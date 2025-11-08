Colombia

Padres denuncian violencia tras detención de profesora colombiana Diana Santillana en escuela de Chicago: “Parte de nuestra familia”

Es tal el impacto en la comunidad por cuenta de la detención de la maestra colombiana, que en solo tres días por medio de la plataforma de financiación colectiva ‘GoFundMe’ ya están a punto de completar los 150.000 dólares a punta de donaciones para solventar los gastos de representación legal de Santillana

Guardar
Varios de los alumnos de la colombiana vieron cómo era detenida por autoridades migratorias en Estados Unidos - crédito @RepMikeQuigley/X

La detención de la profesora Diana Patricia Santillana en Illinois, registrada en video el 5 de noviembre de 2025, ha desatado una ola de indignación entre padres y la comunidad educativa del Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol.

El hecho central que se difundió por medios y redes sociales, corresponde a la intervención violenta de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en pleno centro educativo, mientras los alumnos observaban la escena.

En diálogo exclusivo con W Radio, Sergio Rocha, padre de estudiantes de la guardería, describió el impacto que dejó el operativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Todo el centro ahorita estamos muy aterrorizados por lo que pasó. Ahorita estamos haciendo grupos de padres, cómo podemos responder y proteger nuestros niños, que esta locura, este acto de terrorismo aquí que pasó en Chicago no debe de pasar”, dijo Rocha, ciudadano estadounidense e hijo de inmigrantes guatemaltecos.

Más adelante, el padre de familia relató el ambiente de angustia instalada, no solo por la desaparición abrupta de la docente, sino por el alcance del operativo.

La captura se registró el
La captura se registró el 5 de noviembre de 2025, cuando la mujer, empleada en una guardería del estado de Illinois, fue interceptada por los agentes de ICE en presencia de los estudiantes - crédito X

Los momentos de tensión y llanto por la captura de la profesora colombiana Diana Santillana

El video de la intervención muestra a Diana Santillana, trabajadora de la guardería y de nacionalidad colombiana, sujetada y retirada por la fuerza de la institución.

La comunidad, según las declaraciones recogidas por la emisora, no logró conciliar una explicación lógica para los menores.

Rocha sostuvo: “Esa pregunta es tan difícil de responder porque tenemos que mentir. ¿Cómo le dice a un hijo que se llevaron a su maestra, la secuestraron? Y decirle la verdad. Todavía quiero saber si hay una mejor respuesta, porque yo le tengo que decir a mi hija que todo está bien, que seguimos yendo al centro a hablar con los padres porque hay reuniones, no porque se llevaron a sus maestras”.

Esta vivencia evidencia el trauma generado tanto en los niños como en sus familias y los compañeros de trabajo de la colombiana.

La maestra Santillana había responsabilizado a las autoridades por su arresto irregular, sumado a que hasta hace pocos meses, las guarderías conservaban la protección como ‘lugares sensibles’, quedando exentas de este tipo de intervenciones. Esa política fue eliminada tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump, permitiendo acciones en recintos educativos, bibliotecas y hospitales, con la consecuente alarma entre comunidades migrantes.

En la descripción que se
En la descripción que se ofrece de ella en la página del mismo jardín 'Rayito de Sol' se describe como originaria de Medellín (Antioquia), y que vive en Chicago hace dos años junto a sus dos hijos y una amiga - crédito red social X

Qué dijeron las autoridades migratorias estadounidenses: por captura de profesora colombiana en Chicago

A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) justificó la acción afirmando que Santillana habría proporcionado información falsa sobre su identidad y que los agentes trataron de detener un vehículo asociado a una persona en situación migratoria irregular.

El comunicado oficial sostiene que, ante la negativa a detenerse, la mujer buscó refugio en el centro educativo antes de ser interceptada.

En ese sentido, el impacto sobre los niños quedó reforzado en el testimonio de Rocha, que expresó su preocupación por la continuidad, tanto emocional como educativa, de su hija y el resto de los alumnos.

“El cuidado de esta maestra y todas las maestras ahí son como familia. Rayito de Sol ha hecho como un hogar para mí, para mi esposa y para mis hijas por mucho tiempo. El cuidado de esta maestra es... como familia”, señaló el padre de familia.

Mientras tanto, la reacción de los padres fue inmediata y exigió la liberación de la docente, así como mayores garantías para evitar la repetición de estos hechos.

A nivel político, la acción de ICE provocó respuestas de apoyo a la comunidad. Rocha reconoció las gestiones de Matt Martin, concejal del distrito, y Mike Kegley, congresista, quienes, de acuerdo con reportes locales, se expresaron de manera solidaria con la situación y rechazaron el operativo.

