Colombia

Nequi deja de funcionar temporalmente hoy: horarios y recomendaciones para sus usuarios

La billetera digital Nequi informó que suspenderá sus servicios desde este 8 de noviembre

Guardar
Aplicación de billetera virtual Nequi
Aplicación de billetera virtual Nequi - crédito Nequi

La plataforma Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, anunció una nueva jornada de mantenimiento programado que afectará temporalmente el funcionamiento de sus servicios durante el fin de semana.

La compañía informó que la suspensión se realizará desde las 11:40 p. m. del sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre, tiempo en el que la aplicación no estará disponible para realizar transferencias, pagos o retiros. El objetivo, según explicó la empresa, es optimizar la tecnología y mejorar la experiencia de los usuarios.

- crédito Pixabay
- crédito Pixabay

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“¡Nuestra tecnología se actualiza para ti! Nuestro propósito es mejorar la relación de las personas con la plata. Y pa’ lograrlo, necesitamos tener nuestra tecnología siempre al día. Por eso, desde las 11:40 p. m. del sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre, haremos una actualización y, durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Mientras tanto, puedes programarte, sacar antes algo de efectivo en cajeros Bancolombia o corresponsales, o tener otro medio de pago a la mano”, indicó la compañía a través de un mensaje en su aplicación.

El anuncio llega luego de que en las últimas semanas se registraran intermitencias en la operación de la billetera digital debido a fallas en los sistemas de algunos de sus proveedores tecnológicos. Estas dificultades afectaron las transacciones y el acceso a ciertas funciones de la aplicación.

Novedad en Nequi - crédito
Novedad en Nequi - crédito Colprensa

Con este mantenimiento, Nequi busca prevenir futuras interrupciones y reforzar la estabilidad de su plataforma. La empresa recomendó a los usuarios planificar con antelación sus operaciones financieras para evitar contratiempos durante el periodo en el que no estará disponible.

Una vez finalizada la actualización, los clientes podrán acceder nuevamente a la app y utilizar todos los servicios de manera normal. Además, la compañía recordó la importancia de mantener la versión más reciente instalada, tanto en dispositivos iOS como Android, para garantizar el acceso a las últimas mejoras de seguridad y rendimiento.

Durante la suspensión, la empresa emitió una serie de recomendaciones para los usuarios: evitar intentar ingresar a la cuenta en repetidas ocasiones, no aceptar ayuda de terceros, abstenerse de utilizar enlaces externos o no oficiales, y comunicarse directamente con el servicio al cliente ante cualquier irregularidad.

Asimismo, Nequi recomendó a sus clientes retirar dinero con anticipación en cajeros automáticos o corresponsales de Bancolombia, así como disponer de medios alternativos de pago para cubrir sus gastos durante el mantenimiento.

La compañía ha enfatizado en diversas ocasiones que los fondos de los usuarios se encuentran protegidos, incluso durante los periodos de actualización técnica. “Una vez el mantenimiento concluya, las personas podrán consultar su saldo y comprobar que el dinero con el que contaban no sufrió ninguna alteración”, explicó la empresa en su comunicación oficial.

Desde su lanzamiento en Colombia, Nequi ha logrado consolidarse como una de las herramientas financieras más utilizadas, al permitir operaciones rápidas como pagos de servicios, recargas, transferencias y compras en línea. Su crecimiento ha sido notable, especialmente entre jóvenes y usuarios que buscan alternativas digitales sin costos bancarios tradicionales.

La compañía ha destacado que este tipo de mantenimientos son necesarios para sostener el volumen de operaciones y continuar ampliando su oferta de servicios. Estas actualizaciones incluyen mejoras en la infraestructura digital, mayor capacidad de respuesta ante picos de uso y ajustes en los sistemas de seguridad para proteger los datos de los usuarios.

Nequi - crédito Nequi
Nequi - crédito Nequi

Por otro lado, los expertos en seguridad digital recomiendan que, durante estos periodos de suspensión, los usuarios eviten interactuar con enlaces o mensajes sospechosos que prometan acceso alternativo a la plataforma, ya que podrían tratarse de intentos de fraude o suplantación.

Nequi ha reiterado su compromiso con la transparencia en la comunicación de este tipo de procesos y recordó que las actualizaciones periódicas son una práctica habitual en las plataformas financieras digitales. Con el mantenimiento programado de este fin de semana, la empresa busca reforzar su sistema y ofrecer mayor estabilidad en las operaciones diarias.

Cuando los servicios sean restablecidos, los usuarios podrán ingresar nuevamente a sus cuentas, revisar su saldo, realizar transferencias y efectuar pagos con total normalidad.

Temas Relacionados

Nequibilleteras digitalesmantenimiento Nequiservicios financieros digitalesColombia-noticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander viernes 7 de noviembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander viernes

Lotería de Medellín resultados 7 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín resultados 7

¿Qué número cayó en la lotería de Risaralda hoy 7 de Noviembre?

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

¿Qué número cayó en la

Estos son los cortes de la luz del sábado 8 de noviembre en Santander

Conoce con antelación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

El volante suma minutos con River Plate, pero el técnico Néstor Lorenzo lo dejó fuera para los encuentros de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia

Juan Fernando Quintero, la baja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Aída Merlano pidió respeto por

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Deportes

Juan Fernando Quintero, la baja

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay