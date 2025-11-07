Colombia

Sebastián Caicedo defiende a Abelardo de la Espriella tras críticas de figuras públicas: “Superan el bajo nivel de argumentación”

Caicedo respondió con contundencia a mensajes críticos contra el abogado, mencionando además episodios polémicos de Gustavo Petro y manteniendo activo su perfil en el debate público

Guardar
Sebastián Caicedo respalda públicamente a
Sebastián Caicedo respalda públicamente a Abelardo de la Espriella tras una oleada de críticas - crédito @sebastiancaicedo/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez

El actor colombiano Sebastián Caicedo defendió públicamente al abogado Abelardo de la Espriella luego de que este último recibiera críticas a través de redes sociales y la opinión pública.

La reacción de Caicedo se produjo tras comentarios irónicos y cuestionamientos sobre la figura de De la Espriella, principalmente emitidos por el periodista Gonzalo Guillén y el caricaturista Matador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sebastián Caicedo, recordado por su trabajo en telenovelas como Nadie es eterno en el mundo, Niños ricos, pobres padres y Sin senos no hay paraíso, se ha mantenido activo tanto en el ámbito artístico como en sus nuevos proyectos empresariales.

Actualmente, está casado con Juliana Diez y comparte una relación con el hijo de su esposa, aunque no tiene hijos propios.

La polémica se intensificó cuando Gonzalo Guillén, periodista y fundador de Nueva Prensa, publicó en redes sociales: “Fuentes bien informadas indican que Espriella en realidad es Hello Kitty, otro tipo de felino”.

Frente a este comentario, Caicedo expresó: “Su mesías sale en público con un travestí y ahora quieren desacreditar con esta pendejada de niños. Siempre superan el bajo nivel de argumentación y debate, gracias, nunca cambien”, refiriéndose a la inclinación política que tienen estos personajes al presidente Gustavo Petro.

El actor defendió a de
El actor defendió a de la Espriella y le demostró su apoyo - crédito @SebasCaicedo_/ X

Las reacciones no se limitaron a Guillén. El caricaturista Matador manifestó su crítica a De la Espriella señalando: “Ya tengo los tenis de cinco millones y la cobija de diez millones de pesos del tigre Abelardo, que compré a 36 cuotas con la tarjeta Codinsa, Además tengo la boleta para ir al Movistar Arena a ver al tigre Abelardo con los humoristas de Sábados Felices”. Ante este comentario, Caicedo respondió: “Jajaja pura pataleta de quemado, digo, de ahogado”.

No es la primera vez que Sebastián Caicedo manifiesta posturas críticas hacia Gustavo Petro y figuras afines al actual presidente de Colombia.

El actor ha llamado la atención de sus seguidores no solo por su trayectoria en televisión, sino por su actividad en el debate público y político.

En ocasiones anteriores, Caicedo ha referido polémicos momentos de la vida pública del presidente Petro, reavivando discusiones en torno a temas de coyuntura en Colombia.

Recientemente, el actor reaccionó a una publicación del presidente en el que el mandatario comentó: “Quiero que millones de personas en todo el mundo pronuncie la siguiente frase: “Colombia Libre”, a lo que Caicedo desde su cuenta de X replicó: “Amén, así será de la mano de Dios, El próximo 7/08/2026 Colombia será libre de usted”.

Temas Relacionados

Sebastián CaicedoAbelardo de la EspriellaCandidato presidencial 2026Gustavo PetroPetroColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Euro abre a la baja hoy en Colombia: precio en este inicio del fin de semana

En Europa los mercados mostraron cautela ante la persistente preocupación por las valoraciones tecnológicas

Euro abre a la baja

Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno

Siendo las 8:30 a. m. del 7 de noviembre, hoy continúa la audiencia contra el hombre al que señalan de estar implicado en el asesinato contra el estudiante de Los Andes la noche de Halloween

Siga EN VIVO el tercer

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G lleva 25 minutos, en donde por el momento Colombia muestra superioridad física en una lucha intensa, pero sin situaciones claras de gol

Colombia vs. El Salvador EN

Petro celebró nueva incautación de droga “sin muertes” para enviar mensaje a sus detractores: “Uno de los mayores días de incautación en mi Gobierno”

En coordinación con las Fuerzas Públicas colombianas, las autoridades francesas confiscaron 7,5 toneladas de cocaína en el oceáno Atlántico

Petro celebró nueva incautación de

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

La “Tricolor” se prepara para lo que serán los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026, mientras espera el sorteo del certamen orbital el 5 de diciembre de 2025

Néstor Lorenzo destapó las cartas:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno sorprende a Luisa

Pipe Bueno sorprende a Luisa Fernanda W con una cita secreta en pleno crucero de Disney

Valka reveló por qué salió de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Jorge Rausch molestó a Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’: “Mal gusto tu comentario”

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Colombia vs. El Salvador EN

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

Así fue la comparación entre Luis Díaz y Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”