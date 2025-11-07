Colombia

Petro habría sostenido reunión con nuevo alcalde de Nueva York, el musulmán Zohran Mamdani: “Pude ver la articulación con el programa de la Bogotá Humana”

El mandatario lanzó pullas a sus opositores, y aseguró que el programa del nuevo alcalde de Nueva York tiene puntos en común que el de su Gobierno

Guardar
Gustavo Petro comparó las ideas
Gustavo Petro comparó las ideas de Zohran Madami con las suyas y su proyecto con la Bogotá Humana - crédito Joel González/Presidencia y Ricardo Arduengo/Reuters

El revuelo que alcanzó la elección del alcalde de Nueva York, el islamista Zohran Mamdani, también se vivió, aunque con menor intensidad, en Colombia.

De hecho, el presidente Petro aprovechó la coyuntura para mostrar su apoyo al nuevo burgomaestre de la capital comercial y financiera de Estados Unidos, que ha resultado controversial por su ideología político-económica, su plan de gobierno y su abierta pertenencia al islam.

Petro incluso informó que sostuvo una reunión con él, aunque reconoció que los detalles de esa reunión no tuvieron cobertura mediática, y que “quizá no está grabada”.

A través de un análisis comparativo, Petro destacó los puntos de coincidencia y contraste entre su iniciativa Bogotá Humana y la visión política promovida por Mamdani ante la sociedad neoyorquina.

“En mi conversación con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pude ver la articulación entre el programa de la Bogotá Humana y el propuesto a la sociedad neoyorkina: el reconocimiento de la existencia de la pobreza y su priorización para reducirla”, escribió.

Otros ejes temáticos mencionados en la conversación incluyeron la apuesta por el transporte público accesible, donde Petro hizo hincapié en el objetivo compartido de reducir o suprimir el costo para los usuarios.

Asimismo, ambos líderes enfatizaron la importancia de extender la cobertura de las guarderías para la primera infancia y de promover impuestos progresivos con un enfoque redistributivo: “Los impuestos progresivos, puestos a los ricos para irrigar en oportunidades a los más pobres“, resaltó en su reflexión.

En su mirada comparativa, Petro también tiró una pulla a la construcción del metro elevado de Bogotá, proyecto al que se ha opuesto férreamente.

Las críticas indirectas al alcalde Carlos Galán

En su mensaje reconoció que Nueva York ha alcanzado avances notables en campos como el metro subterráneo, la ampliación universitaria y el impulso a las artes, mientras que Bogotá, según su diagnóstico, aún enfrenta retos derivados de “la segregación territorial y la mala urbanización especulativa y depredadora”, fenómenos que él considera responsables del rezago y la decadencia urbana en la capital colombiana.

Petro también señaló la dimensión simbólica del socialismo en el contexto estadounidense, resaltando que en Nueva York el término se emplea públicamente para subrayar la necesidad de cooperación solidaria y de construcción de objetivos comunes en una sociedad diversa.

“La palabra socialismo usada sin temor en Nueva York, hace referencia a la necesidad de la ayuda entre los seres humanos como el cemento de unidad de una sociedad diversa, y al encuentro de objetivos y bienes comunes de la sociedad”, expuso.

