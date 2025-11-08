Rosalía, Paola Jara, Manuel Medrano, Junior Zamora, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Rosalía publicó su tercer álbum 'Lux', uno de los más esperados de 2025 a nivel internacional - crédito Europa Press

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Paola Jara y Jessi Uribe presentaron “Emilia”, dedicada a su hija

Los artistas de música popular publicaron una nueva colaboración a pocos días de que nazca la primera hija del matrimonio. En sus versos, Jessi y Paola le cantan al milagro de la vida, presentándose como una declaración de agradecimiento a Dios por permitirles vivir la experiencia más hermosa, al ser padres.

“No me acuerdo en qué viaje estaba, pero yo quería escribirle una canción a la niña. Tengo canción para todos mis hijos, los que tengo del matrimonio anterior, y no he podido lanzarlas por cuestiones que ya saben. Aquí como es de los dos, y ya estamos juntos en esto, pues le dije: ‘Amor, tengo una canción que estoy escribiendo, me encantaría que la escucharas y que escribieras tu parte’, porque yo no puedo expresar lo que ella siente. Son sentimientos diferentes que se pueden expresar. Yo ya tengo hijos, para ella es el primero, entonces creo que cada uno con su ilusión escribe y plasma ahí la letra en la canción”, manifestó Jessi en diálogo con Infobae Colombia.

Diamante Eléctrico presenta “El Truco”

Luego de un tiempo de descanso en el que Juan Galeano presentó un nuevo trabajo en solitario, la agrupación bogotana anunció el lanzamiento de Crudo y Cursi, un trabajo con reversiones de algunos temas del grupo, una versión de un clásico de la música popular latinoamericana, y dos temas nuevos, siendo este uno de ellos, con un enfoque más sencillo y minimalista.

“Hemos tenido unos meses muy intensos y turbulentos, que reacomodaron nuestras prioridades, reubicaron nuestras ganas y nos dejaron una claridad: queremos ser una banda que trasciende. De esa manera, con el alma en reconstrucción y con la necesidad de conectar nuevamente con cómo nos gusta hacer música, iniciamos la grabación de Cruco y Cursi, un disco con un sonido mucho más desnudo, lleno de espacio y con una vocación sanadora donde cada elemento se destaca”, anticipó la banda en un comunicado de prensa.

Junior Zamora presenta “Cafecito”, adelanto de su próximo LP

El artista caleño presenta un nuevo sencillo en el que continúa fusionando afrobeats y R&B, acompañando una letra que se sumerge en los dilemas del desamor y las conversaciones pendientes, con un beat potente como principal aliado del cantante, que poner sobre la mesa lo que describió en el comunicado de lanzamiento como “música para quienes se identifican con el lado más oscuro del amor”.

“La inspiración detrás de esto está en esas relaciones que al final siempre tienen estos asuntos por resolver... Es un guiño re lindo para transmitir esa sensación de desespero, esa nostalgia. Es esa llamada que nadie quiere tener, todos desean hacer, pero nadie quiere recibir”, puntualizó Zamora sobre este adelanto de su próximo álbum, Un verano en Caliyork.

Manuel Medrano presenta ‘Superior’, su cuarto LP

Para culminar un 2025 en el que celebró 10 años de carrera musical con una gira internacional, el cartagenero publicó una nueva colección de temas que llega, en palabras del propio artista, en el momento más pleno y luminoso de su trayectoria.

“Este álbum captura la esencia de mi performance en vivo y narra un poco de la historia de la música con la que yo crecí. Superior está compuesto por un lado A y un lado B: el lado A refleja una parte que muchos de ustedes no conocen de mí y está inspirado en el pop de los 80 y toda esa música de fiesta hecha con guitarras al ritmo del funk de artistas como Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder, Nile Rodgers, Chic, entre otros... El lado B, en cambio, refleja mi faceta más íntima como cantautor y está inspirado en los grandes baladistas de la década de los 60″, explicó en un comunicado de prensa.

El lanzamiento de Superior se acompaña del estreno de Serpiente, la pista central del álbum, con la que rinde homenaje a la música disco. La canción aborda la temática de los amores intensos y tóxicos, aquellos que seducen y hieren a partes iguales, y encarna la esencia dual del disco: la celebración y la emoción.

El más reciente sencillo del cartagenero es un tributo a la música disco - crédito cortesía Paola España

Funk Tribu presenta “OK SU KA”

Uniendo fuerzas con el productor neerlandés Vall du Son, el DJ colombiano que viene de llenar por dos noches consecutivas el Coliseo Medplus, cierra 2025 con un nuevo sencillo que sigue profundizando en su faceta más melódica, sin descuidar los bajos ni los ritmos ligados al estilo trance de finales de los 90.

