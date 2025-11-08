Colombia

Juzgado ordenó el arresto de la ministra (e) Irene Vélez por desacato: la sanción debe ser confirmada por un tribunal

La titular de la cartera (e) no allegó información sobre La Mojana a un abogado, que pidió tener acceso a documentos de un convenio que tiene el Ministerio de Ambiente con el Pnud

Guardar
El abogado Manuel Navarro Manchego solicitó la información sobre La Mojana el 7 de julio de 2025 y, al parecer, hasta el momento no ha recibido respuesta de la cartera - crédito Camilo Daza/Facebook

Por el incumplimiento de un fallo de tutela, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería sancionó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, Irene Vélez Torres. De acuerdo con la revista Semana, que tuvo acceso a la decisión (fechada el 6 de noviembre de 2025), la funcionaria, señalada de haber incurrido en desacato, deberá cumplir con una orden de arresto.

El juzgado ordenó que cumpla con cinco días de arresto y con el pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde a más de $7 millones. El accionante que presentó el incidente de desacato es el abogado Manuel Navarro Manchego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La sanción de multa impuesta deberá consignarse en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia denominada CSJ-MULTAS y SUS RENDIMIENTOS ‘CUN 4 3-0820-000640-8 número de convenio 13474 dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y de no cancelarse oportunamente, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente”, se lee en la decisión.

La ministra Irene Vélez deberá
La ministra Irene Vélez deberá cumplir con las sanciones, siempre que estas sean confirmadas por un tribunal - crédito Colprensa

No obstante, la orden del juzgado se hará efectiva siempre y cuando sea confirmada por el Tribunal Superior de Montería, al cual le fue enviada la decisión. Además, podría no ejecutarse la sanción si la funcionaria, como representante de la cartera, cumple con el fallo de tutela.

“REMÍTASE en consulta lo actuado, al Honorable Tribunal Superior de Montería Sala Civil/Familia/Laboral. Las sanciones antes anotadas, se harán efectivas una vez sea confirmada esta resolución, luego de surtida la consulta. En caso de cumplimiento posterior, podrá solicitarse ante este despacho la inaplicación de las sanciones impuestas en la presente providencia”, detalla el documento.

¿Por qué se ordenó el arresto de Irene Vélez?

La ministra de ambiente encargada fue sancionada por no haber allegado información sobre convenios suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), relacionados con La Mojana, una ecorregión que hace parte del complejo de humedales de la Depresión Momposina. Así lo confirmó el abogado accionante en un video.

El abogado no recibió información
El abogado no recibió información sobre La Mojana que solicitó al Ministerio de Ambiente - crédito Presidencia

“Acaban de sancionar con cinco días de arresto a la ministra del Medio Ambiente, doctora Irene Vélez, por negarse a entregarme los documentos del convenio que tiene el Ministerio del Medio Ambiente con el Pnud relacionados con La Mojana”, señaló.

El profesional en Derecho solicitó la información sobre La Mojana el 7 de julio de 2025 y, al parecer, hasta el momento no ha recibido respuesta de la cartera.

Por eso, en el fallo de tutela que Vélez incumplió, el cual fue proferido el 29 de agosto de 2025, se ordenó tutelar el derecho fundamental de petición del abogado Manuel Navarro. En consecuencia, se instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a dar una respuesta de fondo a la solicitud de información que hizo el accionante en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esa decisión.

Irene Vélez enfrenta otro incidente
Irene Vélez enfrenta otro incidente de desacato por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán - crédito Colprensa

La cartera, a cargo de Irene Vélez, no entregó la información solicitada por el abogado, pese a que hay un fallo de tutela que se lo ordenó. Esto constituye un incidente de desacato que derivó en la orden de arresto y el pago de la millonaria multa.

La ministra encargada afronta otro incidente de desacato por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán. Un alto tribunal había ordenado a la cartera avanzar en el desarrollo de estudios técnicos y establecer mecanismos de participación ciudadana requeridos para delimitar correctamente el páramo. Se está estudiando si la funcionaria, como titular del ministerio, incumplió con esta orden.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Irene Vélez con una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por otro desacato relacionado con una demanda de la Fundación Al Verde Vivo.

Temas Relacionados

Irene VélezArrestoDesacatoLa MojanaColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín asumirá control total de cámaras de fotodetección en 2026: este es el abecé de la nueva operación

El distrito no renovará el contrato con UNE, lo que permitirá que la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas administre la infraestructura y enfoque el sistema en prevención y cultura ciudadana

Medellín asumirá control total de

Miguel Uribe Londoño reprochó que en el Centro Democrático hayan filtrado cartas privadas: “El debate debe ser serio, no con politiquería”

El precandidato aseguró que no se opondrá a la consultora que elija el partido de cara a la elección interna para definir un representante

Miguel Uribe Londoño reprochó que

La Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y Europa exigirá que la cooperación Celac-UE incluya nuevas cláusulas vinculantes

Las organizaciones presentarán en Santa Marta una declaración en la propondrán a los jefes de Estado y de Gobierno de ambos bloques, una nueva agenda birregional basada en tres pilares fundamentales

La Sociedad Civil de América

Linda Caicedo se transformó en Diego Armando Maradona: este fue el golazo que hizo recordar al astro argentino

La atacante colombiana brilló en la goleada 5-0 sobre el Alhama CF por la Liga F, al realizar una anotación que le dio la vuelta al mundo por el talento de la jugadora

Linda Caicedo se transformó en

Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

En una interacción con sus seguidores, la pareja reconoció que no tenían intenciones de mostrar el rostro de Emilia a su público, y expusieron sus motivos

Paola Jara y Jessi Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Patricia Castañeda pasó de la

Patricia Castañeda pasó de la actuación a la dirección en ‘Estimados señores’, película que arrasó en los Premios Macondo 2025

Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

Katiuska rompió su silencio tras su expulsión del ‘Desafío’ y aseguró que fue “utilizada” por una persona cercana: “Me traicionó”

Rosalía, Paola Jara, Manuel Medrano, Junior Zamora, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Linda Caicedo volvió a brillar

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F

Fortaleza no pudo superar a un Junior de Barranquilla con 10 hombres: empate -1 en Techo por la Liga BetPlay

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8