Colombia

Colombia en alerta tras atentado terrorista en Tunja: se anunciaron estrictas medidas de seguridad

La Gobernación de Boyacá ha trabajado junto con la administración municipal para controlar la situación

Guardar
Drones sobrevolarán en Tunja y
Drones sobrevolarán en Tunja y sus alrededores para mantener el orden público en el municipio - crédito Montaje Infobae (RedesSociales/FuerzasMilitares)

Luego de que, tras recibir llamadas de la ciudadanía, las autoridades identificaron y detonaron de manera controlada un total de 24 cargamentos explosivos que fueron dejados en una volqueta en Tunja, Boyacá, la gobernación de este departamento comenzó a trabajar en conjunto con la administración municipal.

Como consecuencia tras lo registrado, se anunciaron seis medidas que regirán durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en Tunja, que incluye la prohibición del expendio y consumo de licor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, se restringirán los eventos públicos, el estacionamiento de vehículos cerca a la Alcaldía de Tunja, centros comerciales y unidades militares y de la policía en el municipio.

De la misma forma, habrá controles estrictos sobre labores de transporte o disposición de residuos, que incluirá el vuelo constante de drones en el área municipal. Por último, los motociclistas no podrán movilizarse con parrillero.

Así reaccionó Colombia al atentado

El reporte preliminar indica que
El reporte preliminar indica que en el hecho resultaron heridos tres uniformados - crédito Montaje Infobae (X)

Luego de que el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, confirmó que tres uniformados resultaron heridos durante la detonación, además de que el Batallón Bolívar sufrió afectaciones en su estructura, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció a través de su cuenta de X.

En la publicación, Amaya rechazó lo registrado en la capital de su departamento y le envió un mensaje a los grupos armados. Cabe mencionar que la hipótesis principal indica que el atentado habría sido perpetrado por el ELN.

“Desde Chivatá, con los comunales, enviamos un mensaje categórico y contundente: A los bandidos que creen que pueden venir a atemorizar esta tierra, les decimos con fuerza: no tenemos miedo y estamos unidos. Los violentos solo triunfarán cuando triunfe el miedo, y el miedo no tiene cabida en Boyacá”, escribió Amaya.

El gobernador de Boyacá afirmó
El gobernador de Boyacá afirmó que los armados no vencerán en Colombia - crédito @CarlosAmayaR/X

A nivel de alcaldes, los pronunciamientos más llamativos fueron por parte de Carlos Fernando Galán y Federico “Fico” Gutiérrez. El primero se enfocó en afirmar que respaldará a Tunja con todo lo que sea necesario.

“Desde @Bogota estamos listos para apoyar a la @AlcaldiaTunja y @ElRusoAlcalde y hacer un frente conjunto contra todas las expresiones que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”, escribió Galán en su cuenta de X:

También a través de la misma red social, Federico Gutiérrez indicó que tras el atentado en Tunja ha ordenado un refuerzo de las autoridades en Medellín para prevenir cualquier tipo de atentado en la capital antioqueña.

“He hablado con el General Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, y con el General Caycedo Comandante de la IV Brigada del ejército, y les he pedido extremar medidas de seguridad en Medellín, luego de conocer el atentado en Tunja en contra del Batallón Bolívar. Todos alertas”.

Federico Gutiérrez y Carlos Fernando
Federico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán también se pronunciaron - crédito Red social X

Precandidatos a la presidencia también se pronunciaron, tal fue el caso de María Fernanda Cabal, que arremetió contra el presidente Gustavo Petro por seguir buscando un proceso de paz con los grupos armados.

Cómo usted vive más en el exterior que en Colombia, no se percató de los graves daños que ocasionaron los terroristas con los que usted habla de paz, al Batallón Simón Bolívar, en la ciudad de Tunja. Aquí le dejamos el registro fotográfico”.

Por su parte, Claudia López lamentó lo registrado en Tunja y alertó que este tipo de hechos deben poner en alerta a las autoridades en Bogotá.

“El fin de semana pasado hubo alertas de explosivos en 3 centros comerciales en Bogotá, ayer en Chía y hoy amanecemos con terrorismo en Tunja. Terrorismo, muerte, extorsión e inseguridad es lo único que ha traído la desgracia de la paz total, que vamos a derrotar y cambiar”.

Otro que se pronunció fue Sergio Fajardo, que cuestionó los pronunciamientos recientes del presidente Gustavo Petro y de manera irónica indicó que el mandatario culpará a la “junta del narcotráfico” por el atentado registrado en Boyacá.

Tunja, remanso de paz, hoy sintió el terror. La amenaza criminal desatada por el caos de la paz total hizo sentir su poder con 24 tatucos dirigidos al batallón Simón Bolívar, en la capital de Boyacá. ¡Ahora no nos digan que es la junta del narcotráfico en Catar”.

Precandidatos responsabilizaron a Gustavo Petro
Precandidatos responsabilizaron a Gustavo Petro por la violencia que se registra en Colombia - crédito Red social X

Temas Relacionados

TunjaBoyacáAtentadoTerrorismoExplosivosReaccionesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Fortaleza vs. Junior, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: Emilio Aristizábal empató para los Amix en Techo

Con los dos equipos ya clasificados a los cuadrangulares, los locales y los Tiburones se enfrentan para buscar la ventaja deportiva, aunque con los bogotanos en mejor momento que el equipo de Alfredo Arias

EN VIVO Fortaleza vs. Junior,

Estos son los representantes y mandatarios europeos que llegaron a la IV Cumbre de la Celac-UE que se realiza en Colombia

​​La IV Cumbre Celac-UE consolidará una voz latinoamericana y caribeña unificada que incluye la transición energética, autosuficiencia sanitaria, integración comercial regional y cooperación digital y científica

Estos son los representantes y

María del Mar Pizarro aclaró su vinculación con el bar Before Club, donde estaba Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

La representante lamentó el homicidio del estudiante de los Andes y aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades que investigan el caso

María del Mar Pizarro aclaró

Iván Cepeda habría bloqueado a varios usuarios en X tras críticas a su actividad política: le recordaron fallo clave de la Corte Constitucional

Varios ciudadanos denunciaron que el senador y precandidato presidencial los bloqueó de su cuenta en X, después de publicar comentarios críticos sobre actividades de su precandidatura

Iván Cepeda habría bloqueado a

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Dichas instituciones son las más reconocidas en el Viejo Continente y el mundo, le siguen los pasos al colombiano y una de esas escuadras lo buscaría en enero

Daniel Muñoz sería el fichaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Rosalía, Paola Jara, Manuel Medrano,

Rosalía, Paola Jara, Manuel Medrano, Junior Zamora, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Juliana Calderón defendió a Yina Calderón después de llamarla “adicta” durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

La polémica entre Yina Calderón y Chanel sube de nivel: salud, sanciones y rumores de brujería en ‘La mansión de Luinny’

Deportes

EN VIVO Fortaleza vs. Junior,

EN VIVO Fortaleza vs. Junior, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: Emilio Aristizábal empató para los Amix en Techo

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

Jhon Arias podría tener una segunda chance en el Fluminense de Brasil: su estadía en Inglaterra duraría poco