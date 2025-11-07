Tras el homicidio de Jaime Esteban Moreno, exconcejal que apuntó contra Before Club y María del Mar Pizarro recordó varios episodios en redes: “La curul al servicio del bar”

crédito @cristinaplazasm/IG

En medio del juicio que se adelante al único detenido hasta el momento por el crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo (madrugada del viernes 31 de octubre de 2025), a través de una videocolumna de opinión la exconcejal de Bogotá y exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas Michelsen, dejó ver que no la sorprendió para nada que Before Club haya sido mencionado como parte de la investigación.

Pese a que el bar, cuya accionista máxima (100%) es la congresista María del Mar Pizarro, explicó que los hechos ocurrieron fuera del establecimiento, Plazas le recordó a ella, igual que lo hizo la alcaldesa de la localidad de Barrios Unidos días atrás,

“Hoy no me sorprende que una vez más el Bar Before esté dando de qué hablar en las redes. Esta vez porque fue de ese establecimiento que salió el joven Esteban Moreno, quien fue cruelmente asesinado a unas cuantas cuadras”, inicia su espacio de opinión la abogada (y que compartió en el programa matutino que transmite en redes el periodista Luis Carlos Vélez —Vélez por la mañana 7 A.M—).

Seguido a esto, Plazas volvió a traer a colación otro video que ella misma compartió antes de que se presentara el crimen de Moreno Jaramillo, y por el que está detenido Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los dos sujetos que le propinó la golpiza mortal al estudiante de 20 años.

“La semana pasada les conté en mis redes que ese mismo bar, propiedad de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, estaba convocando una fiesta en la plaza de Bolívar el mismo día de la movilización convocada por Petro”, siguió Plazas con su arremetida contra Pizarro.

“La fiesta era de dos de la tarde hasta la una de la mañana. En ninguna parte hablaban de movilización o apoyo político a Petro, lo cual entonces era un engaño. Pero peor aún, convocaban una fiesta y para eso se necesitan permisos, pero por supuesto no los pidió. En la misma página del bar también promocionaron la manifestación frente a la embajada de Estados Unidos”, dijo la abogada, antes de compartir el fragmento de uno de los videos que están en la cuenta de Instagram de Before Club, en el que aparece haciendo la invitación la pareja de Pizarro, Andrés Solano Bautista, administrador del bar.

“Mañana vamos también a ir a la embajada de Estados Unidos”, dijo Solano en la grabación.

En este punto Plazas planteó un interrogante: “¿Qué opinará el gobierno norteamericano sobre lo que está haciendo una congresista colombiana desde su negocio? Además, revelamos que la representante utiliza su poder para intimidar a las autoridades que atienden las quejas de los vecinos por el alto ruido, porque además muchas veces las fiestas son en el espacio público".

Sumado a todo lo anterior, Plazas precisó que “muchos (vecinos) están desesperados, pero lo más grave es que ella misma declaró su conflicto de interés en el Congreso por ser dueña de un bar y aun así se ha opuesto públicamente a las decisiones del alcalde Galán sobre los horarios nocturnos y el control del ruido, medidas que buscan proteger a los ciudadanos y a sus hijos”.