Colombia

Protestas de moteros volvieron a colapsar la movilidad en la avenida Cali y en la NQS en Bogotá

La movilización se presentó aproximadamente desde las 7 a.m., por lo que las autoridades recomiendaron tomar vías alternas

Guardar
Imagen de referencia, a esta
Imagen de referencia, a esta hora se afecta la movilidad de varios puntos de la ciudad - crédito Guillermo Torres

El avance de un plan tortuga protagonizado por motociclistas generó una congestión en la movilidad de Bogotá durante la mañana de este jueves 6 de noviembre.

Desde las primeras horas, cientos de moteros se desplazaron por diferentes vías principales, afectando el tránsito de miles de ciudadanos y obligando a las autoridades a implementar medidas de gestión y desvío.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las primeras manifestaciones se iniciaron alrededor de las 7:15 a.m. en la NQS con avenida Primero de Mayo, en sentido sur-norte, donde los motociclistas comenzaron a ralentizar el flujo vehicular.

Varios usuarios en redes sociales han reportado el caos vehicular - crédito @D_C_Bogota / X

Poco después, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó nuevos focos de protesta en la avenida Cali con calle 10A, también en sentido sur-norte, lo que incrementó la congestión en ese sector.

A las 8:00 a.m. las autoridades informaron sobre la presencia de manifestaciones en la avenida Guayacanes con calle 59C sur. No obstante, en este punto específico no se observó la presencia de motociclistas, aunque la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar rutas alternas como la avenida Bosa y la avenida Agoberto Mejía para evitar mayores retrasos.

En los distintos puntos de concentración, agentes de Tránsito y el Grupo Guía estuvieron gestionando la circulación para mitigar el impacto de las protestas. A pesar de la magnitud de la congestión, Transmilenio no reportó demoras en el servicio de transporte público.

El desplazamiento de los manifestantes por la avenida NQS con avenida Primero de Mayo provocó una afectación considerable en la movilidad del sector, con largas filas de vehículos y una circulación lenta.

El grupo guía de movilidad
El grupo guía de movilidad acompañó el bloqueo en horas de la mañana - @BogotaTransito

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y considerar vías alternas para evitar quedar atrapados en los bloqueos.

No obstante, mediante la cuenta de X @BogotaTransito se reportó que sobre las 8:40 a.m. en la Av. NQS sentido Sur - Norte los manifestantes se dispersaron mejorando la movilidad del sector. Y las 08:44 a.m. se informó que los manifestantes se retiraron de la Av. Cali en el sentido Sur - Norte.

La reciente decisión de la Alcaldía de Bogotá de implementar restricciones temporales a la circulación de motocicletas generó una ola de reacciones entre los moteros de la capital.

El decreto 528 del 2025 estableció que, desde la madrugada del treinta de octubre y hasta la medianoche del lunes tres de noviembre, regirían limitaciones específicas para estos vehículos, afectando de manera directa la movilidad de miles de ciudadanos.

La cuenta de Bogotá Tránsito
La cuenta de Bogotá Tránsito confirmó que los moteros se dispersaron a media mañana - @BogotaTransito

Entre las disposiciones más controvertidas se encontraba la prohibición de transportar acompañantes en motocicleta durante el periodo señalado. Esta medida, según manifestaron los usuarios afectados, impactó de forma negativa tanto en la rutina diaria como en las actividades laborales de quienes dependen de este medio de transporte para desplazarse por la ciudad.

La inconformidad se hizo sentir especialmente entre quienes utilizan la motocicleta como herramienta fundamental para su trabajo, al considerar que la restricción alteró las dinámicas habituales y complicó el acceso a diferentes zonas de Bogotá.

El Distrito confirmó la entrada en vigor de estas normas el pasado miércoles 29 de octubre, detallando que la vigencia se mantendría durante cuatro días consecutivos.

Es así que las restricciones actualmente no están en vigor y no hay afectaciones ni restricciones para la movilidad de los moteros.

Es por esto que se desconoce el intento de bloqueos el día de hoy. Hasta el momento ningún grupo o asociación ha comunicado intención de bloquear o levantar protesta por un hecho en especifico, aunque en redes se especula que fue una especie de retaliación por el pasado decreto.

Actualmente la movilidad de la ciudad continua sin grandes contratiempos y sin avisos de nuevos bloqueos o medidas restrictivas.

Temas Relacionados

Movilidad BogotáProtesta de moterosTrancones en BogotáTránsito en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana, resultados último sorteo 6 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Canción de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano: así buscan proteger a los menores

Karina Espinosa y Sonia Bernal Sánchez ponen en la mira a las letras explícitas en la música e impulsan una iniciativa que busca advertir el material con mensajes sensibles

Canción de Kris R &

Registraduría anunció la apertura de inscripción de cédulas para las elecciones del 2026: dónde puede hacerlo

Durante dos jornadas en noviembre, los ciudadanos podrán registrar su cédula en puntos habilitados, para facilitar el acceso al proceso electoral y promover la participación en los comicios del año entrante

Registraduría anunció la apertura de

Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

La competencia entre clubes de la Liga Betplay por el atacante tumaqueño es intensa a dos meses de terminar el 2025

Se reveló el histórico equipo

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

Stefanía Agudelo y la madre del artista transforman el duelo por la muerte de Bayron Sánchez en una iniciativa solidaria que busca brindar protección y bienestar

Familia de B King inaugura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Familia de B King inaugura

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

“Mintió” le dice el creador de ‘La casa de Alofoke’ al decir que nunca se comunicó con ella para integrarla a su programa

Influenciadora se fue en contra de ‘Masterchef Celebrity’ y los jurados por la eliminación de Patty Grisales: “Qué porquería”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

La emotiva carta que Amparo Grisales le envió a Patricia, su hermana, antes de ser eliminada: “Eres mi Masterchef favorita”

Deportes

Se reveló el histórico equipo

Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Vestido de rojo y verde: así presumieron Independiente Medellín y Atlético Nacional las imágenes del nuevo estadio Atanasio Girardot

Leyenda del Real Madrid y la selección de Alemania defendió a Luis Díaz tras su expulsión en el PSG vs. Bayern: “Es un error”

Qué pasará con el partido Pereira vs Medellín tras el anuncio de MinTrabajo de abrir investigación al equipo de Risaralda

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League