Detuvieron a un hombre y una mujer que le dispararon a un conductor que no se quiso dejar robar: el ataque quedó en video

La captura de un hombre y una mujer señalados como responsables de un violento intento de robo en el barrio Don Bosco, en el centro de Cali, marcó un giro en un caso que conmocionó a la ciudad y se viralizó en redes sociales.

El hecho, ocurrido el martes 14 de octubre, dejó a una persona herida y generó una ola de indignación pública en redes sociales

El suceso tuvo lugar en la intersección de la calle 9 con carrera 15, cuando un vehículo Nissan Sentra blanco se detuvo ante un semáforo.

En ese momento, el presunto ladrón y su cómplice, una mujer que lo acompañaba en motocicleta, se acercaron al automóvil. Las imágenes, ampliamente difundidas en plataformas digitales, muestran cómo los asaltantes discutieron y forcejearon con la víctima, quien intentó resistirse y escapar.

El agresor, al verse en desventaja, sacó un arma de fuego y disparó varias veces. Luego, persiguió a la víctima y cruzó el semáforo en rojo, mientras otros conductores y un músico callejero presenciaban la escena sin intervenir, de acuerdo con la reconstrucción de Semana.

Tras la difusión del video y la presión social, la Policía Metropolitana de Cali desplegó todos sus recursos para identificar y ubicar a los responsables.

“Lo que por ahora podemos confirmar es que ambas personas están capturadas y los están trasladando a la ciudad. Por ahora esa es la información que podemos dar”, declaró un vocero de la Policía Metropolitana de Cali en diálogo con el medio mencionado.

La institución subrayó que la investigación se apoyó en las grabaciones y en la colaboración ciudadana para lograr la detención de los implicados.

En cuanto a la víctima, las autoridades informaron que en su momento recibió atención médica inmediata en el Hospital Universitario del Valle. Un funcionario consultado por el medio ya citado precisó: “La persona herida ya está siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle. Todas las capacidades están dispuestas para identificar y capturar a los responsables de este hurto”.

La difusión del video del asalto provocó una fuerte reacción en la comunidad del Valle del Cauca, donde la indignación se hizo sentir tanto en redes sociales como en la opinión pública. El caso reavivó el debate sobre la seguridad ciudadana en Cali y la respuesta de las autoridades ante hechos de violencia en zonas céntricas.

Con la detención de los dos sospechosos, la atención se centra ahora en el proceso judicial. Ambos serán presentados ante la autoridad competente para responder por los hechos, en un caso que sigue bajo la mirada atenta de la ciudadanía.

Las balas también afectaron a otras personas

El impacto de una bala perdida durante un intento de hurto generó alarma entre los usuarios del sistema de transporte público en Cali.

Según relató a El País de Cali una fuente de Metrocali, un pasajero que viajaba en un bus del MIO resultó herido tras recibir un disparo en los pies: “Nos reportaron un herido que en este momento está en el HUV siendo atendido. Una bala perdida de ese intento de atraco terminó rozándole los pies a un usuario que iba en un bus”, detalló la fuente.

La urgencia de la situación motivó la rápida viralización del video del hecho en redes sociales, donde una usuaria lamentó: “Me acaba de llamar mi hijo de 18 años, iba para la U Santiago y una de las balas entró al MÍO, e hirió en una pierna a un hombre justo al lado de mi hijo. Ellos estaban en la puerta”, relató.

El registro audiovisual muestra cómo los presuntos asaltantes se aproximaron en motocicleta con la placa XMJ 65A al automóvil de su víctima, que había quedado detenido.

Mientras la mujer descendió y trató de abrir la puerta del conductor, su acompañante permanecía en la motocicleta, listo para la fuga. Al ser frustrado su intento de robo, el motociclista disparó varias veces contra el vehículo antes de que ambos huyeran del lugar.

Una patrulla policial apareció de inmediato y desató una persecución que terminó sin capturas, ese 14 de octubre, pues los responsables lograron escapar hacia el sector de Cienpalos.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Jairo García, había confirmado la existencia de una recompensa para quienes entreguen información sobre los responsables: “Frente al hecho ocurrido, desde la administración distrital hemos determinado hasta $10 millones por cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho. La persona que fue herida ya está siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle. Todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables de este hurto”, afirmó García.

Sobre la motocicleta involucrada, cuyas placas quedaron registradas en cámaras, se conoció que acumula multas que suman $3.847.263 entre marzo y octubre de 2018.