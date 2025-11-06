Senador del Partido de la U descartó posible alianza con el Frente Amplio y un eventual apoyo a Roy Barreras

El senador Alfredo Deluque confirmó que el Partido de la U no respaldará candidatos del Frente Amplio de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El senador Alfredo Deluque del Partido de la U aseguró que la colectividad no respaldará a ningún candidato que participe en el Frente Amplio impulsado por sectores afines al presidente Gustavo Petro.

Deluque explicó que, por ahora, el partido se encuentra enfocado en la conformación de sus listas al Congreso de la República y en la construcción de coaliciones y alianzas regionales para las listas a la Cámara de Representantes en todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Partido de la U tomará decisiones. Hoy estamos concentrados en armar las listas al Congreso, especialmente la del Senado de la República y construir las coaliciones y alianzas regionales para las listas a Cámara de Representantes en todo el territorio nacional”, afirmó Deluque ante medios de comunicación.

La colectividad se enfocará en la conformación de listas al Congreso y en alianzas regionales para la Cámara de Representantes - crédito Alfredo Deluque/Facebook

El congresista subrayó que aún no existe un candidato definido que represente a la colectividad en los próximos comicios y que su prioridad es fortalecer la bancada parlamentaria. “El Partido de la U no va al Frente Amplio. El Partido de la U va a concentrarse en la conformación de sus listas y más adelante tomaremos decisiones presidenciales, por lo pronto nos interesa tener una bancada fuerte en el Congreso de la República y tener una bancada mucho más grande después del 8 de marzo”, añadió Deluque.

En ese sentido, el senador excluyó la posibilidad de otorgar el aval del partido a cualquier individuo que participe en la consulta del Frente Amplio, descartando así el respaldo a Roy Barreras.

Y es que se había especulado sobre los acercamientos entre el expresidente del Senado y el Partido de la U, partido en el que militó previamente, pero Deluque negó esa opción por el momento.

La decisión anunciada por Deluque implica que el Partido de la U no apoyaría a Roy Barreras - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El legislador reiteró que el proceso de definición de listas y candidatos continuará siendo interno y que la colectividad se concentrará en la preparación de sus aspirantes al Congreso para las elecciones del 8 de marzo.

“Nosotros no vamos a consulta. El Partido de la U no tiene candidato, entonces no tiene cómo ir a consulta con algún otro partido, entonces sencillamente nos concentraremos en el proceso Cámara y Senado, que es el que nos compete para el 8 de marzo, que son las elecciones”, insistió.

Deluque señaló también que, antes de pronunciarse sobre una eventual consulta presidencial o expresar apoyo a un candidato para la Presidencia de la República, el partido priorizará el trabajo en la estructura parlamentaria. La única certeza, dijo, es que el Partido de la U no hará parte del Frente Amplio.

El anuncio de Deluque se produjo en medio de una polémica interna, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes —actualmente suspendido— Julián López planteara la creación de la Nueva U, una disidencia orientada a acercarse al petrismo y eventuales alianzas dentro del Frente Amplio.

La discusión incluyó la posibilidad de que ese sector apoye la candidatura de Barreras, que habría entablado contactos con varios congresistas de la bancada que respaldan proyectos impulsados por el Gobierno Petro en el Congreso.

Roy Barreras habría entablado contactos con varios congresistas de la bancada que respaldan proyectos impulsados por el Gobierno Petro en el Congreso - crédito @RoyBarreras/X

Consejo de Estado admite demanda que pone en riesgo la personería jurídica de La Fuerza de la Paz

Entre tanto, el miércoles 5 de noviembre se conoció que el Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona la personería jurídica de La Fuerza de la Paz, partido fundado por Barreras.

De acuerdo con la acción presentada el 21 de octubre de 2025 por los abogados Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández, se solicita la nulidad de la resolución mediante la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció a la colectividad.

Los demandantes argumentan que la escisión de La Fuerza de la Paz a partir del movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA) se realizó mientras el CNE adelantaba procesos sancionatorios sobre el ADA, lo que, según su interpretación del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, impedía otorgar reconocimiento legal al nuevo partido.

El Consejo de Estado iniciará el análisis de fondo sobre la validez del acto administrativo que otorgó la personería jurídica a La Fuerza de la Paz, partido que actualmente cuenta con representación en el Congreso.