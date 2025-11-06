Colombia

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Según explicaron las autoridades, el detenido buscaba llegar hasta una vivienda en Ipiales para entregar parte del arsenal de guerra que tenía en su poder

Guardar
Las AUN contaban con material
Las AUN contaban con material de guerra en el suroccidente del país- crédito Policía Nacional

Un operativo policial reciente en zona rural de Ipiales, al sur de Nariño, concluyó con la captura de un presunto integrante de un grupo armado ilegal y la incautación de armas, vehículos y equipos de comunicación.

La acción, llevada a cabo como parte del Plan Cazador, tuvo como objetivo debilitar la estructura de las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), organización que busca ampliar su control en la región.

Según explicaron las autoridades, la intervención se realizó en el corregimiento La Victoria, vereda Palmar, sector Monopamba, donde agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, interceptaron a un individuo que, según las autoridades, pretendía entregar material de guerra a otros miembros de la AUN.

El comandante operativo de la Policía en la zona, coronel Fabián Mauricio Chaparro Moreno, explicó que la captura fue posible gracias a información precisa obtenida por los investigadores, lo que permitió frustrar la entrega de armas y equipos a la estructura criminal.

Durante el operativo, los uniformados incautaron tres fusiles calibre 5.56 mm, siete proveedores para fusil, 467 cartuchos de calibres 5.56 y 7.62 mm, un dron, dos teléfonos móviles, tres motocicletas, un repetidor de comunicaciones y diverso material de intendencia.

Todo este arsenal, según la Policía, estaba destinado a fortalecer la capacidad logística y operativa de la AUN en la zona.

Las Autodefensas Unidas de Nariño, grupo armado ilegal que opera en el sur del departamento, han intensificado sus acciones para expandir su influencia territorial.

De acuerdo con las autoridades, las AUN mantiene enfrentamientos con el frente 48 Comandos de Frontera, en una pugna por el control de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal en las zonas limítrofes de Nariño.

El capturado, así como el
El capturado, así como el material de guerra incautado, quedaron a disposición de las autoridades- crédito Policía Nacional

Esta disputa ha incrementado la tensión y la violencia en la región, afectando la seguridad de las comunidades locales.

Frente a ello, es importante mencionar que el operativo forma parte de la estrategia del Plan Cazador, una iniciativa de inteligencia y control territorial que busca debilitar las estructuras criminales en áreas estratégicas del departamento.

Las autoridades señalaron que la acción refuerza la ofensiva contra organizaciones armadas ilegales, al afectar directamente su capacidad de operar y abastecerse de recursos.

El coronel Chaparro Moreno destacó que la operación no solo permitió la captura de un presunto integrante de la AUN, sino que también representó un golpe a la logística de la organización.

La violencia en Colombia ha
La violencia en Colombia ha provocado que grupos armados trabajen juntos en algunas zonas del país - crédito EFE/FuerzasMilitares

Los policías que participaron en la intervención indicaron que la incautación de armas y equipos limita la capacidad de acción de estos grupos y contribuye a la protección de la población civil.

Tras la captura, el detenido y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Las autoridades esperan que el individuo sea enviado a prisión, lo que consideran un paso relevante para salvaguardar a las comunidades del sur de Nariño frente a la amenaza de los grupos armados ilegales.

Las autoridades fueron claras en que las fuerzas de seguridad mantienen su determinación de enfrentar a las organizaciones criminales y de proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes de Nariño.

Las autoridades libran una batalla
Las autoridades libran una batalla contra los grupos armados en diferentes regiones del país- crédito AFP

Las AUN permanecen en más de 10 municipios de Nariño

De esta manera, resulta relevante añadir que las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) son un grupo armado ilegal que ha emergido en Nariño, en el suroccidente de del país, aproximadamente desde 2023.

Según han explicado las autoridades, este grupo lo conforman cerca de 350 combatientes y ya tienen presencia en al menos 12 municipios del sur de Nariño.

Las AUN opera en zonas donde previamente existían dinámicas de conflicto por narcotráfico, economías ilegales de extracción de oro y cultivos ilícitos, y donde la presencia estatal es históricamente débil.

