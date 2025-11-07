Colombia

Detectan más de 12.000 elementos bélicos con manejo irregular en fábrica de Indumil: municiones obsoletas, armas no fundidas, duplicadas y dadas de baja

El informe oficial advierte sobre riesgos penales y de seguridad nacional tras el hallazgo de material fuera de control en la industria militar colombiana

Guardar
Documentos oficiales revelan fallas graves
Documentos oficiales revelan fallas graves en la gestión de material bélico en la industria militar colombiana, con más de 12.000 elementos comprometidos y riesgos que afectan la seguridad nacional y la integridad institucional - crédito Ministerio del Interior

La revelación de documentos oficiales enviados a la Fiscalía General de la Nación ha puesto en el centro del debate público la gestión del material bélico en la Industria Militar Colombiana (Indumil).

Según información obtenida por Caracol Radio y respaldada por un informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se han detectado graves irregularidades en el manejo de armamento, lo que ha encendido alertas sobre riesgos penales y de seguridad nacional en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hallazgos en la fábrica Santa Bárbara y material comprometido

Los hallazgos, detallados tanto por Caracol Radio como en el documento oficial remitido el 8 de julio de 2025, señalan que más de 12.000 elementos de material bélico presentan irregularidades en su manejo.

Entre el material comprometido figuran armas menores obsoletas, granadas, cuerpos de granada y bombas de aviación. La mayoría de estos hallazgos se concentran en la fábrica Santa Bárbara de Indumil, ubicada en Sogamoso, Boyacá.

De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, se identificaron al menos 10 bombas de aviación de entre 113 y 227 kilogramos (250 y 500 libras), algunas con carga activa, almacenadas en polvorines y contenedores fuera del sistema de inventario oficial.

Además, se encontraron armas menores que debían haber sido fundidas, pero permanecían en bodegas, junto con 4.189 cargadores intactos.

La Secretaría de Transparencia trasladó
La Secretaría de Transparencia trasladó a la Fiscalía hallazgos sobre la salida no autorizada de armamento, almacenamiento irregular y posibles delitos que involucran a la industria militar en Sogamoso, Boyacá - crédito Indumil

El informe también reporta la salida no autorizada de 502 granadas de 40 milímetros del inventario, 46 granadas de mortero de 60 milímetros dadas de baja desde 2022 pero aún almacenadas, y 7.256 cuerpos de granadas de 40 milímetros sin trazabilidad ni registro contable, algunos con hasta 15 años de almacenamiento.

Gravedad de los riesgos y clasificación institucional

La Secretaría de Transparencia ha clasificado la gravedad de estas irregularidades en tres niveles: administrativos, penales y de seguridad nacional.

La entidad advierte que el riesgo trasciende lo meramente administrativo, ya que la posible pérdida, desvío o manipulación irregular del material bélico podría derivar en delitos graves y amenazar la seguridad pública. El documento oficial subraya que la falta de control y trazabilidad sobre estos elementos facilita escenarios de corrupción y uso ilícito del armamento, lo que incrementa la preocupación institucional.

Acciones institucionales y traslado a la Fiscalía

Ante la magnitud de los hallazgos, la Secretaría de Transparencia, encabezada por Andrés Idárraga, trasladó formalmente la información a la Fiscalía General de la Nación.

El 8 de julio de 2025, mediante el oficio OFI25-00129809, se remitió la ampliación del traslado de hallazgos, incorporando los nuevos reportes de la Oficina de Control Interno de Indumil.

La detección de graves fallas
La detección de graves fallas en el control de material bélico en la industria militar colombiana plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para resguardar activos estratégicos y prevenir riesgos de alcance nacional - crédito Fiscalía

En el documento, la Secretaría enfatiza su función de denunciar o trasladar a los entes de control y a la Fiscalía posibles delitos contra la administración pública y el patrimonio económico, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2647 de 2022.

La compulsa de copias enviada por Idárraga da cuenta de la gravedad de la situación y busca que las autoridades competentes investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes.

Implicaciones y vigilancia sobre Indumil

El contexto de este caso resalta la importancia de la vigilancia sobre entidades estratégicas como Indumil. La Secretaría de Transparencia, como órgano asesor de la Presidencia en la lucha contra la corrupción, tiene la responsabilidad de actuar ante cualquier indicio de irregularidad que pueda afectar la integridad institucional y la seguridad nacional. La detección de material bélico fuera de inventario, la permanencia de armas y municiones que debían ser destruidas y la ausencia de registros adecuados evidencian la necesidad de fortalecer los controles internos y la rendición de cuentas en la industria militar colombiana.

La magnitud de los riesgos identificados en Indumil exige respuestas institucionales firmes para proteger la seguridad nacional y prevenir delitos relacionados con el armamento militar.

Temas Relacionados

Industria Militar ColombianaIndumilIrregularidades en armamentoFiscalía General de la NaciónSeguridad nacional en ColombiaSecretaría de TransparenciaSogamosoAndrés IdárragaColombia-Noticias

Más Noticias

El Salvador vs. Colombia EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G, que se juga el 7 de noviembre en Doha, a partir de las 7:30 a. m, puede definir la clasificación de la selección nacional a la siguiente fase

El Salvador vs. Colombia EN

San Ernesto y el santoral completo de este viernes 7 de noviembre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

San Ernesto y el santoral

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento de Hongjoong y otros personajes

Hechos diplomáticos, conflictos y logros individuales ocurridos en este día ilustran cómo fechas singulares pueden condensar procesos de cambio

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento

Golpe al Tren de Aragua: cayó en Colombia ‘Munra’, considerado el principal coordinador de rutas de narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización

El supuesto delincuente, detenido en Cartagena (Bolívar), tenía circular de búsqueda internacional emitida por la Interpol en 196 países, por su peligrosidad

Golpe al Tren de Aragua:

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 6 de noviembre de 2025: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

Resultados de la Lotería del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Valka rompe el silencio y

Valka rompe el silencio y aclara su salida de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Jorge Rausch generó molestia en Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’, y ella respondió: “Mal gusto tu comentario en este momento”

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Tía de Alejandra Villafañe hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo: así reaccionaron las redes sociales

Deportes

El Salvador vs. Colombia EN

El Salvador vs. Colombia EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Comparan a Luis Díaz con Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”

Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado

Directivos del fútbol colombiano vuelven a traicionar a los jugadores: se negaron a firmar acuerdo laboral