de Boyacá por la aparición de unos petardos en el borde de la carretera que comunica a los municipios de Duitama y Paipa. Esto, después de que en redes sociales circulara una imagen en la que se señala el lugar donde estarían los explosivos.

La comunidad que por allí se moviliza, especialmente a la altura de Higueras y Surba y Bonza, estaría a la espera de equipos antiexplosivos y la vía se encuentra cerrada en su totalidad. Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no habían emitido comunicado alguno.

