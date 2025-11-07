Piter Albeiro pidió disculpas por hablar de “destripar a la izquierda” pero fue denunciado por hostigamiento e instigación a delinquir

Después de protagonizar una polémica, el comediante decidió pronunciarse mediante un video - crédito @PITERALBEIRO

Un día después de lo que fue la convención de los ‘Defensores de la patria’ en el Movistar Arena que se llevó a cabo la tarde del lunes 3 de noviembre de 2025, una publicación en la cuenta de X del comediante y empresario colombiano Piter Albeiro, le valió tener que salir a dar la cara luego de la polémica frase que dejó el 4 noviembre.

Luego de que Ómar Alejandro Leiva, nombre verdadero del humorista y ganador de la primera edición del reality show Masterchef Celebrity Colombia (2018) escribió “¿Qué tendría de malo destripar a la izquierda y que no existan más?" le tocó salir a dar la cara por todo el revuelo que causó.

Más aún, porque luego de que le echó tierra a los sueños de ser abogado, futbolista y médico, antes de dar el salto definitivo a la comedia se enlistó en el Ejército.

De hecho, uno de sus primeros personajes surgió de su experiencia sirviendo al país con las Fuerzas Militares: el “soldado Patascuy”.

A raíz de todo lo anterior en la misma red social, y al día siguiente de dejar su posición sobre la izquierda en Colombia, Piter Albeiro dejó otro mensaje acompañado de un video en el que pidió perdón a las personas que se hayan sentido ofendidas y/o aludidas, pero esto no evitó que se interpusieran acciones legales en su contra.

Todo porque luego del anuncio de iniciar acciones judiciales por el hecho por parte de la congresista Esmeralda Hernández, se sumó el abogado y candidato al Senado por el Pacto Histórico Kevin Gómez Paz, que compartió el documento que certificado el radicado de una denuncia penal contra Ómar Alejandro Leiva.

En la publicación que hizo el jurista caleño se precisó: “Señor “Piter Albeiro” le va a tocar responder ante la Fiscalía. Radicamos una denun cia penal contra Omar Alejandro Leiva, conocido como @PITERALBEIRO, por hostigamiento e instigación a delinquir".

Más adelante el candidato al Senado que busca ganar una de las curules en las elecciones legislativas de 2026, dejó su posición sobre lo que dijo el comediante nacido en Bogotá, pero criado en Bucaramanga: “Sus palabras no son uno más de sus malos chistes son una invitación explícita a “destripar a la izquierda y que no exista más”.

Siguiendo con la exposición de sus argumentos, y que lo llevaron a tomar la decisión de denunciar a Piter Albeiro, Gómez Paz agregó en su mensaje, que dejó acompañado de dos fotos con el documento radicado por parte de la Fiscalía: “Colombia está cansada de que la violencia se disfrace de ‘opinión’ y del abuso impune de plataformas de alcance masivo para sembrar su odio político.”

Al final, el abogado caleño precisó que “la democracia exige límites éticos y legales”, concluyó que “ningún personaje público, por famoso que se crea, puede normalizar la eliminación del adversario”.

No obstante, además de Gómez y Hernández, varios dirigentes políticos se sumaron al rechazo de las declaraciones del humorista que, el día antes (miércoles 5 de noviembre) de subir el video pidiendo perdón, compartió este mensaje: “Mil disculpas a quienes se han sentido ofendidos con mis trinos, a quienes no se han sentido ofendidos pues mejor porque no tengo que pedir disculpas”.

Sumado a lo anterior otro comentario de Piter Albeiro dejó en claro que saldría a ponerle el pecho a la situación: “Yo soy de los que acepta los errores que comete sin problema”.

La respuesta de Piter Albeiro en video: pidió perdón, pero eso no evitó que lo denunciaran

El 6 de noviembre Piter Albeiro compartió el video en la misma red social con unas palabras.

“MIL DISCULPAS. Cometí un grave error y aunque ya había escrito, quiero dar la cara y dejar claro que NADA JUSTIFICA escribir insultos o hacer preguntas que tengan múltiples interpretaciones y que puedan dejar a la imaginación violencia o cosas que no son en realidad. De verdad lo siento, sobre todo por tanta gente que me quiere y pude decepcionar sin entender del todo el contexto de lo que viene pasando hace muchos meses. Un abrazo", reza en la publicación.

