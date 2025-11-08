Nequi deja de funcionar temporalmente hoy: horarios y recomendaciones para sus usuarios

Aplicación de billetera virtual Nequi - crédito Nequi

La plataforma Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, anunció una nueva jornada de mantenimiento programado que afectará temporalmente el funcionamiento de sus servicios durante el fin de semana.

La compañía informó que la suspensión se realizará desde las 11:40 p. m. del sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre, tiempo en el que la aplicación no estará disponible para realizar transferencias, pagos o retiros. El objetivo, según explicó la empresa, es optimizar la tecnología y mejorar la experiencia de los usuarios.

- crédito Pixabay

“¡Nuestra tecnología se actualiza para ti! Nuestro propósito es mejorar la relación de las personas con la plata. Y pa’ lograrlo, necesitamos tener nuestra tecnología siempre al día. Por eso, desde las 11:40 p. m. del sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre, haremos una actualización y, durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Mientras tanto, puedes programarte, sacar antes algo de efectivo en cajeros Bancolombia o corresponsales, o tener otro medio de pago a la mano”, indicó la compañía a través de un mensaje en su aplicación.

El anuncio llega luego de que en las últimas semanas se registraran intermitencias en la operación de la billetera digital debido a fallas en los sistemas de algunos de sus proveedores tecnológicos. Estas dificultades afectaron las transacciones y el acceso a ciertas funciones de la aplicación.

Novedad en Nequi - crédito Colprensa

Con este mantenimiento, Nequi busca prevenir futuras interrupciones y reforzar la estabilidad de su plataforma. La empresa recomendó a los usuarios planificar con antelación sus operaciones financieras para evitar contratiempos durante el periodo en el que no estará disponible.

Una vez finalizada la actualización, los clientes podrán acceder nuevamente a la app y utilizar todos los servicios de manera normal. Además, la compañía recordó la importancia de mantener la versión más reciente instalada, tanto en dispositivos iOS como Android, para garantizar el acceso a las últimas mejoras de seguridad y rendimiento.

Durante la suspensión, la empresa emitió una serie de recomendaciones para los usuarios: evitar intentar ingresar a la cuenta en repetidas ocasiones, no aceptar ayuda de terceros, abstenerse de utilizar enlaces externos o no oficiales, y comunicarse directamente con el servicio al cliente ante cualquier irregularidad.

Asimismo, Nequi recomendó a sus clientes retirar dinero con anticipación en cajeros automáticos o corresponsales de Bancolombia, así como disponer de medios alternativos de pago para cubrir sus gastos durante el mantenimiento.

La compañía ha enfatizado en diversas ocasiones que los fondos de los usuarios se encuentran protegidos, incluso durante los periodos de actualización técnica. “Una vez el mantenimiento concluya, las personas podrán consultar su saldo y comprobar que el dinero con el que contaban no sufrió ninguna alteración”, explicó la empresa en su comunicación oficial.

Desde su lanzamiento en Colombia, Nequi ha logrado consolidarse como una de las herramientas financieras más utilizadas, al permitir operaciones rápidas como pagos de servicios, recargas, transferencias y compras en línea. Su crecimiento ha sido notable, especialmente entre jóvenes y usuarios que buscan alternativas digitales sin costos bancarios tradicionales.

La compañía ha destacado que este tipo de mantenimientos son necesarios para sostener el volumen de operaciones y continuar ampliando su oferta de servicios. Estas actualizaciones incluyen mejoras en la infraestructura digital, mayor capacidad de respuesta ante picos de uso y ajustes en los sistemas de seguridad para proteger los datos de los usuarios.

Nequi - crédito Nequi

Por otro lado, los expertos en seguridad digital recomiendan que, durante estos periodos de suspensión, los usuarios eviten interactuar con enlaces o mensajes sospechosos que prometan acceso alternativo a la plataforma, ya que podrían tratarse de intentos de fraude o suplantación.

Nequi ha reiterado su compromiso con la transparencia en la comunicación de este tipo de procesos y recordó que las actualizaciones periódicas son una práctica habitual en las plataformas financieras digitales. Con el mantenimiento programado de este fin de semana, la empresa busca reforzar su sistema y ofrecer mayor estabilidad en las operaciones diarias.

Cuando los servicios sean restablecidos, los usuarios podrán ingresar nuevamente a sus cuentas, revisar su saldo, realizar transferencias y efectuar pagos con total normalidad.