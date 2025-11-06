Estas serían las amenazas que le habría hecho Juan Carlos Suárez a Jaime Esteban Moreno antes de la brutal golpiza: “Yo sé que puedo acabar con ese man”

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, enfrenta cargos tras una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito X/Policía Bogotá/composición fotográfica

Mientras el país espera la decisión del juez de control de garantías José Alejandro Hofmann sobre la medida de aseguramiento en centro carcelario o posible liberación de Juan Carlos Suárez, principal sospechoso del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre en medio de las celebraciones de Halloween, se conocen nuevos detalles del caso.

De hecho, en la mañana del jueves 6 de noviembre se conoció parte del expediente que tiene la Fiscalía General de la Nación contra el hombre de 27 años que incluiría las amenazas explícitas que habría hecho Suárez al estudiante de la Universidad de los Andes.

Según el documento de más de trescientas páginas conocido por Noticias RCN, el ente acusador logró reunir no solo la evidencia gráfica del crimen, sino una serie de testimonios entregados por los testigos del hecho.

Uno de los relatos obtenidos por las autoridades apunta a que la primera confrontación se produjo dentro del bar Before Club y se fue agravando posteriormente.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

De hecho, la Fiscalía tiene en su poder el relato de uno de los estudiantes de los Andes que presenció los roces previos al fatal desenlace.

“(Suárez) Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos, en especial la chica de disfraz morado lo empezara a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él (Moreno)”, se lee en el testimonio de la Fiscalía obtenido por Noticias RCN.

Se trataría precisamente del instante captado en video por una de las cámaras del sector, donde se observa a Suárez Ortiz emprendiendo la persecución contra la víctima y el posterior golpe que lo dejó tendido en el suelo.

La indagación también recoge un pasaje previo al ataque, cuando Suárez Ortiz, según los testimonios aportados a la Fiscalía y revelados por Noticias RCN, manifestó a su círculo: “Denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man, si yo quiero”.

Por estos hechos, varias personas fueron capturadas esa misma madrugada por las autoridades, entre ellas, Juan Carlos Suárez Ortiz, joven que también haría parte del plantel educativo del joven de 20 años - crédito Fiscalía

El detonante habría contado con el respaldo de algunos acompañantes, en particular una mujer que vestía un disfraz azul, que presuntamente sería Kleidymar Fernández Sulbarán, quien habría incitado al hoy imputado para violentar a Jaime Esteban Morales.

“No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”, reposa en el expediente de la Fiscalía.

Durante los hechos, Jaime Esteban Moreno se encontraba junto a su amigo Juan David, quien aparece en los videos intentando mediar.

Cuando este intervino para detener la agresión, Suárez Ortiz habría recalcado amenazado también al joven con agredirlo si no se retiraba del lugar.

“Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo, tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa o también me va a tocar pegarte a ti”, habrían sido las palabras de Suárez, según la reconstrucción de la Fiscalía citada por Noticias RCN.

Entretanto, el ente acusador ya tiene listo el material audiovisual que se ha difundido ampliamente en redes sociales y que muestra el momento exacto en el que Jaime Esteban Morales fue golpeado brutalmente hasta dejarlo inconsciente y con graves traumatismos en cabeza, cara y tórax.

La Fiscalía presentará como prueba los videos de la agresión ocurrida la noche del 31 de octubre en Bogotá.

Las imágenes fueron pieza clave para identificar a Juan Carlos Suárez Ortiz como uno de los agresores y serían la prueba contundente para que el ente acusador solicite la medida de aseguramiento durante la diligencia prevista para las 9:00 a. m. de este jueves, que espera que el presunto responsable permanezca privado de la libertad durante el avance del proceso.