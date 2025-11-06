Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

Vida eterna, la nueva fundación impulsada por la familia de B King, rinde tributo al legado del artista - crédito @stefania_agudeloo/IG

El reciente anuncio de la familia de B King sobre la creación de la fundación Vida eterna ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del fallecido artista.

La iniciativa, impulsada por su hermana Stefanía Agudelo y su madre, busca transformar el dolor por la pérdida de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, en un proyecto de ayuda y compasión dirigido a los animales en situación de calle.

La noticia fue difundida por Stefanía Agudelo a través de sus redes sociales el miércoles cinco de noviembre, donde compartió videos en los que explicó el propósito de la fundación.

La decisión de crear Vida Eterna surgió de la necesidad de encontrar un sentido al duelo que atraviesan desde que el cantante fue hallado sin vida en México hace casi dos meses.

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y decidimos hacer una fundación que se llama Vida Eterna. La idea es ayudar a perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”, expresó Stefanía Agudelo.

El nombre de la fundación, Vida Eterna, tiene un significado especial para la familia, ya que era una frase recurrente en el día a día de B King.

La organización no solo rinde homenaje al legado del artista, sino que también refleja su profundo amor por los animales, en particular por los perros, una pasión que compartía abiertamente tanto en su vida privada como en redes sociales.

Fundación Vida eterna, creada en honor a B King, busca impactar desde la protección animal - crédito @stefania_agudeloo/ Instagram

La hermana del cantante explicó que la fundación nace como un tributo a B King y a su fiel compañera canina Riqueza, con el objetivo de “trascender a través de acciones de bondad, arte y conciencia, promoviendo la protección animal, el bienestar emocional y una vida más compasiva y armoniosa con todas las criaturas”.

El proceso de duelo ha sido especialmente complejo para la familia. Stefanía Agudelo relató que, aunque en redes sociales suele mostrarse fuerte, la realidad es que la pérdida de su hermano ha sido un golpe devastador tanto para ella como para su madre y el círculo cercano del artista.

“Esto ha sido un golpe muy duro para mí, para mi mamá y para todas las personas que querían a mi hermano”, afirmó. Además, compartió que muchas personas la han cuestionado por su aparente tranquilidad, pero aclaró que cada duelo es diferente y que, en su caso, ha buscado transformar el sufrimiento en actos de bondad.

Stefanía Agudelo y la madre del artista transforman el duelo por la muerte de Bayron Sánchez en una iniciativa solidaria que busca brindar protección y bienestar a perros abandonados - crédito @stefania_agudeloo/ Instagram

En sus declaraciones, Stefanía Agudelo también abordó la dimensión espiritual de su proceso, señalando que no ha cuestionado a Dios por lo sucedido, sino que ha intentado encontrar un propósito en medio del dolor. “Yo nunca le he recriminado a Dios por esto, antes le pregunto el para qué”, manifestó.

La respuesta de los seguidores de B King y de la propia Stefanía ha sido de apoyo y solidaridad. La hermana del artista agradeció públicamente a quienes han acompañado a la familia desde la tragedia, destacando: “Gracias por estar ahí, por apoyarnos y por todas las oraciones que hacen por nosotras. Siento que eso también nos ha mantenido muy fortalecidas”, dijo Stefanía Agudelo.

“Qué mujeres tan lindas y valiosas 🤍 que Dios las siga fortaleciendo y su fundación toque la vida de muchos”, “qué labor tan linda”, “él lo hubiera hecho seguramente”, “Que linda vida eterna ❤️”, “Qué lindo gesto y labor estaba haciendo con los perritos.🐶 Dios las bendiga”, “Qué lindo es transformador ese dolor es hacer algo por quien más los necesitan”, “cada quien vive su luto a su manera y la fundación que van a crear es muy bonito”, dicen algunas de las reacciones de los internautas.

La creación de la fundación fue elogiado por cientos de internautas que destacaron el trabajo que hace la familia de B King con perros abandonados - crédito @stefania_agudeloo/IG

La fundación Vida eterna se presenta así como un proyecto que busca canalizar el legado de B King hacia la protección animal y la promoción de valores de empatía y solidaridad. La familia espera que, con el tiempo, la iniciativa pueda crecer y ampliar su impacto, manteniendo viva la memoria del artista a través de acciones concretas en favor de los más vulnerables.