“Esta canción es una unión entre dos amigos de ideas afines que representa una visión que comparten sobre la construcción de un mundo en la música”, apuntó Funk Tribu en sus redes sociales sobre este lanzamiento.

Fariana calienta las fiestas de fin de año con “Bebiembre”

La cantante colombiana adelanta la celebración de la Nochebuena y la manera festiva con la que se toman esas fechas en Latinoamérica con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Bebiembre”, donde hace alusión a esos sentimientos y emociones que evoca la época, con la alergia está a flor de piel y con la intención de compartir en familia.

Cali Flow anima el fin de año con su placa ‘Colombia en el Beat’

Con una fusión de salsa choke y sonidos del Pacífico colombiano, la agrupación se propuso encender las pistas de baile cuando las fiestas de fin de año ya están en el horizonte.

Las letras rinden homenaje a la gozadera, al orgullo de ser colombiano y a la conexión única de los colombianos con la música y la rumba misma, acompañado de beats y coros que refuerzan esa idea.

Ysa C y Goyo lanzaron su colaboración “Tiempo Al Tiempo”

La artista caleña y la cantante afrocolombiana presentan una fusión de afrobeats con matices de reguetón, mientras en su letra habla de buscar la sanación emocional sin dar especio al rencor, de dejar atrás lo que dolió y agradecer los elementos que hacen fuertes a las personas en este tipo de situaciones.

“Me llena de orgullo ver a artistas como Ysa C abriéndose camino con autenticidad, talento y propósito. Las puertas que abrimos valen la pena cuando otras mujeres afrolatinas también pueden pasar por ellas” compartió Goyo en un comunicado de prensa. Por su parte, Ysa añadió: “Ser mujer, ser negra, ser artista… y poder hacerlo al lado de quien me inspiró a serlo, no tiene precio”.

Marta Gómez y Laura Pérez se juntaron en “Nuestro Idioma”

Compuesta en 2025 durante un encuentro entre ambas en Bogotá, Nuestro idioma surgió una tarde de confesiones y guitarras. Sin planearlo, ambas cantautoras comenzaron a hablar de los amores que se habían ido, de las despedidas, y de esa lengua secreta que solo dos personas enamoradas comparten.

“Esta canción cuenta lo que estábamos viviendo juntas, sin saberlo: el dolor de una ruptura amorosa con lo oscuro que encierra, pero también con esa nostalgia y ese sentimiento de lo bello construido en pareja”, comentó Marta en un comunicado de prensa.

Mauro Castillo lanza “A Mi Tierra Volveré”

El reconocido cantante, trombonista y actor colombiano publicó esta semana una salsa inspirada en los sentimientos que genera la época de Nochebuena, concebida como un homenaje a todas las personas que han tenido que dejar su hogar en busca de una vida mejor, pero que mantienen viva la conexión con sus raíces.

“A Mi Tierra Volveré es un regalo para todos los que, como yo, tienen historias de viaje y transformación. Es una promesa de regreso, una celebración de la identidad”, afirmó el artista en un comunicado de prensa.

Aterciopelados y Wendy Sulca le cantan a la selva en “El Futuro es Ya”

A tono con la nominacióna los Grammy Awards por su LP Genes Rebeldes, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago unieron fuerzas con la peruana para dar forma a una cumbia amazónica que celebra la “Floresta”—una palabra que conecta el español y el portugués brasileño, evocando la exuberante naturaleza sudamericana— y llama a enfrentar la crisis climática desde lo cotidiano.

Chika Di presentó su álbum ‘Latinoamericana’

La artista colombo-californiana presenta una placa en la que celebra sus raíces latinas y las pone en contexto con sus experiencias como mujer radicada en los Estados Unidos.

Es una producción en la que predominan beats, flautas, trompetas y una actitud frentera, presentando una celebración y una interpretación personal de lo que significa ser latinoamericana hoy.

“Latinoamericana representa todo lo que somos: empuje, amor, raíces y fuego. Donde llegamos, creamos. Donde estamos, brillamos”, comentó la artista en un comunicado de prensa.

Rosalía publicó su esperado LP ‘Lux’

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y el acompañamiento de invitadas del calibre de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, el tercer trabajo de la ibérica profundiza en influencias más propias de la música clásica, marcando una ruptura con el sonido tanto de El Mal Querer como de Motomami.

Pablo Alborán publicó su LP ‘KM0′

El español que anunció fechas en Colombia para 2026, publicó su séptimo larga duración en el que asume la autoría de todas las canciones y la producción y arreglos de la mayoría de ellas. A lo largo de 14 temas el malagueño apuesta por abarcar géneros tan dispares como el country/folk de Vámonos de aquí hasta la salsa de La Vida Que Nos Espera o el merengue en Si te quedas. También incluye colaboraciones con Vicente Amigo en Planta 7 o Ana Belén en Inciso, aportando una dimensión emocional y generacional al proyecto.

