Colombia

La emotiva carta que Amparo Grisales le envió a Patricia, su hermana, antes de ser eliminada: “Eres mi Masterchef favorita”

Una dinámica dentro del ‘reality’ de cocina, dejó en evidencia cómo es la relación de las dos hermanas, ambas importantes actrices de la televisión colombiana

La dinámica en el programa de cocina dejó a más de uno con las emociones a flor de piel - crédito @masterchefcelebrityco/TikTok

El vínculo familiar entre Patricia Grisales y Amparo Grisales ha despertado interés, especialmente luego de que la menor de las hermanas abriera su corazón acerca de la forma en que conviven hoy.

Con palabras que mezclaron nostalgia y calidez, Patricia compartió detalles sobre los gestos cotidianos que la mantienen unida a su hermana y a su familia, mientras las emociones afloraban en medio de la conversación.

Esto mientras se llevaba a cabo uno de los momentos más tristes de la competencia en Masterchef Celebrity como parte de la eliminación.

Patty perdió el reto y
Patty perdió el reto y fue castigada con delantal negro - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El lazo maternal sigue presente para las Grisales a través de pequeños rituales y recuerdos, quedó plasmado en una carta que ‘la Diva de los colombianos’ le envió a su hermana. Patricia evocó las rutinas heredadas de Delia, su madre, quien supo transmitir “una herencia, el amor”, descrito en el texto.

Según Patricia, ella y sus tres hermanas han perpetuado el hábito de comunicarse antes de dormir, en un intento de mantener viva la conexión que antes sentían al llamar a su mamá cada noche. “Yo no me acuesto sin hablar con ellas, con mis hermanas”, relató con la voz impregnada de emoción.

Al referirse a la relación con Amparo, Patricia mencionó no solo la afinidad natural que comparten, sino también la cercanía derivada de intereses y entornos similares. “A Amparo y a mí nos rodean los mismos amigos, tenemos la misma profesión, hablamos parecido”, agregó.

Paty sostiene una relación cercana
Paty sostiene una relación cercana con Amparo y su hermana, para recordar a su madre Delia - crédito Patricia Grisales/Facebook

Esta familiaridad se complementa con gestos que se han vuelto parte de su día a día: “Todas las mañanas me manda una frase, una meditación y me da muchos ánimos”, continuó explicando Patty.

El intercambio fraterno fue especialmente visible en la misiva escrita por Amparo Grisales para Patricia, que fue leída públicamente. Las palabras de la actriz transmitieron orgullo y admiración hacia su hermana menor, al tiempo que trajeron recuerdos de sabores y aromas ligados a Delia.

“Saber que estás cumpliendo un sueño que siempre abrazaste con tanta sazón me llena de orgullo y admiración. Eres mi ‘Masterchef’, mi ‘Masterchef favorita’”, expresó Amparo en la carta.

La lectura conmovió a quienes la escucharon y provocó comentarios sobre el carácter de las Grisales.

Valentina Taguado destacó: “Las personas que se ven más duras son las más sentimentales y las más dulces. Y eso lo comprueba esa carta de Amparo Grisales, y está hermosa”.

El reconocimiento del cariño manifiesto en esas líneas no pasó desapercibido entre el círculo cercano.

Patricia Grisales debutará en la
Patricia Grisales debutará en la cocina televisiva con la séptima temporada de MasterChef Celebrity - crédito @patgrisales/Instagram

Pese a las inevitables comparaciones públicas, Patricia se encargó de desmentir etiquetas que apuntan a una contraposición entre ellas.

“Nos apoyamos, nos comparan. Entonces, dicen: la Grisales mala, la Grisales buena. Aquí no hay Grisales mala, no hay Grisales buena”, precisó, reafirmando la fortaleza del cariño filial por encima de los preconceptos externos.

Así, el relato de Patricia dibujó una familia marcada por el apoyo mutuo y el legado afectivo dejado por su madre. Las hermanas Grisales, con trayectorias similares, pero al mismo tiempo diferentes ante el ojo público, siguen consolidando un vínculo íntimo, reforzado por la comunicación, los recuerdos y una admiración recíproca.

Patricia Grisales contó que todas
Patricia Grisales contó que todas las recetas que prepara en ‘Masterchef Celebrity 2025’ fueron heredadas de su mamá - crédito Cortesía Canal RCN

La emotividad, palpable en cada una de las declaraciones y en la reacción de Patricia ante las palabras de su hermana, definió el tono de la revelación.

El impacto de la carta, leída ante la audiencia, confirmó la sensibilidad latente en ambas figuras, más allá de sus imágenes públicas y de las diferencias propias de toda relación familiar.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Pueden decir lo que quieran de Amparito, burlarse de su edad, decir que es diva, pero se nota que quiere a su hermana”; “creo que nadie se había dado cuenta del gran cariño que siente Amparo por Patty”, entre otros más.

