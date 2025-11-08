Colombia

Integración Tigo–Movistar en Colombia genera alerta en operadores alternativos por posible impacto competitivo

Empresas de menor escala advierten que la integración de los gigantes de telecomunicaciones podría concentrar el mercado y afectar la competencia, por lo que piden condicionamientos claros y efectivos a la operación

Guardar
Las compañías Tigo y Movistar
Las compañías Tigo y Movistar buscan integrarse en una operación que, según críticos, podría cambiar la estructura competitiva del sector de telecomunicaciones en Colombia - crédito Movistar

La posible integración entre Colombia Móvil (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones (Movistar) ha generado alarma en el sector de telecomunicaciones colombiano, especialmente entre los operadores alternativos y de menor escala, que advirtieron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre los riesgos que esta fusión podría representar para la competencia y para la diversidad de opciones en el mercado.

En una carta dirigida a la superintendente Cielo Elainne Rusinque Urrego, representantes de empresas como Partners Telecom, Suma Móvil, Lov Telecomunicaciones, Velonet, Legon Telecomunicaciones, IP Technologies y Finetco solicitaron que la SIC imponga condicionamientos estrictos y correctivos a la operación, en caso de que esta avance.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los firmantes, los compromisos presentados por Tigo y Movistar no son suficientes para garantizar un entorno competitivo y podrían afectar la viabilidad de los actores más pequeños.

“La operación redefinirá irreversiblemente la estructura competitiva del sector, alcanzando niveles de concentración que amenazan la viabilidad de múltiples operadores retadores, de menor escala, y de alcance de nicho o con servicios de alcance local o regional, cuya presencia es fundamental para la competencia efectiva y para la existencia de opciones de conectividad para millones de usuarios”, advierten los operadores en la misiva.

Comunicado de los operadores alternativos
Comunicado de los operadores alternativos contra la alianza de Tigo y Movistar - crédito red social X

Además, destacaron que la integración podría poner en riesgo los esfuerzos de reducción de la brecha digital en Colombia, en un momento clave para la transformación digital del país.

Los operadores alternativos argumentan que los compromisos propuestos por las empresas fusionantes carecen de mecanismos efectivos de replicabilidad, auditoría continua y vigencia suficiente para incentivar inversiones a largo plazo.

“Tal y como están planteados estos compromisos, con medidas débiles, que no consideran la replicabilidad efectiva, ni la auditoría continua y con una vigencia tan corta que no incentiva las inversiones a largo plazo, hacen insostenible nuestra permanencia en el mercado”, señalaron.

El documento enviado a la SIC enfatiza que, sin condicionamientos robustos, la operación podría generar un mercado altamente concentrado, en el que los operadores alternativos enfrentan dificultades para competir en igualdad de condiciones.

Los firmantes también llamaron la atención sobre la necesidad de prevenir esquemas tarifarios mayoristas discriminatorios y asegurar un acceso equitativo a la infraestructura crítica.

La Superintendencia de Industria y
La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad encargada de evaluar la fusión y determinar si se requieren condiciones para proteger la competencia y los operadores alternativos - crédito @sicsuper/X

“La decisión que tome la SIC en los próximos días representa una oportunidad histórica para promover un marco competitivo al servicio de todos los colombianos”, concluyeron los operadores alternativos. Su preocupación se centra no solo en el corto plazo, sino en las implicaciones estructurales que la fusión podría tener sobre la conectividad, la innovación y la disponibilidad de servicios para zonas urbanas y rurales.

El sector alternativo agrupa a empresas que ofrecen servicios móviles, fijos y regionales, así como operadores especializados en segmentos tradicionalmente desatendidos.

Según los firmantes, estas compañías son esenciales para garantizar la diversidad de opciones de conectividad y fomentar la competencia, especialmente en regiones donde los operadores dominantes podrían concentrar el mercado.

Entre los signatarios de la carta se encuentran Faihan Al-Fayez Chaljub (Partners Telecom), Juan Pablo Puerto Reyes (Suma Móvil), José Luis Galán Díaz (Lov Telecomunicaciones), Mauro Dante Magrini (Velonet), César Augusto Pomeo Pabón (Dobleclick Software e Ingeniería), Germán Hernández López (Legon Telecomunicaciones), Víctor Javier Palacios Realpe (IP Technologies) y David Panadero Sadurni (Finetco). Todos coincidieron en la necesidad de que la SIC evalúe la operación con el máximo rigor y detalle, imponiendo medidas que garanticen la permanencia de los operadores alternativos y de menor escala.

Representantes de operadores alternativos y
Representantes de operadores alternativos y de menor escala expresan su preocupación por los riesgos de concentración en el mercado y solicitan a la SIC la imposición de medidas correctivas a la integración - crédito Luisa González/Reuters

El debate sobre la integración de Tigo y Movistar ha tomado fuerza en los últimos meses, con la presentación de la propuesta de condicionamientos que busca mitigar posibles impactos en la competencia.

Sin embargo, según los operadores alternativos, estos compromisos son insuficientes para proteger a los competidores más pequeños y asegurar que los usuarios mantengan acceso a múltiples opciones de servicios de telecomunicaciones.

Temas Relacionados

TigoMovistarSIC ColombiaOperadores alternativosAlianza Movistar y TigoCielo RusinqueColombia-Noticias

Más Noticias

Exfiscal se refirió a todos los procesos que se han adelantado sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia que ocurrió hace 40 años: “Se hicieron varios procesos contra varias personas”

La exfiscal recalcó que existen sentencias condenatorias contra Irma Franco, Clara Elena Enciso, Otero y Almarales, que habrían hecho parte del M-19

Exfiscal se refirió a todos

Petro informó que Distrito Capital se bajó del Tren de Zipaquirá, y lanzó dura pulla a Carlos Fernando Galán: “Lamentablemente”

El jefe de Estado afirmó que el proyecto luego se expandirá para abrirse ruta hacia el Caribe, y también vaticinó una ruta en Los Llanos, y otra en el sur del país

Petro informó que Distrito Capital

Mañana violenta en Tunja: Tiroteo habría dejado varias personas muertas

Los hechos se habrían presentado luego de que uniformados de la Policía sorprendieran a un par de hombres en un intento por cometer un acto delictivo

Mañana violenta en Tunja: Tiroteo

Dorado Mañana resultado del último sorteo 8 de noviembre 2025: números ganadores y quinta

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultado del último

Hugo de Zela, canciller de Perú, advierte que “no es posible enfrentar aisladamente” el crimen organizado en la cumbre Celac-UE

La delegación nacional, encabezada por el canciller Hugo de Zela, desarrollará una agenda de encuentros con autoridades internacionales para coordinar estrategias frente a amenazas transnacionales

Hugo de Zela, canciller de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Así fue el duro regaño

Así fue el duro regaño de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ tras un complicado reto creativo: “Ninguno está al nivel del top 7”

Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Deportes

Unión Berlín da la pelea

Unión Berlín da la pelea y corta la racha de victorias al Bayern Múnich, que mantiene el invicto: 2-2 en la Bundesliga con gol de Luis Díaz

La fiesta de Atlético Nacional en la semifinal de la Copa Colombia tuvo consecuencias: la millonaria sanción que recibió el verde

Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón