Video viral muestra a un conductor sancionado por salpicar a agentes en Santa Marta en una calle inundada

La grabación y publicación del hecho provocó una discusión pública sobre si el conductor es responsable por un problema de encharcamiento en una calle de la ciudad

La difusión de imágenes donde un vehículo salpica a funcionarios en Santa Marta ha generado opiniones divididas sobre la justicia de la medida y la responsabilidad de las autoridades ante el mal estado de las calles - crédito Redes Sociales

Un video viral que muestra a un conductor multado por salpicar a policías al cruzar un charco en una calle inundada de Santa Marta ha generado debate en redes sociales.

La grabación, que se ha difundido ampliamente, ha puesto en discusión la actuación de las autoridades de tránsito y el estado de la infraestructura urbana en la ciudad.

El incidente ocurrió en una vía afectada por inundaciones, donde el conductor, al avanzar, provocó que el agua alcanzara a los agentes presentes.

Como resultado, los policías sancionaron al automovilista, hecho que quedó registrado en el video que circula en plataformas digitales.

No se han revelado detalles sobre la identidad de los involucrados ni la fecha exacta del suceso, pero la situación ha captado la atención pública por la naturaleza inusual de la infracción y la reacción de las autoridades.

Las redes sociales se han llenado de comentarios divididos. Algunos usuarios respaldan la decisión de multar al conductor, argumentando la importancia de respetar a los agentes y mantener el orden en la vía pública.

Otros, en cambio, expresan su desacuerdo con la sanción, señalando que el mal estado de las calles y la presencia de grandes charcos dificultan la circulación y hacen inevitable que los vehículos salpiquen a peatones o funcionarios.

“Cosas de tombos, se pegan de nada solo por joderle la vida a la gente”, “Despues de multarme vuelvo los mojo jaja”, “A mi me por eso mismo me detuvieron me ingresaron a una patrulla y me pegaron y tras del hecho les tuve que dar $$”, “Hay que andar despacio si uno va por un charco y hay gente, eso es tener educación, no entiendo la gente que normaliza ese comportamiento de gamin”, “por eso los militares los del ejército siempre tendrán mis respetos ellos no les importa mojarse las botas, mientras que vemos claramente elementos de la policía creyéndose por encima de la ciudadanía por mojarles. ¡Ojo se les parte una uña compañero policía”, “Valió la pena soldado jajajajajaja yo lo hubiera hecho también” y “Si ud tiene pase debe saber q ese comportamiento tiene comparendo y si ud no sabe lo q hay en la vía debería renunciar a manejar porque si no ve un charco entonces fácilmente también pierde de vista a un peatón o un semáforo!!!”, son solo algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Hasta el momento no se ha pronunciado la Policía de Santa Marta para aclarar este caso viral.

Policía fue sorprendido en acto íntimo durante clase virtual

La difusión de un video en redes sociales ha puesto en el centro de la conversación a la Policía Nacional de Colombia y a uno de sus patrulleros, luego de que se hiciera público un incidente ocurrido durante una clase virtual de preparación para concursos de ascenso.

La profesora vivió un momento incómodo por cuenta del comportamiento del patrullero, y algunos lo consideraron como "una falta de respeto" hacia la maestra - crédito red social X

José Miguel, identificado como el uniformado involucrado, fue sorprendido manteniendo relaciones íntimas mientras participaba en la videoconferencia, lo que generó incomodidad entre los asistentes y un intenso debate en plataformas digitales.

El episodio se registró el 18 de septiembre de 2025, cuando un grupo de policías, entre ellos José Miguel, asistía a una clase particular contratada de manera privada para mejorar su desempeño en los exámenes de ascenso.

La sesión, realizada a través de plataformas como Zoom o Teams, transcurría con normalidad hasta que la docente, al revisar los recuadros de los participantes, advirtió una situación inusual: uno de los uniformados aparecía sin camisa y, desde el abdomen hacia abajo, tampoco llevaba ropa.

La reacción de la profesora fue inmediata y quedó registrada en la grabación: “¡Ay, marica! José Miguel, apague su cámara. ¡Ay, marichi! Bueno, niños... Ay, no quiero ver”, exclamó, visiblemente sorprendida.

El caso se conoció el
El caso se conoció el 18 de septiembre y días después se hizo viral en redes sociales - crédito red social X | Pexels - crédito red social X | Pexels

La docente, interrumpida en plena explicación de uno de los módulos, intentó retirar al patrullero de la videollamada mientras intercambiaba comentarios con los demás estudiantes. Uno de ellos preguntó: “¿No lo puede sacar, profe, o bloquear?”, a lo que la maestra respondió: “No sé, marica, cómo lo saco. ¡Ay, Dios mío!”. Tras unos segundos de confusión y con la ayuda de los presentes, logró finalmente bloquear a José Miguel y continuar con la lección, aunque no sin antes tomarse un momento para recomponerse del impacto.

Santa MartaInundaciones urbanasMulta a conductorInfraestructura vialPolicías de tránsitoColombia-Noticias

