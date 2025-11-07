Aprenda a nadar en noviembre: Bogotá habilitó piscinas públicas gratis en siete parques de la ciudad

El programa de piscinas gratuitas está disponible para toda la población desde los 5 años, con ingreso de menores de 12 solo acompañados por un adulto responsable - crédito Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) puso en marcha una iniciativa orientada a fortalecer los hábitos saludables y la apropiación de los espacios públicos por parte de los bogotanos. Desde este noviembre, la capital contará con práctica libre y gratuita en las siete piscinas en diferentes parques de la ciudad.

Las piscinas habilitadas para la modalidad de uso libre son: Virrey Sur, Candelaria La Nueva, Sausalito, La Serena, Meissen, Autopista Sur y Patio Bonito. El objetivo de la estrategia es que los usuarios puedan disfrutar de la natación, la relajación o el entrenamiento físico sin costo y en entornos especialmente acondicionados para su bienestar.

De acuerdo con el Idrd, la iniciativa responde al compromiso institucional de ofrecer servicios incluyentes, que incentiven el aprovechamiento de la infraestructura construida para la vida en los parques de Bogotá. El acceso a las piscinas, si bien es de carácter gratuito, se encuentra regulado bajo un sistema de reservas previas obligatorias, las cuales deben realizarse a través de la App Vive Idrd o el Portal Ciudadano disponible en www.idrd.gov.co.

Las piscinas Virrey Sur, Candelaria La Nueva, Sausalito, La Serena, Meissen, Autopista Sur y Patio Bonito ofrecen acceso sin costo para natación y recreación - crédito Freepik

El proceso comienza con la creación de una cuenta, que requiere validación mediante un código de seguridad enviado al correo registrado; posteriormente, los visitantes podrán elegir el servicio y los horarios, de acuerdo con la disponibilidad. Es imprescindible aceptar los términos y condiciones que rigen el uso de la infraestructura acuática, así como presentarse puntualmente en la fecha, lugar y horario asignados.

El programa está abierto para toda la población, a partir de los 5 años de edad. Aquellos menores de 12 años solo podrán ingresar en compañía de un adulto responsable, atendiendo las políticas de seguridad establecidas. “Con la apertura gratuita de nuestras piscinas, reafirmamos el compromiso del Idrd de ofrecer espacios seguros, accesibles y de calidad para que los bogotanos y bogotanas disfruten del deporte, la recreación y la actividad física”, enfatizó el director del Idrd, Daniel García Cañón.

Junto a la práctica libre en piscinas, Bogotá dispone de los Centros de Formación Deportiva y Escenarios – Cefes, instalaciones multifuncionales donde es posible acceder a una variada oferta de servicios recreativos y deportivos. Cada Cefe opera bajo normas estrictas de convivencia y uso responsable.

Los Centros de Formación Deportiva y Escenarios (Cefes) de Bogotá brindan una amplia oferta de servicios recreativos y deportivos para todas las edades - crédito Idrd

Entre ellas, respetar la señalización, utilizar adecuadamente los recipientes de residuos y evitar el desperdicio de agua; además, está prohibido el consumo de alcohol, sustancias alucinógenas y el porte de armas en los recintos. Los usuarios deben dejar estos espacios limpios y utilizar bolsas para recoger sus propios residuos. No está autorizado el ingreso de mascotas sin correa o de bicicletas y patinetas eléctricas en funcionamiento.

Como medida adicional, el Idrd recordó que los lunes las piscinas permanecen cerradas por labores de mantenimiento, mientras que el registro y la consulta de cupos deben realizarse de forma anticipada debido a la alta demanda esperada. Para quienes opten por cursos y clases de natación organizados por los Cefes, el procedimiento de pago puede concretarse mediante las plataformas PSE o Daviplata, garantizando la transparencia y seguridad en las transacciones.

Cabe recordar que los Cefes fueron diseñados para responder a una amplia gama de necesidades e intereses.

El Cefe San Cristóbal ofrece piscina olímpica y recreativa, gimnasio, salones de spinning y boxing, coliseo técnico, ludoteca para adultos, sala de grabación y centro de psicomotricidad.

En el Cefe Tunal, los visitantes encuentran desde piscinas, gimnasios y polideportivos hasta aulas culturales y espacios para adultos y niños.

El Fontanar del Río pone a disposición piscinas, polideportivo, biblioteca de la red Bibliored, auditorio y Crea Centro Local de Artes.

En Cometas - Suba, se suma una piscina semiolímpica, gimnasio, salones de artes marciales, auditorio y restaurante, con biblioteca incluida.

Las piscinas permanecen cerradas los lunes por mantenimiento y la alta demanda exige registro anticipado para asegurar cupo - crédito Idrd

Para el Idrd, la apertura de estos servicios representa “una nueva razón para visitar los parques de Bogotá, porque la vida pasa en los parques”. Asimismo, añadió que el distrito continuará ampliando las opciones para que niños, jóvenes y adultos incorporen el deporte y la recreación a su vida cotidiana, fortaleciendo la apropiación colectiva de los principales escenarios públicos de la ciudad.