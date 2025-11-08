⁠Juliana Guerrero se defendió y aseguró que sí asistió a clases en la Fundación San José: “Fui buena estudiante”

Juliana Andrea Guerrero aseguró que la Fundación San José violó su derecho a la privacidad - crédito @infopresidencia/X

Hay indignación en el país político colombiano por todas las irregularidades que rodean la titulación académica de Juliana Guerrero, joven a la que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, esperaba nombrar como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

La Fundación de Educación Superior San José anuló sus títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, porque no se encontraron registros que demostraran que asistió a clases y presentó exámenes correspondientes a los programas que dijo haber cursado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el comunicado de la Fundación San José.

La Fundación San José anuló los títulos de Juliana Guerrero - crédito Fundación San José

A esta situación se suma el hecho de que Guerrero recibió los títulos sin haber presentado las Pruebas Saber Pro y TyT. Según actas de una audiencia de descargados llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025, el exsecretario general de la universidad Luis Carlos Gutiérrez Martínez fue destituido por haber otorgado los títulos a la joven sin que cumpliera todos los requisitos.

Esto dijo Juliana Guerrero sobre sus estudios en la Fundación San José

Juliana Guerrero se pronunció sobre la anulación de sus títulos, asegurando que la información proporcionada por la Fundación de Educación Superior San José es falsa. Según explicó a la revista Cambio, se conectó virtualmente a sus clases y presentó las evaluaciones que se asignaron en cada asignatura. “Fui buena estudiante”, precisó.

De igual manera, afirmó contar con sus notas físicas y electrónicas que demuestran que sí asistió a las clases y fue evaluada por los docentes. De hecho, contó que recibió todo el compilado de calificaciones de 2024 y 2025 el 1 de septiembre.

La Fundación Universitaria San José no halló registros de la asistencia a clases y presentación de evaluaciones de JulianaGuerrero - crédito Fundación San José

“Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión, cuando durante meses dijeron que sí había cursado el programa y que solo me faltaba presentar las pruebas Saber Pro y TyT, que son requisito para poder graduarse”, detalló Guerrero al medio de comunicación citado.

Explicó, además, que llegó a la Fundación San José tras haber cursado cinco semestres en la Universidad Popular del César. Necesitaba acceder a una opción más económica y flexible de estudio que, al mismo tiempo, le permitiera homologar las materias que ya había visto en la institución académica.

No obstante, aseguró estar arrepentida de haber elegido dicha universidad para continuar con su formación. “Si pudiera regresar el tiempo, no lo haría, pero fue la que encontré y con la que seguí mis estudios”, explicó.

Juliana Guerrero aseguró que ya no está interesad en ser viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

Aunado a ello, la joven afirmó que la universidad violó su privacidad al publicar su información académica. En consecuencia, aseguró que la decisión de la Fundación San José de anular sus títulos es netamente política y no académica, la cual genera afectaciones, en la medida en que la anulación se anunció dos días antes de que presentara la pruebas Saber Pro.

En repetidas oportunidades, el presidente Gustavo Petro defendió la posible designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes; afirmó no ver ningún problema en el hecho de que haya recibido sus títulos sin haber presentado las pruebas que requería para graduarse.

Gustavo Petro indicó que el tren de Zipaquirá será la conexión férrea entre Bogotá y el mar - crédito Colprensa

No obstante, pese a la férrea defensa que ha hecho el jefe de Estado a su favor, la joven informó que ya no está interesada en el cargo que pensaba ocupar en el Ministerio de Igualdad. “Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, precisó.