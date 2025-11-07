Colombia

Jessi Uribe reveló uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

La llegada de su primera hija juntos motiva a los cantantes a celebrar con música, confidencias y momentos de unión, por un embarazo lleno de afecto y expectativa

Guardar
A pocos días de recibir
A pocos días de recibir a Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara comparten detalles íntimos y miedos del cantante en el parto - crédito @paolajarapj / IG

Jessi Uribe y Paola Jara atraviesan días de expectativa y emoción ante la llegada de su hija Emilia, prevista para la segunda semana de noviembre en Medellín.

La pareja, que ha compartido detalles de este proceso con sus seguidores, sorprendió recientemente con un anuncio especial a pocos días del nacimiento: ambos han compuesto una canción dedicada a su hija, que busca transmitir la felicidad y el amor de esta nueva etapa en sus vidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una transmisión en vivo en Instagram y en entrevistas previas, los artistas hablaron abiertamente sobre su vivencia.

Paola Jara, quien será madre por primera vez, expresó que este embarazo ha sido “muy bonito, súper saludable, con mucha energía, y me han dado muy pocas cosas… Pensé que iba a ser más difícil, pero ha sido un embarazo lleno de amor”. Además, destacó que la música ha sido una gran compañía durante el proceso: “Esta canción que hicimos es muy especial, porque entre nuestras vidas ahora hay una melodía nueva, la de Emilia. Queremos que la gente sienta lo mismo que nosotros: pura felicidad”.

Jessi Uribe, padre de cuatro hijos mayores, resaltó su deseo de no perderse el nacimiento de su hija menor. Reveló que en el pasado no pudo estar presente en los partos de sus hijos, por lo que esta vez hará “todo lo posible para estar presente cuando nazca Emilia… Esta vez no quiero que eso pase. Quiero estar ahí, ojalá”. El cantante dejó ver el gran temor que siente ante el parto, reconociendo con sinceridad: “Yo entraría, lo que pasa es que me da susto que me dé el babeado, y yo por allá desmayado. No me da susto la sangre, yo soy malo para los sonidos”.

La pareja ha mantenido en reserva la fecha exacta del nacimiento, pero ha continuado transmitiendo optimismo a sus seguidores. Paola Jara aseguró sentirse “tranquila” y enfocada en un parto lo más llevadero posible. La noticia del embarazo, compartida con entusiasmo meses atrás, ha generado multitud de mensajes de apoyo y cariño en redes sociales. La canción dedicada a Emilia, titulada igual que la bebé, representa una forma única de celebrar la vida y la unión de la pareja en esta nueva etapa familiar.

Las muestras de cercanía, tanto en sus charlas con los seguidores como en la música, han permitido a Uribe y Jara compartir la alegría, el temor y la esperanza antes del nacimiento de Emilia, convirtiendo este momento en uno de los más significativos y emocionantes de sus trayectorias públicas y personales.

Paola Jara recibe su primera nominación al Grammy Anglo

En la edición 2026 de los Grammy,Paola Jara ha logrado una de las nominaciones más destacadas para Colombia, compitiendo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) con su discoSin Rodeos.

Este trabajo ha sido reconocido por su autenticidad y por marcar tendencia dentro de la música regional, situando a Jara como una de las principales exponentes del género a nivel internacional.

El anuncio se dio en la mañana del 7 de noviembre en donde jara compite en la categoría de mejor álbum de música mexicana en donde compite con Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carín León y Bobby Pulido.

Entre los nominados nacionales figura también Karol G, que compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino con Tropicoqueta, así como Feid y J Balvin en la competencia por el Mejor Álbum de Música Urbana, y Aterciopeladosen la de alternativo o rock, consolidando el impacto y la presencia de Colombia en la escena internacional de los premios.

Temas Relacionados

Jessi UribePaola JaraEmbarazo Paola JaraJessi Uribe y Paola Jaraparto Paola JaraColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Caso Jaime Esteban Moreno | La exconcejal de Bogotá que apuntó contra Before Club y María del Mar Pizarro y recordó varios episodios en redes: “La curul al servicio del bar”

Pizarro es la dueña del bar y cuenta con el 100% de las acciones

Caso Jaime Esteban Moreno |

Colombia se posicionó como referente latinoamericano en cirugía craneofacial pediátrica: niños de toda la región llegan en búsqueda de esperanza

En entrevista con Infobae Colombia, el médico cirujano Rolando Prada explicó que la atención integral a los niños con malformaciones craneofaciales no solo requieren tecnología avanzada, sino también un acompañamiento emocional constante a las familias

Colombia se posicionó como referente

“Una sola persona no puede cambiar el país”: Juan Manuel Galán apuesta por un gobierno en equipo para 2026

Juan Manuel Galán presentó su visión de país centrada en el trabajo colectivo y la renovación del liderazgo político. El candidato del Nuevo Liberalismo busca construir una coalición amplia que priorice la confianza, la transparencia y la recuperación económica desde las regiones

“Una sola persona no puede

Colpensiones advirtió que miles de colombianos perderán su pensión de invalidez si no cumplen este requisito en 2025

La entidad estatal de pensiones en el país detalló que el proceso busca confirmar si el estado de salud del afiliado sigue cumpliendo los criterios para recibir la pensión por esta condición

Colpensiones advirtió que miles de

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe siguen enfrentados por las últimas declaraciones del participante de “MasterChef”: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Una prima de la recordada actriz utilizó sus redes sociales para cuestionar públicamente las declaraciones del actor en una reciente entrevista

Raúl Ocampo y la familia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo y la familia

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe, enfrentados por la verdad detrás de sus últimos días: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Jessi Uribe revela uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Koral Costa defendió a Omar Murillo tras un comentario racista

La millonada que perdió Katiuska por su expulsión del Desafío 2025: la participante rompió las reglas y se quedó sin dinero

Deportes

Este es el equipo del

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Colombia no pudo con El Salvador en la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar: qué fue lo que pasó en Doha

Así quedó Colombia en el grupo G en el Mundial Sub-17 tras el empate ante El Salvador: la “Tricolor” se juega la clasificación ante Corea del Norte

Hinchas del América de Cali fueron sorprendidos con un arsenal antes del partido ante Boyacá Chicó: la Policía halló machetes y drogas