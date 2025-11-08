Colombia

Tras alerta en la vía Duitama-Paipa, Boyacá, por riesgo de explosivos en la carretera, autoridades habilitan normalidad en la carretera

En redes sociales circula una imagen la zona acordonada en la que señalan donde estarían ubicados los petardos que pondrían en riesgo a la comunidad que se moviliza por este sector

Presencia de explosivos en la
Presencia de explosivos en la carretera entre Duitama y Paipa enciende las alarmas en Boyacá - crédito Red+/X

Hay temor en el departamento de Boyacá por la aparición de unos petardos en el borde de la carretera que comunica a los municipios de Duitama y Paipa. Esto, después de que en redes sociales circulara una imagen en la que se señala el lugar donde estarían los explosivos.

La comunidad que por allí se moviliza, especialmente a la altura de Higueras y Surba y Bonza, estaría a la espera de equipos antiexplosivos y la vía se encuentra cerrada en su totalidad. Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no habían emitido comunicado alguno.

