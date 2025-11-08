Colombia

⁠Juliana Guerrero se defendió y aseguró que sí asistió a clases en la Fundación San José: “Fui buena estudiante”

La institución académica anuló los títulos de la joven en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública al no hallar registros de su asistencia a clases y presentación de evaluaciones

Guardar
Juliana Andrea Guerrero aseguró que
Juliana Andrea Guerrero aseguró que la Fundación San José violó su derecho a la privacidad - crédito @infopresidencia/X

Hay indignación en el país político colombiano por todas las irregularidades que rodean la titulación académica de Juliana Guerrero, joven a la que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, esperaba nombrar como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

La Fundación de Educación Superior San José anuló sus títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, porque no se encontraron registros que demostraran que asistió a clases y presentó exámenes correspondientes a los programas que dijo haber cursado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el comunicado de la Fundación San José.

La Fundación San José anuló
La Fundación San José anuló los títulos de Juliana Guerrero - crédito Fundación San José

A esta situación se suma el hecho de que Guerrero recibió los títulos sin haber presentado las Pruebas Saber Pro y TyT. Según actas de una audiencia de descargados llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025, el exsecretario general de la universidad Luis Carlos Gutiérrez Martínez fue destituido por haber otorgado los títulos a la joven sin que cumpliera todos los requisitos.

Esto dijo Juliana Guerrero sobre sus estudios en la Fundación San José

Juliana Guerrero se pronunció sobre la anulación de sus títulos, asegurando que la información proporcionada por la Fundación de Educación Superior San José es falsa. Según explicó a la revista Cambio, se conectó virtualmente a sus clases y presentó las evaluaciones que se asignaron en cada asignatura. “Fui buena estudiante”, precisó.

De igual manera, afirmó contar con sus notas físicas y electrónicas que demuestran que sí asistió a las clases y fue evaluada por los docentes. De hecho, contó que recibió todo el compilado de calificaciones de 2024 y 2025 el 1 de septiembre.

La Fundación Universitaria San José
La Fundación Universitaria San José no halló registros de la asistencia a clases y presentación de evaluaciones de JulianaGuerrero - crédito Fundación San José

Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión, cuando durante meses dijeron que sí había cursado el programa y que solo me faltaba presentar las pruebas Saber Pro y TyT, que son requisito para poder graduarse”, detalló Guerrero al medio de comunicación citado.

Explicó, además, que llegó a la Fundación San José tras haber cursado cinco semestres en la Universidad Popular del César. Necesitaba acceder a una opción más económica y flexible de estudio que, al mismo tiempo, le permitiera homologar las materias que ya había visto en la institución académica.

No obstante, aseguró estar arrepentida de haber elegido dicha universidad para continuar con su formación. “Si pudiera regresar el tiempo, no lo haría, pero fue la que encontré y con la que seguí mis estudios”, explicó.

Juliana Guerrero aseguró que ya
Juliana Guerrero aseguró que ya no está interesad en ser viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

Aunado a ello, la joven afirmó que la universidad violó su privacidad al publicar su información académica. En consecuencia, aseguró que la decisión de la Fundación San José de anular sus títulos es netamente política y no académica, la cual genera afectaciones, en la medida en que la anulación se anunció dos días antes de que presentara la pruebas Saber Pro.

En repetidas oportunidades, el presidente Gustavo Petro defendió la posible designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes; afirmó no ver ningún problema en el hecho de que haya recibido sus títulos sin haber presentado las pruebas que requería para graduarse.

Gustavo Petro indicó que el
Gustavo Petro indicó que el tren de Zipaquirá será la conexión férrea entre Bogotá y el mar - crédito Colprensa

No obstante, pese a la férrea defensa que ha hecho el jefe de Estado a su favor, la joven informó que ya no está interesada en el cargo que pensaba ocupar en el Ministerio de Igualdad. “Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, precisó.

Temas Relacionados

⁠Juliana GuerreroFundación San JoséTítulos de Juliana GuerreroClasesGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Tras atentado terrorista en Tunja, experto afirmó que Boyacá es un objetivo geopolítico del ELN: “El objetivo es claro”

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque analizó lo que representa que la capital de Boyacá sea epicentro de un ataque terrorista

Tras atentado terrorista en Tunja,

Fortaleza vs. Junior EN VIVO, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en Techo

Con los dos equipos ya clasificados a los cuadrangulares, los Amix y los Tiburones se enfrentan para buscar la ventaja deportiva, aunque con los bogotanos en mejor momento que el equipo de Alfredo Arias

Fortaleza vs. Junior EN VIVO,

Comenzó a regir la Ley de Garantias Electorales en Colombia: esto es lo que sí y lo que no se puede hacer durante el periodo preelectoral

Desde el 8 de noviembre entró en vigor la norma que busca asegurar la transparencia y la igualdad de condiciones antes de las elecciones de 2026. Aquí puede consultar la circular emitida por el Gobierno

Comenzó a regir la Ley

Santa Marta incorpora tecnología biométrica en su aeropuerto para agilizar el control migratorio

El sistema Biomig permitirá realizar el registro de entrada y salida en segundos mediante reconocimiento facial o de iris, reforzando la seguridad y reduciendo los tiempos de atención en el Aeropuerto Simón Bolívar

Santa Marta incorpora tecnología biométrica

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El ranking de lo más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Juliana Calderón defendió a Yina Calderón después de llamarla “adicta” durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

La polémica entre Yina Calderón y Chanel sube de nivel: salud, sanciones y rumores de brujería en ‘La mansión de Luinny’

Capturan a sospechoso y recuperan camioneta tras asalto en Barrios Unidos, Bogotá

Deportes

Fortaleza vs. Junior EN VIVO,

Fortaleza vs. Junior EN VIVO, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: José Enamorado abrió el marcador en Techo

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

Jhon Arias podría tener una segunda chance en el Fluminense de Brasil: su estadía en Inglaterra duraría poco

Con gol de Luis Díaz, Bayern Múnich empata ante Unión Berlín: 2-2 por la fecha 10 de la Bundesliga