Colombia

Escándalo en el Gobierno de Petro: director de Colombia Compra Eficiente fue denunciado por presunto maltrato a su expareja

La denunciante aseguró que fue golpeada por el funcionario tras reclamarle una infidelidad; el hecho habría ocurrido en la recepción de un edificio

El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, enfrenta una denuncia por presunto maltrato interpuesta por su expareja, Diana Carrasquilla. La mujer sostiene que el funcionario la habría agredido físicamente durante un encuentro ocurrido el 3 de junio en la recepción de un edificio en Bogotá, episodio que derivó en contusiones visibles, según su testimonio entregado a Cambio.

La acusación se presentó después de que Carrasquilla se enterara de que Padilla estaría residiendo en el mismo conjunto residencial, en el piso superior al suyo, junto a la persona con la que —afirma— él le habría sido infiel. El hallazgo, explicó, dio paso a una confrontación que terminó en un forcejeo, en el que ambos se agredieron y que, de acuerdo con su relato, la dejó con lesiones en la cara y el cuerpo.

“Yo no lo podía creer. No pensé que me fuera a hacer algo así”, dijo la mujer, al narrar la situación que originó la denuncia. Aseguró que, al enfrentarlo por la supuesta infidelidad, Padilla “la empujó y golpeó” con un bolso, además de insultarla y tildarla de “mentirosa y conflictiva”. Carrasquilla respondió tomándolo por la camisa, que terminó rota, y arañándolo. En su versión, esa acción provocó que él le diera varios golpes.

El caso tomó relevancia pública por el rol que desempeña Padilla en el Gobierno de Gustavo Petro. Desde abril de 2024, dirige Colombia Compra Eficiente (CCE), entidad encargada de regular la contratación pública en el país. Aunque no es una figura mediática, tiene trayectoria en el sector público, trabajó en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro y fue representante del Gobierno en la junta directiva de Monómeros entre 2022 y 2023. Politólogo de formación, es oriundo de Barranquilla.

Carrasquilla explicó que conoció a Padilla en 2017, durante un evento político. La relación se formalizó en 2021 y, un año más tarde, ambos la hicieron pública. En su relato, los primeros meses transcurrieron sin mayores dificultades hasta que —según dice— comenzaron episodios constantes de infidelidad por parte del funcionario.

“La primera vez que subí una foto a redes sociales con él, una mujer me llamó a insultarme y a reclamarme porque estaba con Cristóbal”, recordó en la entrevista con el medio antes mencionado. La tensión, afirmó, fue en aumento. Aunque la relación continuó, el desgaste los llevó a terminar a comienzos de 2024. Para entonces, las sospechas sobre otras relaciones paralelas ya eran parte recurrente de las discusiones.

A pesar de la ruptura, la situación escaló nuevamente cuando Carrasquilla supo que Padilla presuntamente vivía en el mismo edificio con la mujer con la que él le habría sido infiel. La mañana del 3 de junio, dijo, se cruzaron en la recepción y comenzó el altercado que terminó en la agresión denunciada. Sostuvo que Padilla la habría golpeado más de una vez, lo que le dejó contusiones visibles.

La mujer insistió en que la relación estuvo marcada por tensiones emocionales y episodios que la hicieron sentir expuesta. “Me mandaban fotos, me mandaban videos, me sentía muy avergonzada y burlada, pero yo lo justificaba porque estaba enamorada”, aseguró. Señaló que, pese a los problemas, él insistía en retomar la relación. “Él me insistió en arreglar las cosas pero yo le dije: ‘Tú nunca vas a cambiar’”.

Por ahora, ni Padilla ni Colombia Compra Eficiente se han pronunciado públicamente sobre la denuncia. La situación mantiene la atención en el entorno gubernamental, donde se espera que las instancias judiciales determinen los hechos y se garantice el debido proceso frente a las acusaciones.

