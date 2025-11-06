El imitador de Carin León en ‘Yo Me Llamo’ cumple el sueño de cantar junto a su ídolo tras la llegada del mexicano a Bogotá

En la antesala del esperado concierto de Carin León en El Campín, Juan Carlos Parra, doble colombiano del artista, compartió una emotiva presentación con el músico - crédito @yomellamocarinleonganador/ Instagram

El reciente encuentro entre Carin León y su imitador colombiano Juan Carlos Parra marcó un momento singular en la escena musical de Colombia, al reunir en un mismo escenario al artista original y a quien lo representó en un popular programa de televisión.

La visita de León a Bogotá, previa a su esperado concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 8 de noviembre, propició este emotivo cruce de caminos que sorprendió tanto a los seguidores del cantante como al propio León.

Durante su estadía en la capital colombiana, Carin León participó en diversos espacios mediáticos y actividades turísticas.

Una de sus paradas más significativas fue en un programa matutino Día a día, donde fue recibido por los presentadores Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Soto.

Allí, el artista mexicano compartió detalles sobre su gira Boca Chueca y anticipó las sorpresas preparadas para su espectáculo en Bogotá, que forma parte de un recorrido internacional en el que ha colaborado con figuras como Maluma, Camilo y Silvestre Dangond.

El momento más destacado de la jornada se produjo cuando Juan Carlos Parra, ganador de la edición 2023 de Yo me llamo interpretando a Carin León, irrumpió en el set para interpretar El amor de mi herida. La actuación se vio interrumpida cuando Parra, visiblemente emocionado, se acercó al escenario para saludar a su ídolo.

El encuentro estuvo marcado por un apretón de manos, un abrazo y la invitación a cantar juntos ante la audiencia y los televidentes.

'Yo me llamo' Carín León cantó junto al original tras su llegada a Bogotá - crédito captura de pantalla @yomellamocarinleonganador/ Instagram

En ese instante, Parra expresó su admiración con palabras que reflejaron la influencia de León en su carrera: “Mi compa, quiero darle las gracias por ser esa persona que con su sabiduría y pasión por lo que hace me inspira a seguir mis propios sueños y metas. Conocerlo es un sueño cumplido, qué bueno ver que no solo eres un excelente artista y exponente, sino que también desprendes calidad humana y lo más importante, humildad. Gracias por ser esa fuente de inspiración para mí y para muchos apasionados por la música. Es un honor representarte y espero que volvamos a cantar juntos, ¡FIERRO!”, dijo Parra al artista mexicano.

El propio Carin León manifestó su sorpresa y orgullo por el impacto que su música ha tenido en otros artistas. León reconoció: “Nunca pensé ser un ejemplo y mucho menos identificar personas a través de mi música”. Además, compartió una reflexión sobre su trayectoria: “Cuando la gente se conecta en lo que hago, que no tengo miedo de ser quién soy. Ha mejorado mucho mi nivel como artista, si un consejo pudiera dar es que vivan lo que tengan que vivir. Así se me dieron las cosas así”.

Juan Carlos Parra, reconocido por su imitación en ‘Yo me llamo’, sorprendió al público con su interpretación de 'El amor de mi herida' - crédito @yomellamocarinleonganador/ Instagram

El encuentro no solo permitió a Parra cumplir el sueño de conocer a su referente, sino que también dejó una impresión duradera en León, quien elogió la capacidad del imitador para reproducir el acento de Hermosillo, su ciudad natal, y destacó la calidad de su interpretación. El artista mexicano quedó sorprendido por la fidelidad con la que Parra replicó su estilo vocal y su acento, lo que motivó repetidos elogios durante la transmisión.

El concierto programado para el 8 de noviembre en El Campín representa su primer gran espectáculo en el país, consolidando el vínculo entre el artista y el público colombiano, que ha seguido de cerca tanto su carrera como la de quienes lo han homenajeado en la televisión nacional.

<b>Carin León prepara un multitudinario concierto en El Campín</b>

Carin León, uno de los exponentes más reconocidos de la música regional mexicana en la actualidad, ha escogido Bogotá como una de las paradas más destacadas de su Boca Chueca Tour 2025. El concierto está programado para el 8 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, un recinto con capacidad para más de 40 mil personas.

La expectativa construida alrededor del evento ha tenido un fuerte eco en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron la noticia y manifestaron su entusiasmo desde el anuncio oficial. Además de la alta demanda de entradas, usuarios han generado tendencias en plataformas como X e Instagram comentando sobre la llegada del artista y especulando acerca de las canciones que integrarán el repertorio.

El repertorio del concierto incluirá éxitos como Según Quién y Primera Cita, entre los más esperados por el público - crédito Cortesía prensa Carin León

Para esta presentación, se anticipa que Carin León interpretará una selección de sus temas más emblemáticos, incluyendo Según Quién, Primera Cita, Qué más puedo pedir y Lamentablemente, que figuran entre los éxitos más solicitados por sus seguidores en Colombia.