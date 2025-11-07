Incendio en el centro de Bogotá consumió una fábrica de muebles rústicos

Incendio en el sur de Bogotá consumió fábrica - crédito redes sociales/X

Sobre las 4:00 a. m. del 7 de noviembre de 2025, se registró una emergencia en el sur de Bogotá por cuenta de un incendio estructural en una fábrica de muebles rústicos.

La situación se presentó exactamente en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, lugar a donde llegaron 41 bomberos de cinco estaciones (estación Central, Chapinero, Centro Histórico, Restrepo y personal de logística) de la ciudad para atender los daños, desconociendo por el momento la causa de la conflagración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde la cuenta oficial de Bomberos Bogotá en X así se confirmó la emergencia: “#AEstaHora controlamos un incendio en una edificación en construcción en la Carrera 7 con Calle 2. No hay reporte de personas lesionadas. Se realiza ataque directo por dos frentes. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa del incidente”.

Sobre las 7:00 a. m., el sargento Torres, del Cuerpo de Bomberos, dio detalles a Noticias Caracol de la situación: “Inicialmente, habíamos dicho que son 10 viviendas, pero son tres edificaciones bastantes grandes, era una ebanistería la cual tenía un incendio declarado, se hizo la atención de búsqueda primaria, de evacuación de personas y atención de ataque directo inicialmente”.

Confirmó que solo uno de sus hombres sufrió una pequeña lesión pero no de gravedad, y los demás ciudadanos están ilesos.

Incendio En Las Cruces, localidad Santa Fe, Bogotá - crédito redes sociales/X

Sobre las causas del incendio mencionó: “En este momento está el equipo de verificación de incendios haciendo la investigación, no podemos determinar todavía causas, después las indicamos”.

La propietaria del inmueble conversó con City Tv, y aseguró que las pérdidas fueron totales, afectando sus labores de trabajo: “Se incendió la fábrica donde más de 20 personas prácticamente dependía de este lugar, nosotros prácticamente nos quedamos sin nada, todos los muebles quedaron vueltos nada, la maquinaria, todo, algo terrible, por la conciencia de la gente que prende fuego, no tienen conciencia que mucha gente dependemos de esto”.

Con respecto a las alertas que se le habían hecho a la ciudadanía sobre una posible emergencia por las acciones de prender fuego en el sector, la mujer damnificada le comentó al sistema informativo que: “Dicen que en la parte de atrás de la fábrica siempre se les decía a unas personas que no prendieran fuego, pero ellos hacían caso omiso, entonces, debido a eso, la chispa de candela pegó duro a la fábrica, que esto está prácticamente llena de materia prima de madera y tenemos insumos como thinner, cosas inflamables y pues obviamente propagó más las llamas. Se ve todo en ruinas, quedamos sin nada”.

Incendio en el centro de Bogotá - crédito redes sociaels/X

Por lo anterior, le hicieron un llamado a las autoridades correspondientes y al Distrito para que lesa brinde una ayuda: “Que nos colaboren, es un esfuerzo de muchos años, 10, 15 años, donde hemos estado trabajando duro, es muy triste ver todo esto… es un esfuerzo de muchos años, donde hemos estado trabajando duro”.

Como reaccionar en caso de incendio

La prevención y respuesta ante incendios en viviendas de Bogotá constituye una prioridad para las autoridades locales, que insisten en la importancia de actuar con rapidez y seguir protocolos claros para proteger tanto la vida como los bienes materiales.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda que, ante la presencia de fuego en una residencia o cualquier otro inmueble, la primera acción debe ser comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia a través de la Línea de Emergencias 123, informando la situación sin demora.

Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendió conflagración en una vivienda - crédito Alex Sierra

Según información difundida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la mayoría de los incendios que se producen dentro de edificaciones tienen un origen accidental. Entre las causas más frecuentes se encuentran una chispa inesperada, una veladora encendida sin supervisión, una fuga repentina de gas o una colilla de cigarrillo que puede propagar el fuego con rapidez.

Por este motivo, la entidad subraya la necesidad de mantener hábitos responsables y medidas de precaución constantes para reducir el riesgo de incidentes y evitar consecuencias graves para las personas y sus pertenencias.