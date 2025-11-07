Colombia

Imputado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno podría quedar en libertad: jurista explicó los errores de la fiscalía

Mientras el segundo implicado sigue prófugo, el futuro de Juan Carlos Suárez Ortiz será determinado por el juez del caso

Guardar
La defensa del imputado pidió
La defensa del imputado pidió que pueda seguir ligado al proceso con el beneficio de prisión domiciliaria - crédito Redes Sociales

Siete días después de que se registró el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el único avance que se ha registrado en el caso es la imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el delito hasta el momento.

Después de que el exestudiante de la Universidad de los Andes (no estudiaba allí desde 2023) no aceptó los cargos en su contra, se conoció que podría terminar pagando más de 40 años de prisión si el juez del caso lo declara culpable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el siguiente punto del proceso es determinar si Suárez Ortiz deberá estar preso mientras avanza el juicio en su contra, lo que fue solicitado por la Fiscalía General de la Nación, que indicó que este sujeto representa un peligro para la sociedad.

Por su parte, el abogado del acusado pidió que este pueda recibir el beneficio de prisión domiciliaria, rechazando los argumentos presentados por la fiscalía.

La fiscalía pidió que se
La fiscalía pidió que se dicte medida de aseguramiento contra el imputado - crédito Audiencia contra Jaime Esteban Moreno

Sumado a ello, la defensa de Suárez Ortiz indicó que el sujeto “no le pegó tan fuerte” a la víctima y que su participación en el crimen no fue determinante para causarle la muerte a Moreno Jaramillo.

La decisión sobre este aspecto se conocerá en la tarde del 12 de noviembre. Entretanto, diferentes abogados del país han manifestado su molestia por los presuntos errores que cometió la fiscalía en la audiencia, que podrían provocar que Juan Carlos Suárez Ortiz sea dejado en libertad.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Iván Cancino analizó lo registrado en la mañana del 7 de noviembre, enfocándose principalmente en los argumentos que expuso la fiscalía para intentar demostrar que el imputado es un peligro para la sociedad.

“Tienen que tener una inferencia razonable, es decir, qué delito cometió, en qué calidad, a qué grado se lo atribuyen, pero también cumplir unos fines que implican prueba. No es solo decir que es un peligro para la comunidad, que se va a volar o que va a obstruir a la justicia, sino presentar elementos que corroboren eso a futuro. Y muchos fiscales no lo hacen y por eso se presentan libertades que generan en la ciudadanía una sensación de impunidad”.

Suárez Ortiz no aceptó cargos
Suárez Ortiz no aceptó cargos por el asesinato de Jaime Esteban Moreno - crédito Redes Sociales/Audiencia contra Jaime Esteban Moreno

Cancino recordó que en Colombia este tipo de escenarios no son algo nuevo, puesto que hay varios casos que han terminado con el imputado libre por errores en el proceso.

“Mire, ha sido histórico que cuando una persona que para la ciudadanía ha cometido un crimen y es capturado y lo dejan libre o no le imponen medida, entonces le echan la culpa al juez, pero realmente es que hay fiscales que, por el afán mediático, por la presión interna o sencillamente porque sí, no estudian el caso con tiempo, con tranquilidad, con soportes”.

Es por ello que, Iván Cancino anticipó que, hay serias posibilidades de que el juez del caso por el asesinato de Jaime Esteban Moreno falle a favor del imputado, lo que es una muestra de los errores que no puede cometer la fiscalía en los siguientes puntos del proceso.

Las posibilidades de que quede libre ahora son muchas, muchísimas. Al final del proceso no, porque la fiscalía puede corregir los errores, buscar un preacuerdo, un principio de oportunidad”.

Segundo implicado en el asesinato
Segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno sigue libre - crédito Mebog - redes sociales - Before Club

Por último, el jurista indicó que la Fiscalía General de la Nación requiere más inversión para que no se registren este tipo de fallos, además, resaltó que las críticas no pueden ser contra el juez, puesto que su papel es defender las garantías de todas las partes.

La ciudadanía tiene que entender que un proceso tiene que estar bien hecho. Por eso la fiscalía necesita más capacitación, más recursos. Esta fiscalía ha hecho un buen trabajo, pero no se va a ver sino a mediano o largo plazo. El exceso de trabajo, la presión a la que someten una estadística mal concebida hacen que los fiscales hagan cosas muy a la carrera, muy mal elaboradas, sin apoyo, porque no tienen dinero de investigadores, de fiscales de apoyo y por eso se producen estas equivocaciones. Y entender que el juez hace su trabajo defendiendo las garantías”, puntualizó.

Temas Relacionados

Juan Carlos Suárez OrtizJaime Esteban MorenoAsesinatoFiscalíaImputaciónLibertadBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Previo al inicio de la jornada 19 del campeonato, la pelea por llegar a los torneos de Conmebol está en su mejor momento y algunos equipos, incluso al borde de la eliminación, se juegan todo

Así va la tabla de

La historia del único juez que llamó a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Debido a una amnistía que recibieron los miembros del grupo armado en el proceso de paz que se firmó con el Estado, nadie fue condenado por lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985

La historia del único juez

Euro: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Resultados Sinuano Día 7 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 7 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo y la familia

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe siguen enfrentados por las últimas declaraciones del participante de “MasterChef”: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Jessi Uribe reveló uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

Yina Calderón protagonizó nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Koral Costa defendió a Omar Murillo de comentario racista: “¿A las mujeres blancas por qué les gustan tanto los negros?”

Esta es la millonada que perdió Katiuska por su expulsión del Desafío 2025: la participante rompió las reglas y se quedó sin dinero

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Colombia no pudo con El Salvador en la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar: qué fue lo que pasó en Doha

Así quedó Colombia en el grupo G en el Mundial Sub-17 tras el empate ante El Salvador: la “Tricolor” se juega la clasificación ante Corea del Norte