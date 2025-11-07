Colombia

Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno

Siendo las 8:30 a. m. del 7 de noviembre, hoy continúa la audiencia contra el hombre al que señalan de estar implicado en el asesinato contra el estudiante de Los Andes la noche de Halloween


Hoy, 7 de noviembre, se
Hoy, 7 de noviembre, se conocerá si Suárez Ortiz será enviado a la cárcel - crédito RedesSociales/CapturadePantalla
14:31 hsHoy

Continuando con la explicación de la defensa de Suárez, esta asegura que en los videos no se puede apreciar que el acusado e involucrado de la muerte de Jaime Esteban tuviera intenciones de matar.

14:11 hsHoy

La pretensión de la defensa de Suárez Ortiz es obtener casa por cárcel como medida de aseguramiento.

Sus argumentos explican que “La Fiscalía no sustentó la medida de aseguramiento“, ”Los golpes no fueron tan duros" y que “en ningún momento los testigos afirmaron que vieron a estas personas juntas (Suárez y González)”, afirmando que no hay forma de asegurar que los dos señalados en la muerte de Jaime Esteban hayan estado juntos en el recinto de forma “no abstracta”.

13:55 hsHoy

La defensa de Suárez Ortiz afirma que no hay evidencia que indicara que previamente los agresores involucrados de la golpiza contra Jaime Esteban se pusieran de acuerdo para realizar los actos violentos registrados por cámaras de seguridad, por lo cual, según el abogado defensor, no hay forma de que se lo señale por coautor del homicidio que se le imputa.

Defensa de Suárez Ortiz -
Defensa de Suárez Ortiz - crédito captura de pantalla
13:49 hsHoy

Siendo las 8:24 a. m. se dio inicio al tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, único involucrado capturado en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, no sin antes, por solicitud del juez del caso, se pidiera a los espectadores guardar la compostura y que los medios informaran “de forma didáctica e imparcial”.

Se dio inicio al tercer
Se dio inicio al tercer día de audiencia contra Suárez Ortiz - crédito captura de pantalla

El 31 de octubre del 2025, el estudiante universitario de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue golpeado hasta su muerte, presuntamente por Juan Carlos Suárez Ortiz y por otro hombre identificado como Ricardo González, en hechos que aún no se han aclarado y corroborado.

Tras dos días de audiencia, hoy, 7 de noviembre del 2025 se suma una nueva transmisión de la Fiscalía en al que luego de haber sido catalogado por la misma entidad como un “peligro para la sociedad” y solicitara medida de aseguramiento en centro carcelario, la defensa de Suárez podrá intervenir a favor del capturado.

