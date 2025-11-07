Una ejecutiva, un obrero y un romance insólito en la nueva obra de Primo Rojas

Un romance inesperado marca el regreso de Primo Rojas al Teatro Libre de Chapinero con su más reciente obra, El tímido y el amor.

Un romance inesperado marca el regreso de Primo Rojas al Teatro Libre de Chapinero con su más reciente obra, El tímido y el amor. Esta comedia, en temporada del 8 al 30 de noviembre, invita al público a sumergirse en una historia donde una poderosa ejecutiva y un obrero de la construcción se ven envueltos en un vínculo tan improbable como divertido. Las funciones se realizarán los sábados a las 20:00 y los domingos a las 17:00, consolidando la apuesta de Rojas por acercar el teatro a una audiencia amplia durante el mes de noviembre.

La temporada de El tímido y el amor ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de una comedia teatral en la que el ingenio y la observación social se entrelazan.

En el centro de la trama se encuentra el encuentro fortuito entre una ejecutiva exitosa, al volante de un lujoso Mercedes, y Fermín Esculapio, un obrero de la construcción que espera el bus. Lo que inicia como una venganza de la protagonista contra su novio infiel, al salir con un hombre que considera insignificante, se transforma en una experiencia inesperada. A medida que la relación avanza, la burla inicial da paso a una conexión genuina, desafiando las barreras de clase y los prejuicios sociales. La historia, narrada en clave de comedia, explora cómo dos mundos opuestos pueden cruzarse y generar situaciones tan absurdas como entrañables.

Primo Rojas, fiel a su estilo, despliega en escena una narración oral poderosa, en la que se multiplica en personajes, acentos y gestos. El montaje se construye como un monólogo, donde el humor reflexivo y los cambios de tono mantienen la atención del público. La simplicidad escénica, combinada con una estética visual sencilla y un vestuario renovado, refuerza la profundidad emocional de la obra. Rojas sostiene que “lo peor que puede pasarle a una obra es ser aburrida, y El tímido y el amor está lejos de serlo”, subrayando que su humor se apoya en la observación de la vida cotidiana y no en el chiste fácil.

Temas centrales: amor, clases sociales y condición humana

El amor, la diferencia de clases y la condición humana son los ejes temáticos que atraviesan la obra. Rojas plantea preguntas sobre la posibilidad de un romance entre personas de mundos opuestos, invitando a la reflexión sobre los límites impuestos por la sociedad. El humor, lejos de la burla, se convierte en una herramienta para liberar y provocar alegría, mientras la ironía y la ternura se entrelazan para mostrar que lo humano puede superar cualquier jerarquía.

“El tímido y el amor pretende lo imposible. El encuentro de dos dimensiones que en la vida real jamás puede darse: el más humilde y feo de los hombres se enamora de la más soberbia y bella de las mujeres, y en ese momento comienza el conflicto, en ese momento comienza la tragedia y también en ese momento comienza la risa - explica Rojas sobre su pieza-. La obra que ahora ofrecemos a ustedes, tiene como sentimiento y fuente de inspiración la ternura. Curiosamente, es uno de los sentimientos más complejos, más enriquecedores y maravillosos. Desde luego, es una ternura vista a través de los lentes del humor negro, que esperamos, no haga cosa distinta a potenciar la fuerza del cariño”

Con más de cuarenta años de trayectoria, Primo Rojas se ha consolidado como una figura central del teatro colombiano. Actor, director y dramaturgo, ha creado un universo escénico donde lo popular y lo intelectual conviven sin barreras. Su obra se caracteriza por unir la “alta cultura” y la cultura popular, abordando temas filosóficos y emotivos con un espíritu festivo y crítico. Entre sus creaciones destacan títulos como Las Botas del Tío Manuel, De cómo un pobre entierra a la mamá, La elección de un marido y El arte de la Comedia, entre otros.

La puesta en escena de El tímido y el amor se distingue por el uso de un lenguaje que alterna lo culto y lo popular, así como por la incorporación de recursos propios de la tradición teatral y cinematográfica.

La puesta en escena de El tímido y el amor se distingue por el uso de un lenguaje que alterna lo culto y lo popular, así como por la incorporación de recursos propios de la tradición teatral y cinematográfica. El vestuario, que remite a la fantasía del “príncipe azul”, y la estética visual sencilla pero efectiva, contribuyen a crear una atmósfera en la que la ilusión y la realidad se confunden. La actuación de Rojas recurre a todos los instrumentos del oficio, desde la caracterización de personajes hasta la construcción de imágenes evocadoras.

La obra invita al público a cuestionar las apariencias y las expectativas románticas impuestas por la sociedad y la cultura mediática. A través de la historia de Fermín Esculapio, un hombre tímido, pobre y poco agraciado, que se enamora de una mujer bella y exitosa, Rojas explora las ilusiones y desilusiones que rodean al amor, así como la honestidad y la transparencia de quienes, a pesar de sus limitaciones, buscan una conexión auténtica.

En última instancia, El tímido y el amor propone una mirada a la ternura como sentimiento complejo y enriquecedor, filtrado por el humor negro característico de Primo Rojas. La obra aspira a que el público salga del teatro con la fuerza del cariño renovada, recordando que, incluso en los escenarios más improbables, la ternura y la risa pueden transformar la experiencia humana.