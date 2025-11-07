Jessi Uribe reveló uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

A pocos días de recibir a Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara comparten detalles íntimos y miedos del cantante en el parto - crédito @paolajarapj / IG

Jessi Uribe y Paola Jara atraviesan días de expectativa y emoción ante la llegada de su hija Emilia, prevista para la segunda semana de noviembre en Medellín.

La pareja, que ha compartido detalles de este proceso con sus seguidores, sorprendió recientemente con un anuncio especial a pocos días del nacimiento: ambos han compuesto una canción dedicada a su hija, que busca transmitir la felicidad y el amor de esta nueva etapa en sus vidas.

Durante una transmisión en vivo en Instagram y en entrevistas previas, los artistas hablaron abiertamente sobre su vivencia.

Paola Jara, quien será madre por primera vez, expresó que este embarazo ha sido “muy bonito, súper saludable, con mucha energía, y me han dado muy pocas cosas… Pensé que iba a ser más difícil, pero ha sido un embarazo lleno de amor”. Además, destacó que la música ha sido una gran compañía durante el proceso: “Esta canción que hicimos es muy especial, porque entre nuestras vidas ahora hay una melodía nueva, la de Emilia. Queremos que la gente sienta lo mismo que nosotros: pura felicidad”.

Jessi Uribe, padre de cuatro hijos mayores, resaltó su deseo de no perderse el nacimiento de su hija menor. Reveló que en el pasado no pudo estar presente en los partos de sus hijos, por lo que esta vez hará “todo lo posible para estar presente cuando nazca Emilia… Esta vez no quiero que eso pase. Quiero estar ahí, ojalá”. El cantante dejó ver el gran temor que siente ante el parto, reconociendo con sinceridad: “Yo entraría, lo que pasa es que me da susto que me dé el babeado, y yo por allá desmayado. No me da susto la sangre, yo soy malo para los sonidos”.

La pareja ha mantenido en reserva la fecha exacta del nacimiento, pero ha continuado transmitiendo optimismo a sus seguidores. Paola Jara aseguró sentirse “tranquila” y enfocada en un parto lo más llevadero posible. La noticia del embarazo, compartida con entusiasmo meses atrás, ha generado multitud de mensajes de apoyo y cariño en redes sociales. La canción dedicada a Emilia, titulada igual que la bebé, representa una forma única de celebrar la vida y la unión de la pareja en esta nueva etapa familiar.

Las muestras de cercanía, tanto en sus charlas con los seguidores como en la música, han permitido a Uribe y Jara compartir la alegría, el temor y la esperanza antes del nacimiento de Emilia, convirtiendo este momento en uno de los más significativos y emocionantes de sus trayectorias públicas y personales.

Paola Jara recibe su primera nominación al Grammy Anglo

En la edición 2026 de los Grammy,Paola Jara ha logrado una de las nominaciones más destacadas para Colombia, compitiendo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) con su discoSin Rodeos.

Este trabajo ha sido reconocido por su autenticidad y por marcar tendencia dentro de la música regional, situando a Jara como una de las principales exponentes del género a nivel internacional.

El anuncio se dio en la mañana del 7 de noviembre en donde jara compite en la categoría de mejor álbum de música mexicana en donde compite con Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carín León y Bobby Pulido.

Entre los nominados nacionales figura también Karol G, que compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino con Tropicoqueta, así como Feid y J Balvin en la competencia por el Mejor Álbum de Música Urbana, y Aterciopeladosen la de alternativo o rock, consolidando el impacto y la presencia de Colombia en la escena internacional de los premios.