Anuncian nuevos cierres viales en el norte de Bogotá por obras del Metro: estación de los Héroes dejará de operar

El cierre total de la avenida Caracas entre calles 76 y 77 afecta el tránsito mixto en el norte de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa generando cambios importantes en la movilidad. Con el objetivo de dar paso a la construcción del viaducto de este megaproyecto, la Empresa Metro anunció nuevos cierres viales que impactarán a quienes transitan por el norte de la ciudad, especialmente en el corredor de la Autopista Norte.

El tránsito mixto verá restringido su paso en puntos clave, mientras se garantiza la operación de TransMilenio sin alteraciones sobre este eje vial. Entre las principales intervenciones destaca el cierre total de la Autopista Norte entre las calles 76 y 77 para todos los vehículos de tráfico mixto. Adicionalmente, quedará inhabilitado el paso por el deprimido que conecta la calle 77 con la calle 80 en sentido occidente, y habrá un cierre parcial de la autopista entre las calles 77 y 80. Estas restricciones buscan facilitar los trabajos de ingeniería que forman parte del desarrollo del viaducto.

Otra de las medidas implementadas comprende el cierre del separador central de la Autopista Norte entre la calle 79 y un tramo de 50 metros al norte. Igualmente, se cerrará el carril de TransMilenio en la calzada oriental desde la calle 79 y 38 metros hacia el norte. Para avanzar con estas actividades, será necesario demoler parcialmente el espacio público de la estación Héroes y desmontar temporalmente un sector del vagón en sentido sur-norte.

La operación de TransMilenio se mantiene sin alteraciones pese a las obras del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

Pese a las intervenciones, la operación de TransMilenio seguirá de forma regular sobre la Autopista Norte. Se recomienda a los ciudadanos consultar información actualizada de los servicios en la página oficial www.transmilenio.gov.co y en la aplicación móvil TransmiApp.

Con el fin de mitigar el impacto en la movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad definió rutas alternas y desvíos para los diferentes sentidos de circulación. Estos son los cambios de tránsito aprobados para la entidad durante la obra:

Desvío al norte:

Los vehículos que circulen por la carrera 17 al norte deberán girar a la izquierda por la calle 71A al occidente, tomar la carrera 20 al norte, girar a la derecha por la calle 74 al oriente, continuar por la carrera 15 al norte y después tomar la calle 77 al occidente hasta reincorporarse a la Autopista Norte.

Quienes transiten por la carrera 9 al norte deben girar a la izquierda por la calle 76 al occidente, seguir por la carrera 15 hasta la calle 77 al occidente, y luego retomar la Autopista Norte para continuar hacia el norte.

Desvío al sur:

Vehículos provenientes de la Autopista Norte pueden tomar la calle 87 al occidente y posteriormente la carrera 24 al sur.

Quienes avancen por la calle 80 al oriente pueden desviarse por la carrera 24 al sur y continuar su trayecto.

El tráfico que circula por la carrera 23 al sur debe tomar la calle 72 al oriente y doblar por la carrera 19 al sur.

Los que permanecen sobre la Autopista Norte deben tomar la carrera 19 al sur para seguir con su recorrido.

El deprimido que conecta la calle 77 con la calle 80 en sentido occidente queda inhabilitado por trabajos de ingeniería - crédito Metro de Bogotá

Desvío al occidente:

Quienes se movilizan por la carrera Séptima al sur o la carrera 9 al norte pueden utilizar la calle 72 al occidente.

Otra opción es, desde la carrera 9 al norte a la altura de la calle 76, girar hacia el occidente, continuar por la carrera 28 al norte y después tomar la calle 80 hacia el occidente.

Alternativamente, desde la calle 76 al occidente, los vehículos pueden tomar carrera 20 al norte, conectar con la calle 77 al occidente, seguir por la carrera 24 al norte, realizar un retorno en la calle 85 al sur y reencontrar la calle 80 al occidente.

Quienes se desplacen por la calle 77 al occidente pueden tomar carrera 16A al sur, calle 76 al occidente y, en la intersección con carrera 28, continuar hacia el norte hasta la calle 80 al occidente.

Desde la carrera 24 al norte, pueden girar por la calle 83 al oriente, tomar la carrera 22 al sur y luego conectar con la calle 80 al occidente.

Para el sentido occidente-oriente por la calle 80, se sugiere girar por carrera 20 al sur, conectar con calle 77 al occidente y carrera 24 al norte, realizando el retorno por calle 85 al sur hasta la calle 80.

Otra posibilidad es calle 76 al occidente, carrera 28 al norte, y continuar por calle 80 al occidente.

Conexión Calle 80 – Autopista Norte:

Los vehículos que vayan por la calle 80 en sentido occidente-oriente y deseen dirigirse hacia el norte, podrán conectar directamente con la Autopista Norte para continuar su trayecto.

La demolición parcial de la estación Héroes y el desmontaje temporal de un vagón facilitan el avance del viaducto - crédito Metro de Bogotá

Durante todo el proceso de construcción, se mantendrá el acceso y salida a los parqueaderos legalizados, con el apoyo de auxiliares de tránsito para mayor fluidez vehicular.