Por medio de financiación colectiva
Por medio de financiación colectiva ('crowdfunding') en la página web de 'GoFundMe' la petición de ayuda a la profesora Santillana está a punto de lograr en menos de una semana la meta que se plantearon: 150.000 dólares - crédito GoFundMe / sitio web

“Sí, hay una población muy grande, no solo en la comunidad entera, sino de todos los políticos del área y del estado. Este estado de Illinois siempre ha ayudado a los inmigrantes, especialmente en la ciudad de Chicago. Hay una voz muy alta, sí nos sentimos apoyados, pero puede ser más”, planteó Rocha.

La incertidumbre sobre el futuro de la profesora también impactó la organización familiar y laboral en la comunidad local.

Preocupa la situación por el cierre de Rayito de Sol, el jardín en Chicago donde fue

El cierre temporal de Rayito de Sol expuso los problemas logísticos de los cuidadores y de quienes confiaban en la guardería para la rutina diaria de sus niños.

Al respecto, Rocha incidió: “Eso es lo de menos ahorita. Ahorita demandamos que liberen a Diana inmediatamente. Nuestra energía está muy alta los padres, la comunidad cerca del centro, que vamos a seguir luchando para que ella salga y dándole los recursos necesarios a su familia, y toda la comunidad está con ella”.

La defensa legal de Santillana, representada por Charlie Wysong, argumentó que la profesora contaba con un permiso de trabajo en regla hasta noviembre de 2029 y que no pesaban antecedentes penales sobre ella.

Autoridades estadounidenses dieron su declaración
Autoridades estadounidenses dieron su declaración sobre la detención de la colombiana - crédito @DHSgov/X

Además, el equipo legal presentó una petición de habeas corpus y denunció un procedimiento sin orden judicial, señalando la violación del marco legal vigente en materia federal.

Mientras el caso sigue sin resolverse, la vivencia relatada por Sergio Rocha refleja el temor y el vacío generado por la intervención federal.

“Todos los que vivimos en este país somos inmigrantes, todos vinimos de tierras lejanas, ¿verdad? Vienen a trabajar, a enseñar su cultura a nuestros niños. ¿Y cómo esta administración está tratando de sacar a todos nuestros hermanos y hermanas en formas más ilegales? Están quebrando la constitución de este país y haciéndolo de una manera tan inhumana. Todos trabajamos duro aquí y vamos a seguir luchando por ellos”, cerró el padre de familia.

Temas Relacionados

ICEChicagoDiana SantillanaCaptura de colombianaAgentes de ICEEstados UnidosJardín Rayito de SolIllinoisGoFundMeDetenida frente a sus estudiantesDiana Patricia Santillana GaleanoColombianos en Estados UnidosMujer colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Tras atentado terrorista en Tunja, experto afirmó que Boyacá es un objetivo geopolítico del ELN: “El objetivo es claro”

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque analizó lo que representa que la capital de Boyacá sea epicentro de un ataque terrorista

Tras atentado terrorista en Tunja,

Fortaleza vs. Junior EN VIVO, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en Techo

Con los dos equipos ya clasificados a los cuadrangulares, los Amix y los Tiburones se enfrentan para buscar la ventaja deportiva, aunque con los bogotanos en mejor momento que el equipo de Alfredo Arias

Fortaleza vs. Junior EN VIVO,

⁠Juliana Guerrero se defendió y aseguró que sí asistió a clases en la Fundación San José: “Fui buena estudiante”

La institución académica anuló los títulos de la joven en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública al no hallar registros de su asistencia a clases y presentación de evaluaciones

⁠Juliana Guerrero se defendió y

Comenzó a regir la Ley de Garantias Electorales en Colombia: esto es lo que sí y lo que no se puede hacer durante el periodo preelectoral

Desde el 8 de noviembre entró en vigor la norma que busca asegurar la transparencia y la igualdad de condiciones antes de las elecciones de 2026. Aquí puede consultar la circular emitida por el Gobierno

Comenzó a regir la Ley

Santa Marta incorpora tecnología biométrica en su aeropuerto para agilizar el control migratorio

El sistema Biomig permitirá realizar el registro de entrada y salida en segundos mediante reconocimiento facial o de iris, reforzando la seguridad y reduciendo los tiempos de atención en el Aeropuerto Simón Bolívar

Santa Marta incorpora tecnología biométrica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Juliana Calderón defendió a Yina Calderón después de llamarla “adicta” durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

La polémica entre Yina Calderón y Chanel sube de nivel: salud, sanciones y rumores de brujería en ‘La mansión de Luinny’

Capturan a sospechoso y recuperan camioneta tras asalto en Barrios Unidos, Bogotá

Deportes

Fortaleza vs. Junior EN VIVO,

Fortaleza vs. Junior EN VIVO, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en Techo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

Jhon Arias podría tener una segunda chance en el Fluminense de Brasil: su estadía en Inglaterra duraría poco

Con gol de Luis Díaz, Bayern Múnich empata ante Unión Berlín: 2-2 por la fecha 10 de la Bundesliga

Luis Díaz marcó un golazo con el Bayern Múnich y así reaccionó la prensa en Alemania: “Salió muy motivado”