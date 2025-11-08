Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Karina habló de los rumores sobre haberse sometido al blanqueamiento de su piel - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La modelo e influenciadora Karina García sorprendió al público y a sus compañeros del reality La mansión de Luinny al revelar con exactitud las altas sumas de dinero que percibe en eventos.

García manifestó que puede recibir hasta 10.000 dólares por participar como host de una discoteca o en otros espacios, solo durante dos horas de trabajo. La declaración desató un fuerte impacto entre los asistentes al programa y en redes sociales, al tratarse de una cantidad que al cambio actual supera los 37 millones de pesos colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La participación de Karina García en el reality dominicano ha sido tema de conversación en las plataformas digitales desde su llegada al país caribeño.

La modelo destaca como favorita del público y acumula la mayor cantidad de puntos entre los concursantes, consolidando su protagonismo durante los primeros días del programa. El formato, a diferencia de versiones previas como La casa de los famosos Colombia, permite la interacción directa entre el anfitrión, Luinny Corporán, y los participantes, lo que genera momentos de espontaneidad en las transmisiones.

Karina sorprendió el revelar la cifra que cobra por asistir a ventos - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La conversación que puso a Karina García en el centro del debate ocurrió durante una de las actividades realizadas en la casa. La influenciadora antioqueña explicó: “Sí, depende del evento. O sea, ya casi no lo hago, pero, por ejemplo, a mí me contratan para ir de host a un lugar, por eso, cobro 5.000 dólares, dos horas 10.000 dólares“. De inmediato, la cifra fue calculada por quienes la acompañaban, que determinaron que equivale a más de 37 millones de pesos colombianos si considera la máxima tarifa mencionada.

En medio de la exposición mediática, Karina García ha mostrado un perfil distinto al de otros realities. La modelo ya protagonizó episodios emotivos en los que defendió su autonomía, dejando atrás los roces que tuvo en producciones como La casa de los famosos Colombia. Además, la convivencia con figuras como Yina Calderón despierta la expectativa de un posible acercamiento entre ambas o la reaparición de antiguos conflictos, un punto sobre el que se mantiene la atención del público.

La paisa reveló que cobra entre 5 mil o 10 mil dólares por eventos en donde le piden ser host - crédito @wilfrancalderon27/ Instagram

El entorno de La mansión de Luinny ha alcanzado notoriedad no solo por el protagonismo de Karina García, también por la interacción con otros personajes de la farándula y la repercusión de comentarios realizados en transmisiones en vivo sobre el reality dominicano.

Karina recibe una visita sorpresiva de su mánager y revive anécdotas

Durante su estancia en La mansión de Luinny, Karina García vivió también uno de los momentos más emotivos desde su llegada al reality. En una reciente dinámica liderada por el anfitrión, la modelo fue sorprendida con la visita especial de su mánager, Deiby Colorado, que ha estado acompañando su carrera desde que tenía 10 años.

La presencia de Colorado permitió que la influenciadora tuviera información de primera mano sobre cómo está siendo percibida fuera del programa, lo que le transmitió tranquilidad respecto a su imagen frente a la audiencia.

Deiby Colorado bromea sobre “los 500 vestidos” y genera risas al recordar las anécdotas del vestuario de Karina en su paso por otros programas - crédito @deporterealitysshowymas/ TikTok

El mánager de la antioqueña aprovechó el reencuentro para bromear sobre un tema recurrente en la trayectoria televisiva de Karina García. Durante su visita, Colorado llevó una maleta con ropa y planteó, en tono humorístico, que traía “los 500 vestidos” de la modelo, haciendo referencia a las numerosas veces en las que fue mencionada por la cantidad de prendas que llevaba en La casa de los famosos Colombia, programa donde el vestuario de García fue motivo de comentarios y bromas frecuentes entre los participantes.

“Vine porque le traje la maleta de los 500 vestidos, ¿preparados? En el otro reality la molestaban mucho porque tenía muchísima ropa, y a algunos de los concursantes que no la querían tanto le decían la chica de los 300 vestidos”, relató Deiby Colorado ante el resto de los habitantes de la casa.