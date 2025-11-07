Festival Brilla Sueños 2025-2026 anuncia novedades en su recorrido mágico: estas son las fechas y los precios del espectáculo navideño

Brilla Sueños 2025-2026 regresa a Bogotá con una edición inspirada en el mundo de los sueños y la imaginación - crédito Festival Brilla

Del 27 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Brilla Sueños, uno de los festivales más emblemáticos de la temporada navideña en la ciudad.

El evento se desarrollará en Sencia, el parque ubicado entre el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Movistar Arena, en la zona conocida como “El Campincito”, retomando el escenario que congregó a miles de personas en versiones anteriores, incluida la edición “Brilla 4 Elementos”. Esta celebración se ha consolidado como un punto de referencia cultural para habitantes de Bogotá y visitantes de distintas regiones.

La propuesta de Brilla Sueños invita a los asistentes a sumergirse en un universo inspirado en el mágico mundo al que se accede durante el sueño: un espacio donde los deseos vuelan, los recuerdos permanecen y la imaginación es protagonista. “Presentamos esta nueva edición con el ánimo de seguir sorprendiendo a los bogotanos y visitantes con una oferta distinta, a la altura de las expectativas de una ciudad cada vez más abierta a experiencias de entretenimiento cultural”, afirmó Daniel Zea, miembro del equipo creador de Brilla.

El festival navideño Brilla Sueños espera superar los 280.000 visitantes, con un fuerte impulso del turismo nacional e internacional - crédito Festival Brilla

Para 2025, la organización proyecta una asistencia que podría superar los 280.000 visitantes, cifra que busca rebasar los más de 200.000 asistentes registrados en 2024. Según información proporcionada por el equipo de Brilla, al menos 80.000 visitantes llegarían de otras ciudades de Colombia y se reporta un interés internacional creciente, en parte gracias a la alianza con Fever, plataforma global líder en experiencias en vivo.

El festival también representa un motor de empleo cultural y de temporada, pues generará más de 180 empleos directos y otros 500 indirectos en áreas como logística, producción, operación técnica, seguridad y atención al cliente.

Además, el festival contará con más de 22 espacios diseñados para transportar a los asistentes por distintos paisajes oníricos, desde evocaciones felices de la niñez hasta ambientes inspirados en las propias pesadillas. Como gran novedad, la pista de patinaje sobre hielo permitirá experimentar una faceta inmersiva que podrá extenderse hasta tres horas por visitante.

La edición 2025 de Brilla Sueños contará con más de 22 espacios temáticos, desde paisajes oníricos hasta una pista de patinaje sobre hielo - crédito Festival Brilla

“El recorrido contempla emociones, recuerdos y desafíos; es una vivencia para todos, independientemente de la edad, que busca hacer tangible el poder de los sueños”, señaló Carlos Pinzón, director de Brilla Entretenimiento.

La oferta para esta edición destaca la participación de aliados internacionales, como la propia Fever, y corporativos nacionales como Nu Colombia y Claro. Según explicó Amelia Rey, directora de estrategia de Nu, los clientes de la entidad accederán a una preventa exclusiva con el beneficio de un descuento del 30% y un acceso Fast Pass para agilizar el ingreso.

“En Nu entendemos que la libertad significa elegir cómo vivir el tiempo en familia y celebrar una Navidad de recuerdos inolvidables. Por eso, celebramos esta alianza con Brilla Sueños”, puntualizó Rey.

El horario del evento será de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., con último ingreso a las 10:30 p. m. Los organizadores recomiendan a los asistentes el uso de ropa cómoda y abrigada, ya que la experiencia está diseñada para recorridos a pie y espacios al aire libre. El ingreso estará permitido para visitantes de todas las edades y, como valor diferencial, los menores de dos años podrán entrar gratis. Además, se ha confirmado que el evento será pet friendly, permitiendo la compañía de mascotas en todo el lugar.

Sencia, el parque entre El Campín y el Movistar Arena, será el escenario principal de Brilla Sueños en la temporada navideña - crédito Festival Brilla

La propuesta narrativa de esta edición introduce a Brillita, una nube brillante que será la anfitriona de las futuras muestras de luces de Brilla Entretenimiento. La intención, según los organizadores, es crear espacios para la unión y el juego, reforzando la conciencia sobre la importancia del cuidado del entorno y la convivencia.

La preventa de boletas para clientes de Nu comenzará el lunes 27 de octubre a través de las plataformas Fever y Tu Boleta, antes de la apertura general al público. El objetivo es facilitar el acceso ordenado a una experiencia que crecerá en dimensiones y tecnología, apostando por el atractivo turístico de la ciudad en temporada alta.

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá prevén el arribo de 14,8 millones de turistas para el cierre de 2025, de los cuales dos millones serían extranjeros y 12,8 millones nacionales, contexto que multiplica la relevancia de eventos de esta categoría en la agenda cultural y de entretenimiento de la ciudad.