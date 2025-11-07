Manuel Medrano lanzó su nuevo LP ‘Superior’, inspirado en las canciones con las que creció en su niñez

Manuel Medrano lanza Superior, su cuarto álbum de estudio, celebrando 10 años de carrera musical - crédito cortesía Paola España

El cantautor colombiano Manuel Medrano marca un nuevo hito en su trayectoria con el lanzamiento de Superior, su cuarto álbum de estudio, con el que se propuso fusionar una colección de canciones en las que presenta influencias del pop de los 80, el funk, las baladas clásicas y una visión personal del amor.

Este trabajo, publicado el jueves 6 de noviembre en todas las plataformas digitales, coincide con la celebración de sus 10 años de carrera que lo mantuvieron ocupado con una gira internacional que incluyó un paso exitoso por el Movistar Arena de Bogotá y representa, según el propio artista, el momento más pleno y luminoso de su vida profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este álbum captura la esencia de mi performance en vivo y narra un poco de la historia de la música con la que yo crecí. Superior está compuesto por un lado A y un lado B: el lado A refleja una parte que muchos de ustedes no conocen de mí y está inspirado en el pop de los 80 y toda esa música de fiesta hecha con guitarras al ritmo del funk de artistas como Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder, Nile Rodgers, Chic, entre otros... El lado B, en cambio, refleja mi faceta más íntima como cantautor y está inspirado en los grandes baladistas de la década de los 60″, explicó el cartagenero en un comunicado de prensa.

Superior fusiona influencias del pop de los 80, el funk, las baladas clásicas y una visión personal del amor en 15 canciones - crédito cortesía Paola España

Medrano no dudó en describir esta nueva aventura como “una fusión atrevida y etérea que representa lo que soy y crea una propuesta cultural inmensa alrededor de todos los sonidos que componen esta obra”.

Superior se grabó entre Los Ángeles, Miami, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, combinando la sofisticación de grandes estudios con la calidez de sesiones caseras junto a amigos y colaboradores internacionales. La composición de las canciones se completó en apenas un mes y medio, mientras que la producción tomó algún tiempo adicional debido a los compromisos en vivo de Medrano.

El álbum Superior se grabó en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, combinando estudios de primer nivel y sesiones caseras - crédito cortesía Paola España

Compuesto por 15 canciones, incluye canciones como Juntos, una balada dedicada al amor verdadero grabada junto al músico y compositor mexicano Andrés Obregón, a lo que se suman los adelantos Mariposas en el pecho y Mucho más que ayer, estrenados previamente.

Sobre Mariposas en el pecho, Medrano contó en diálogo con Infobae Colombia que surgió de su inspiración en la bossa nova. “Tuve la oportunidad de reunirme en Los Ángeles con Cheche Alara y Claudia Brand, unos expertos en la música, y justo en una de esas juntadas me dijeron ‘¿qué quieres hacer?’. Les dije ‘yo siempre he soñado hacer un bossa nova y creo que estoy con el combo indicado, así que vamos a hacerlo’. Y para mi sorpresa, en lo que a mí respecta, pude hacer la canción más maravillosa de bossa nova que yo hubiera podido soñar en mi vida“, relató el artista entonces.

El lanzamiento de Superior se acompaña del estreno de Serpiente, la pista central del álbum, con la que rinde homenaje a la música disco. La canción aborda la temática de los amores intensos y tóxicos, aquellos que seducen y hieren a partes iguales, y encarna la esencia dual del disco: la celebración y la emoción.

El más reciente sencillo del cartagenero es un tributo a la música disco - crédito cortesía Paola España

Este lanzamiento incluyó un videoclip dirigido por Natalia Toledo y producido por La Catrina Films. Grabado en Ciudad de México, narra el reencuentro de una pareja en una noche de fiesta, reviviendo el ciclo de deseo y desamor característico de las relaciones adictivas con una estética nocturna y vibrante.

Además, en Serpiente, Medrano comparte créditos como compositor y productor junto a Duplat, una de las figuras en ascenso de la música colombiana en los últimos años.

Manuel Medrano continúa su gira internacional 10 Años Tour con presentaciones en México y Estados Unidos, para cerrar 2025 - crédito cortesía Paola España

“Este lanzamiento representa el momento más importante de mi carrera... Han sido 10 años de compartir música con un público que año tras año se ha venido solidificando y conectando mucho más con mi música, así que este proyecto hace parte de la historia de la música con la que yo crecí y creo que marca un precedente también en la historia de la música colombiana y el pop latino”, comentó Medrano en comunicado de prensa sobre la importancia de publicar Superior en medio de su gira de aniversario.

Cabe recordar que durante noviembre, el Manuel Medrano 10 Años Tour continúa por México, con presentaciones en Tijuana, Mérida, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, León, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Toluca, para cerrar el año con dos conciertos en Estados Unidos: Newark (12 de diciembre) y Miami (14 de diciembre).