Cuerpo de hombre desaparecido fue encontrado en el lago del Parque Simón Bolívar en Bogotá

Óscar Leandro Gómez Blanco, fue encontrado sin vida luego de ser reportado desaparecido - crédito redes sociales

Desde el 5 de noviembre de 2025 se había reportado la desaparición de Óscar Leandro Gómez en la localidad de Engativá, por lo que familiares y amigos reportaron de una vez ante las autoridades y emprendieron su búsqueda apoyándose en las redes sociales al divulgar su información a raíz de que esa persona presentaba una discapacidad cognitiva.

Sin embargo, en horas de la mañana del 7 de noviembre se conoció que su cuerpo fue encontrado flotando en el Lago del parque Simón Bolívar.

En la imagen que difundido la Fiscalía General de la nación, así se dieron las especificaciones sobre la víctima para iniciar con el proceso de búsqueda.

El texto central consigna los datos de la persona desaparecida: “Oscar Leandro Gómez Blanco, con número de cédula 80.020.208, nacido en Bogotá, de 47 años de edad, desaparecido el 5 de noviembre de 2025 en el barrio Florencia, localidad de Engativá. Se especifica que mide aproximadamente 1,58 metros, vestía un pantalón negro y un esqueleto gris, y se encuentra en condición de discapacidad cognitiva. La parte inferior del cartel ofrece datos de contacto de la Seccional de Policía Judicial Bogotá - Grupo Desaparecidos.”