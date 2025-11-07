Streamer Colombiano Juan Guarnizo se enojó por el retraso del videojuego GTA6 y se hizo viral: “Me mudé, me casé, me divorcié y aún no sale”

La postergación del esperado videojuego hasta noviembre de 2026 ha generado frustración entre fanáticos, con la transmisión del streamer Juan Guarnizo convirtiéndose en tendencia y viralizando su reacción ante la noticia - crédito Tiktok

El anuncio de un nuevo retraso en el lanzamiento de GTA 6 ha generado una ola de reacciones en la comunidad gamer internacional, con especial resonancia en América Latina.

Rockstar Games, la desarrolladora responsable del título, confirmó que la esperada entrega no estará disponible sino hasta el 19 de noviembre de 2026, lo que ha provocado frustración entre los seguidores y ha amplificado la reacción viral del streamer colombiano Juan Guarnizo.

La noticia del retraso no tardó en provocar reacciones en redes sociales, donde la transmisión en vivo de Juan Guarnizo se convirtió en tendencia.

Durante su directo, el streamer expresó su desconcierto y molestia ante la nueva fecha, repitiendo preguntas como “¿Qué pasó con el GTA 6?”, y mostrando su incredulidad por el tiempo que ha transcurrido desde la última entrega.

En medio de su intervención, Guarnizo ironizó sobre los cambios que podría experimentar el juego en los meses adicionales y recordó que cuando jugó GTA 5 por primera vez aún cursaba el bachillerato.

Sus palabras, cargadas de humor y resignación, resonaron entre miles de seguidores que compartieron fragmentos de la transmisión en distintas plataformas digitales.

El popular streamer colombiano expresó su sorpresa y molestia en vivo, ironizando sobre la larga espera y conectando con miles de seguidores que compartieron su reacción en distintas plataformas digitales - crédito: juansguarnizo / Instagram

“¿Por qué? Por qué? Por qué? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya estuvo bien. Mamen, qué le van a hacer en los cuatro meses. Cuando jugué GTA 5 por primera vez estaba en 11 de bachillerato. Bachillerato, cabrón. Me mudé de país, me casé, me divorcié y esa madre aún no sale“, afirmó Guarnizo.

GTA 6, considerado uno de los videojuegos más anticipados de la última década, ha experimentado varios cambios en su calendario de lanzamiento.

Inicialmente, la compañía había fijado la llegada del juego para el otoño de 2025. Posteriormente, la fecha se trasladó a mayo de 2026 y, ahora, se ha pospuesto nuevamente hasta noviembre del mismo año. Este historial de aplazamientos ha incrementado la expectativa y, al mismo tiempo, la impaciencia de los aficionados.

Rockstar Games ha justificado la decisión al señalar la necesidad de dedicar “unos meses adicionales” al desarrollo. La empresa sostiene que este tiempo extra permitirá entregar un producto con el nivel de calidad y pulido que los seguidores “esperan y merecen”. El mensaje de la compañía enfatiza que la prioridad es cumplir con las altas expectativas que rodean a la franquicia y evitar lanzar un juego que no esté a la altura de su legado.

