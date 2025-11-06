Melissa Gate le tira indirecta a Altafulla con su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’ y la posibilidad de coronarse como ganadora

Melissa Gate revela su jugada secreta para ganar en La casa de Alofoke y lanza indirecta a Andrés Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

La creadora de contenido Melissa Gate ha generado revuelo en redes sociales tras compartir, durante una transmisión en vivo en Tiktok, los detalles de la estrategia que planea emplear para ganar en La casa de Alofoke, el popular reality que se desarrolla en República Dominicana.

En ese mismo espacio, la influencer paisa, reconocida por haber sido finalista en La casa de los famosos Colombia, sorprendió al lanzar una indirecta dirigida al cantante Andrés Altafulla, que fue participante en el mencionado programa colombiano y se coronó como ganador.

Durante la transmisión, Melissa Gate, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Tiktok, abordó el tema de su recuperación tras someterse a un procedimiento estético en la nariz y el el abdomen, pero también aprovechó la ocasión para anunciar que, mientras continúa este proceso, tiene previsto ingresar próximamente a La casa de Alofoke.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, reveló que su estrategia para ganar el reality se inspira en la táctica utilizada por Altafulla en La casa de los famosos Colombia, aunque sin mencionarlo directamente.

La inesperada estrategia de Melissa Gate en La casa de Alofoke: coqueteo, humor y polémica en redes - crédito cortesía del Canal RCN

Según explicó la influencer, su plan consiste en incorporarse al programa a mitad de temporada, replicando el movimiento que realizó el intérprete de ‘Paila’ en el reality colombiano, ya que eso le funcionó, según ella, para ganarse al público y no tener que someterse a toda la exposición y esfuerxo que requiere el encierro completamente del programa.

Gate afirmó: “Yo me ganó este reality porque sí. Un amigo me enseñó que hay que entrar a la mitad de los realities, tener un padrino político y no hacer nada. Yo he estado en el proceso de hacer eso”, declaración que realizó durante el en vivo en TikTok.

En tono de burla, la creadora de contenido añadió que planea ingresar a la casa cantando y que coqueteará con los demás participantes, con la intención de entablar una relación sentimental y mantener intimidad con alguno de ellos, que habrían sido algunas de las acciones que realizó el cantante barranquillero en el programa presentado en el Canal RCN.

Esta actitud desató una ola de reacciones entre los usuarios de la plataforma, algunos en contra y otros a favor, pues algunos criticaron a Melissa Gate por considerar que no ha superado su experiencia en el reality, en el que quedó en segundo lugar, pero que fue a principios de 2025, y la acusaron de ser una mala perdedora.

Melissa Gate revela su táctica para ganar en La casa de Alofoke - crédito @team_meligate/IG

Mientras que un grupo de personas salieron en su defensa, argumentando que muchos no comprenden su humor ni su sarcasmo. Además, hubo quienes aprovecharon para burlarse del resultado de su reciente procedimiento estético en la nariz y aquellos que indicaron que no la atacaran porque estaba en pleno proceso de recuperación.

A pesar de que en un principio la influencer había manifestado que no participaría en más realities durante este año, sorprendió a sus seguidores al confirmar su ingreso a La casa de Alofoke.

Gate no ofreció explicaciones sobre el motivo de este cambio de decisión. No obstante, algunos de sus detractores, entre ellos Yina Calderón, sugirieron que la decisión de Melissa Gate se produjo después de enterarse de que Karina García y la propia Calderón participarían en La mansión de Luinny.

Por ahora, Melissa se encuentra en los últimos días cruciales de cuidado por los procedimientos estéticos que se realizó, los cuales reveló en un video publicado recientemente en su canal de YouTube.

Allí, Gate explicó que se sometió a una rinoplastia y a una lipotransferencia con inyección glútea, mientras relataba que, al llegar a la sala de cirugía, se sintió tranquila y confiada, en parte porque no era la primera vez que pasaba por una operación de este tipo.