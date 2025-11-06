Santa Marta activa la alerta amarilla hospitalaria por la cumbre Celac-UE

Autoridades locales refuerzan la red de salud ante la llegada de delegaciones y turistas para la IV Cumbre CELAC-UE, implementando planes de contingencia y monitoreo epidemiológico en coordinación con organismos de emergencia - crédito Cancillería

La ciudad de Santa Marta ha activado la Alerta Amarilla Hospitalaria en toda su red de salud pública y privada, una medida preventiva ante la realización de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea (Celac-UE), que se llevará a cabo del 6 al 12 de noviembre de 2025.

Según informó Caracol Radio, la decisión fue adoptada por la Alcaldía de Santa Marta, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Pinedo Cuello, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud local frente al aumento de visitantes y la posibilidad de emergencias médicas durante este evento internacional.

La Secretaría de Salud Distrital explicó a Caracol Radio que la activación de la alerta responde a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y se realiza en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, instituciones prestadoras de salud privadas (IPS y EPS) y organismos de socorro.

El propósito principal es reforzar la preparación ante posibles incidentes sanitarios, epidemiológicos o situaciones de emergencia médica que puedan surgir durante la cumbre.

Entre las acciones operativas previstas, la Alerta Amarilla Hospitalaria contempla la activación de planes de contingencia institucionales.

Esto implica la disponibilidad permanente de servicios de urgencias, ambulancias básicas y medicalizadas, así como el refuerzo del personal médico, asistencial y de apoyo logístico en los principales centros de atención.

Además, se ha asegurado la existencia de camas hospitalarias, unidades de cuidado intensivo y salas de observación suficientes para atender cualquier eventualidad.

El Crue Distrital permanecerá activo de manera continua como centro de coordinación para la atención y referencia de pacientes.

También se implementará un monitoreo epidemiológico permanente, con especial vigilancia sobre enfermedades transmisibles y eventos de interés en salud pública.

La verificación sanitaria de establecimientos con alto flujo turístico y gastronómico se realizará en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Santa Marta, para minimizar riesgos asociados a la llegada de delegaciones internacionales y turistas.

Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital, a través de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, ha dispuesto equipos de respuesta rápida y puntos de atención prioritaria en zonas estratégicas de la ciudad, especialmente en los sectores donde se desarrollarán los eventos oficiales y se concentrarán los participantes de la cumbre, según detalló Caracol Radio.

La coordinación intersectorial es un componente esencial de esta estrategia. En la gestión participan activamente la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la Policía Nacional y autoridades del orden nacional, cada una con roles definidos para asegurar una respuesta integral ante cualquier eventualidad.

La IV Cumbre CELAC-UE representa un evento de alto perfil para Santa Marta, al reunir a delegaciones de países latinoamericanos, caribeños y europeos, lo que supone un reto logístico y sanitario considerable. La activación de la Alerta Amarilla Hospitalaria responde a la necesidad de anticipar y mitigar riesgos, protegiendo tanto a la población local como a los visitantes extranjeros durante el desarrollo de la cumbre.

Con este despliegue, la administración distrital consolida una estrategia de preparación y respuesta que integra a múltiples entidades, garantizando la seguridad y la salud pública en el marco de un evento internacional de gran relevancia, tal como destaca Caracol Radio en su cobertura.