Juzgado ordenó el arresto de la ministra (e) Irene Vélez por desacato: la sanción debe ser confirmada por un tribunal

Por el incumplimiento de un fallo de tutela, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería sancionó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, Irene Vélez Torres. De acuerdo con la revista Semana, que tuvo acceso a la decisión (fechada el 6 de noviembre de 2025), la funcionaria, señalada de haber incurrido en desacato, deberá cumplir con una orden de arresto.

El juzgado ordenó que cumpla con cinco días de arresto y con el pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde a más de $7 millones. El accionante que presentó el incidente de desacato es el abogado Manuel Navarro Manchego.

“La sanción de multa impuesta deberá consignarse en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia denominada CSJ-MULTAS y SUS RENDIMIENTOS ‘CUN 4 3-0820-000640-8 número de convenio 13474 dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y de no cancelarse oportunamente, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente”, se lee en la decisión.

No obstante, la orden del juzgado se hará efectiva siempre y cuando sea confirmada por el Tribunal Superior de Montería, al cual le fue enviada la decisión. Además, podría no ejecutarse la sanción si la funcionaria, como representante de la cartera, cumple con el fallo de tutela.

“REMÍTASE en consulta lo actuado, al Honorable Tribunal Superior de Montería Sala Civil/Familia/Laboral. Las sanciones antes anotadas, se harán efectivas una vez sea confirmada esta resolución, luego de surtida la consulta. En caso de cumplimiento posterior, podrá solicitarse ante este despacho la inaplicación de las sanciones impuestas en la presente providencia”, detalla el documento.

¿Por qué se ordenó el arresto de Irene Vélez?

La ministra de ambiente encargada fue sancionada por no haber allegado información sobre convenios suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), relacionados con La Mojana, una ecorregión que hace parte del complejo de humedales de la Depresión Momposina. Así lo confirmó el abogado accionante en un video.

“Acaban de sancionar con cinco días de arresto a la ministra del Medio Ambiente, doctora Irene Vélez, por negarse a entregarme los documentos del convenio que tiene el Ministerio del Medio Ambiente con el Pnud relacionados con La Mojana”, señaló.

El profesional en Derecho solicitó la información sobre La Mojana el 7 de julio de 2025 y, al parecer, hasta el momento no ha recibido respuesta de la cartera.

Por eso, en el fallo de tutela que Vélez incumplió, el cual fue proferido el 29 de agosto de 2025, se ordenó tutelar el derecho fundamental de petición del abogado Manuel Navarro. En consecuencia, se instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a dar una respuesta de fondo a la solicitud de información que hizo el accionante en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esa decisión.

Irene Vélez enfrenta otro incidente de desacato por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán - crédito Colprensa

La cartera, a cargo de Irene Vélez, no entregó la información solicitada por el abogado, pese a que hay un fallo de tutela que se lo ordenó. Esto constituye un incidente de desacato que derivó en la orden de arresto y el pago de la millonaria multa.

La ministra encargada afronta otro incidente de desacato por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán. Un alto tribunal había ordenado a la cartera avanzar en el desarrollo de estudios técnicos y establecer mecanismos de participación ciudadana requeridos para delimitar correctamente el páramo. Se está estudiando si la funcionaria, como titular del ministerio, incumplió con esta orden.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Irene Vélez con una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por otro desacato relacionado con una demanda de la Fundación Al Verde Vivo.