“Este disco es mi nuevo punto de partida, un agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta aquí. Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. Mi vida se basa en preguntarle al espejo quién soy realmente. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo”, comentó Alborán en un comunicado de prensa.

Juana Molina presenta su nueva placa ‘DOGA’

Una de las figuras clave para moldear la visión de cómo se hace experimentación en América Latina, presentó su nuevo álbum de estudio y el primero en ocho años, con el que deja una colección de temas inspirados en la folktrónica, y del que se desprendió su corte de difusión Siestas ahí.

“El Dónde y Cuándo” de Dayanara ya tiene fecha

La ecuatoriana presenta un nuevo sencillo que marca un quiebre en su carrera, al ser la primera vez que aborda el romance en sus composiciones. En la letra, describe la sorpresa de enamorarse de alguien que llega a cambiarlo todo, un hombre que sabe tratarla, que la valora, y que demuestra que todavía existen amores honestos. Con esa creencia en un amor verdadero, fusiona la sensibilidad del pop con matices del sonido regional latino.

Pepe Aguilar presenta “Aquí Sigo”

El referente del regional mexicano presenta un sencillo creado durante un campamento de composición en el que plasma su manera de entender la vida, exihibiendo con orgullo la experiencia, la constancia y la pasión que lo situaron como un referente indiscutible del género.

Motherflowers suman a PJ Sin Suela en “Pinta Bonito”

Los venezolanos, que firmaron recientemente con Warner Music Colombia, presentaron una combinación de funk caribeño, picardía e irreverencia que define al colectivo, narrando una historia de amor donde la química se disfruta sin etiquetas.

Santana y Carin León presentan “Velas”

Un ícono del rock que trascendió el tiempo y las tendencias, sumó al gran referente de la música mexicana del momento (y que se presentará en Colombia este 8 de noviembre) con un sensual tema que celebra la devoción y la entrega amorosa. La inconfundible guitarra de Santana y una percusión de palmas flamencas y un beat urbano son las que impulsan la voz de Carin para alcanzar un resultado a la altura de las expectativas.

“Para mí, las velas tienen una frecuencia para conectarte con el espíritu”, dijo el guitarrista. “Esta canción significa una cosa que les encanta a Dios y a los humanos; se llama el romance. El romance es un puente entre los humanos y Dios. Todos rezamos por algo, a Dios, al universo. Yo lo que anhelo cuando oigan esta canción es que tengan ganas de darse un abrazo. Hay tantas cosas negativas en el mundo ahorita que necesitamos un abrazo de luz”.

Para Carín León, el simbolismo de la canción radica en “Esta conexión que tenemos los latinos con nuestra espiritualidad, más allá de la religión, como una cultura popular, y retratarla de una manera moderna”.

Sofia Lafuente presenta “El Silencio”

La artista hispano-estadounidense presentó una composición pop con tintes atmos´fericos y una producción que late al ritmo de la vulnerabilidad, transformando el desamor en claridad.

“El Silencio es una de las canciones más serias y honestas que he escrito. Nació de una experiencia difícil, pero también de la claridad que llega con el tiempo”, mencionó en un comunicado de prensa.

Bunbury presenta “La Voz”

Mientras el español hacía promoción de su LP Cuentas Pendientes, ya comenzaba a trabajar en su próximo material, del que presentó su primer adelanto esta semana, buscando aplicar su gusto por los ritmos latinos en otro tipo de contextos. De ese álbum que se publicará en el primer semestre de 2026, ya se presentó el primer adelanto.

“Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz. Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas”, comentó el artista en un comunicado de prensa.

Alex Cuba presenta su LP ‘Índole’

El cantautor, multiinstrumentista y productor cubano radicado en Canadá presenta su larga duración número 11, caracterizado por su tono íntimo, poético y sofisticado con temas como Palabras Vacías, donde reflexiona de forma sutil acerca de la desconexión y el valor de lo que se dice —y de lo que no— en las relaciones humanas.

Ricardo Montaner retoma su actividad musical con “El Último Regreso”

El cantautor venezolano rompió su silencio con un nuevo tema en el que presenta una emotiva historia de una pareja que, tras múltiples intentos y desencuentros, se da la última oportunidad de un regreso. Esta noción funciona al nivel romántico, pero también en el contexto del propio intérprete que usó dicha canción como el nombre de su gira mundial que dará inicio en 2026 y que pasará por Colombia en abril.

Esta composición cuenta con dos versiones: una en balada pop, fiel al estilo clásico del artista, y otra en mariachi pop.