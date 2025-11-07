Sebastián Caicedo defiende a Abelardo de la Espriella tras críticas de figuras públicas: “Superan el bajo nivel de argumentación”

Sebastián Caicedo respalda públicamente a Abelardo de la Espriella tras una oleada de críticas - crédito @sebastiancaicedo/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez

El actor colombiano Sebastián Caicedo defendió públicamente al abogado Abelardo de la Espriella luego de que este último recibiera críticas a través de redes sociales y la opinión pública.

La reacción de Caicedo se produjo tras comentarios irónicos y cuestionamientos sobre la figura de De la Espriella, principalmente emitidos por el periodista Gonzalo Guillén y el caricaturista Matador.

Sebastián Caicedo, recordado por su trabajo en telenovelas como Nadie es eterno en el mundo, Niños ricos, pobres padres y Sin senos no hay paraíso, se ha mantenido activo tanto en el ámbito artístico como en sus nuevos proyectos empresariales.

Actualmente, está casado con Juliana Diez y comparte una relación con el hijo de su esposa, aunque no tiene hijos propios.

La polémica se intensificó cuando Gonzalo Guillén, periodista y fundador de Nueva Prensa, publicó en redes sociales: “Fuentes bien informadas indican que Espriella en realidad es Hello Kitty, otro tipo de felino”.

Frente a este comentario, Caicedo expresó: “Su mesías sale en público con un travestí y ahora quieren desacreditar con esta pendejada de niños. Siempre superan el bajo nivel de argumentación y debate, gracias, nunca cambien”, refiriéndose a la inclinación política que tienen estos personajes al presidente Gustavo Petro.

El actor defendió a de la Espriella y le demostró su apoyo

Las reacciones no se limitaron a Guillén. El caricaturista Matador manifestó su crítica a De la Espriella señalando: “Ya tengo los tenis de cinco millones y la cobija de diez millones de pesos del tigre Abelardo, que compré a 36 cuotas con la tarjeta Codinsa, Además tengo la boleta para ir al Movistar Arena a ver al tigre Abelardo con los humoristas de Sábados Felices”. Ante este comentario, Caicedo respondió: “Jajaja pura pataleta de quemado, digo, de ahogado”.

No es la primera vez que Sebastián Caicedo manifiesta posturas críticas hacia Gustavo Petro y figuras afines al actual presidente de Colombia.

El actor ha llamado la atención de sus seguidores no solo por su trayectoria en televisión, sino por su actividad en el debate público y político.

En ocasiones anteriores, Caicedo ha referido polémicos momentos de la vida pública del presidente Petro, reavivando discusiones en torno a temas de coyuntura en Colombia.

Recientemente, el actor reaccionó a una publicación del presidente en el que el mandatario comentó: “Quiero que millones de personas en todo el mundo pronuncie la siguiente frase: “Colombia Libre”, a lo que Caicedo desde su cuenta de X replicó: “Amén, así será de la mano de Dios, El próximo 7/08/2026 Colombia será libre de usted”.