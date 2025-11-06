Colombia

Santa Marta activa la alerta amarilla hospitalaria por la cumbre Celac-UE

La red asistencial pública y privada refuerza su capacidad de respuesta ante el incremento de visitantes y posibles emergencias durante el evento internacional previsto para noviembre de 2025

Guardar
Autoridades locales refuerzan la red
Autoridades locales refuerzan la red de salud ante la llegada de delegaciones y turistas para la IV Cumbre CELAC-UE, implementando planes de contingencia y monitoreo epidemiológico en coordinación con organismos de emergencia - crédito Cancillería

La ciudad de Santa Marta ha activado la Alerta Amarilla Hospitalaria en toda su red de salud pública y privada, una medida preventiva ante la realización de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea (Celac-UE), que se llevará a cabo del 6 al 12 de noviembre de 2025.

Según informó Caracol Radio, la decisión fue adoptada por la Alcaldía de Santa Marta, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Pinedo Cuello, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud local frente al aumento de visitantes y la posibilidad de emergencias médicas durante este evento internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Secretaría de Salud Distrital explicó a Caracol Radio que la activación de la alerta responde a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y se realiza en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, instituciones prestadoras de salud privadas (IPS y EPS) y organismos de socorro.

El propósito principal es reforzar la preparación ante posibles incidentes sanitarios, epidemiológicos o situaciones de emergencia médica que puedan surgir durante la cumbre.

Entre las acciones operativas previstas, la Alerta Amarilla Hospitalaria contempla la activación de planes de contingencia institucionales.

La ciudad implementa medidas preventivas
La ciudad implementa medidas preventivas y amplía la capacidad hospitalaria para responder a posibles emergencias médicas durante la cumbre internacional, con apoyo de entidades públicas y privadas del sector salud - crédito Nehemías Gómez/Flickr

Esto implica la disponibilidad permanente de servicios de urgencias, ambulancias básicas y medicalizadas, así como el refuerzo del personal médico, asistencial y de apoyo logístico en los principales centros de atención.

Además, se ha asegurado la existencia de camas hospitalarias, unidades de cuidado intensivo y salas de observación suficientes para atender cualquier eventualidad.

El Crue Distrital permanecerá activo de manera continua como centro de coordinación para la atención y referencia de pacientes.

También se implementará un monitoreo epidemiológico permanente, con especial vigilancia sobre enfermedades transmisibles y eventos de interés en salud pública.

La verificación sanitaria de establecimientos con alto flujo turístico y gastronómico se realizará en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Santa Marta, para minimizar riesgos asociados a la llegada de delegaciones internacionales y turistas.

Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital, a través de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, ha dispuesto equipos de respuesta rápida y puntos de atención prioritaria en zonas estratégicas de la ciudad, especialmente en los sectores donde se desarrollarán los eventos oficiales y se concentrarán los participantes de la cumbre, según detalló Caracol Radio.

La coordinación intersectorial es un componente esencial de esta estrategia. En la gestión participan activamente la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la Policía Nacional y autoridades del orden nacional, cada una con roles definidos para asegurar una respuesta integral ante cualquier eventualidad.

La IV Cumbre CELAC-UE representa un evento de alto perfil para Santa Marta, al reunir a delegaciones de países latinoamericanos, caribeños y europeos, lo que supone un reto logístico y sanitario considerable. La activación de la Alerta Amarilla Hospitalaria responde a la necesidad de anticipar y mitigar riesgos, protegiendo tanto a la población local como a los visitantes extranjeros durante el desarrollo de la cumbre.

Con este despliegue, la administración distrital consolida una estrategia de preparación y respuesta que integra a múltiples entidades, garantizando la seguridad y la salud pública en el marco de un evento internacional de gran relevancia, tal como destaca Caracol Radio en su cobertura.

Temas Relacionados

Alerta Amarilla HospitalariaSanta MartaIV Cumbre CELAC-UECarlos Pinedo CuelloSistema de saludMinisterio de Salud y Protección SocialCRUE DistritalColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de apertura del dólar en Colombia este 6 de noviembre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Partido de La U desmiente reuniones con otros partidos políticos: “No han tomado la decisión de integrar coalición alguna”

La colectividad manifestó respeto por los procesos internos de otras fuerzas políticas y solicitó que se respete su propio ritmo de deliberación y toma de decisiones

Partido de La U desmiente

Defensora del Pueblo Iris Marín responsabiliza al Gobierno Petro por la crisis en el acceso a medicamentos

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el Gobierno Nacional tiene la principal responsabilidad frente a la crisis en el acceso a medicamentos esenciales

Defensora del Pueblo Iris Marín

Estos son los jugadores de la selección Colombia Sub-20 que podrían llegar al equipo de mayores para el Mundial del 2026

Juan José Correa Quintero, entrenador de Neiser Villarreal en la sub-20 de Millonarios y ‘talent coach’ de Fifa, habló con Infobae Colombia para analizar a aquellos jugadores que podrían ser sorpresa en la lista a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Estos son los jugadores de

Qué se celebra el 6 de noviembre en el mundo: efemérides históricas y eventos destacados

Desde proclamaciones de independencia hasta avances científicos y tragedias, este día ha sido testigo de sucesos que transformaron sociedades

Qué se celebra el 6
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro en Medellín se

Ryan Castro en Medellín se disfrazó y repartió regalos a vendedores ambulantes: “Vamos a cambiar un par de vidas”

María Fernanda Cabal sorprende al hablar de infidelidades y celos en su juventud: “No me gustaba que me los pusieran a mí”

Patricia Grisales fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por un “imperdonable” error: en qué falló

Festival internacional de fotografía de Bogotá 2025: fechas, invitados y actividades del masterclass

Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Deportes

Estos son los jugadores de

Estos son los jugadores de la selección Colombia Sub-20, tercera del mundo, que podrían iniciar el proceso en la selección Colombia de Mayores

Sebastián Villa hizo historia: quedó campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y anotó el tiro penal decisivo para el título

Se le caería una negociación enorme a Millonarios: perdería un jugador importante para 2026 por falta de plata

Deportivo Cali sufriría una barrida de cara al 2026: estos jugadores no continuarían en el club

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados