CAR alerta sobre altos niveles de contaminación en el sector de Mochuelo, sur de Bogotá

la Corporación identificó un aumento de material particulado en la zona, atribuido a emisiones de ladrilleras e industrias locales y a las dificultades geográficas para dispersar los contaminantes

Las condiciones topográficas de Mochuelo
Las condiciones topográficas de Mochuelo favorecen la acumulación de partículas finas en el aire, lo que incrementa los riesgos para la salud - crédito Infobae

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) identificó picos de contaminación atmosférica en el sector de Mochuelo, en el sur de Bogotá, causados principalmente por emisiones locales de ladrilleras e industrias asentadas en la zona.

El reporte, que cubre el tercer trimestre de 2025, destaca que las condiciones geográficas y meteorológicas del lugar han dificultado la dispersión de material particulado, con impactos evidentes en la calidad del aire.

Según datos oficiales de la CAR, Mochuelo se ubica en un valle rodeado de montañas, situación que favorece la acumulación de contaminantes, sobre todo en periodos secos o con escaso viento. Este factor geográfico se convierte en una barrera para la dispersión del material particulado PM2.5 y PM10, partículas identificadas por las autoridades ambientales como determinantes en la calidad del aire y la salud pública.

Durante el informe presentado por el organismo, se informa que, la estación Bogotá Rural Mochuelo fue la única que registró valores por encima del límite permisible durante el 6,5% del tiempo registrado en el periodo de julio a septiembre de 2025. En contraste, otras veintisiete estaciones distribuidas en 25 municipios de la jurisdicción reportaron cifras dentro de los parámetros establecidos por la normativa ambiental vigente.

Emisiones procedentes de actividades industriales
Emisiones procedentes de actividades industriales han sido identificadas como uno de los factores que inciden negativamente en la calidad del aire monitoreada en Mochuelo. - crédito CAR

Emisiones industriales, ladrilleras y condiciones del clima

La CAR sostiene que las emisiones industriales y de ladrilleras instaladas en Mochuelo inciden directamente sobre los niveles de contaminación detectados. Además, en septiembre se observaron aumentos en los valores de material particulado debido a una reducción de las lluvias, generando un incremento paulatino de sustancias contaminantes en la atmósfera.

El mes de agosto mostró una excepción en la tendencia, ya que las lluvias aportadas a la región ayudaron a controlar las concentraciones de contaminantes. Blu radio señaló que este fenómeno meteorológico resultó decisivo en mantener el aire dentro de los rangos de calidad considerados seguros, según la escala utilizada por las entidades ambientales.

“El comportamiento del aire en la jurisdicción fue favorable en términos generales; los valores registrados se mantuvieron dentro de los rangos de seguridad para la salud humana”, indica el documento técnico revisado por Blu radio.

Monitoreo y vigilancia con tecnología avanzada

El estudio divulgado por la CAR revela que el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) realiza monitoreos continuos las 24 horas del día gracias a herramientas tecnológicas instaladas en puntos estratégicos del territorio. Esta vigilancia permite identificar, en tiempo real, episodios de deterioro en la calidad ambiental y adoptar decisiones en materia de prevención y control.

Las estaciones de vigilancia registraron
Las estaciones de vigilancia registraron niveles puntuales de contaminantes, con especial atención a los periodos de clima seco y bajas precipitaciones. - crédito CAR

Durante el trimestre reportado, los datos muestran que el material particulado fino PM2.5 —con diámetro de hasta 2,5 micrómetros— obtuvo una calificación de calidad del aire “Buena” en la mayoría de los puntos de observación. Sin embargo, el sector de Mochuelo se mantiene en alerta ya que la presencia de estas partículas por encima del umbral de seguridad se asocia a riesgos en la salud respiratoria y cardiovascular de la población expuesta.

Fuentes externas y particularidades del periodo

El reporte aclara que no se identificó una presencia relevante de contaminantes provenientes de fuentes externas. Únicamente se documentaron breves episodios de entrada de polvo del Sahara durante agosto, aunque la CAR informó que no tuvieron impacto significativo en la calidad ambiental de la región.

La entidad subraya que los niveles de PM10 y PM2.5 nunca superaron los límites máximos fijados por la normatividad. Sin embargo, se reconocen picos puntuales que requieren acciones y seguimiento permanente, sobre todo en sectores industriales como Mochuelo.

El monitoreo constante realizado por
El monitoreo constante realizado por las autoridades ambientales permite detectar tendencias y episodios de contaminación atmosférica en áreas rurales de Bogotá. - crédito CAR

Llamado a la acción y responsabilidad comunitaria

Con los datos obtenidos en el trimestre evaluado, la CAR reiteró su postura en defensa del bienestar ambiental del departamento y la ciudad. El organismo hizo un llamado a las comunidades y actores industriales de la región para adoptar prácticas sostenibles que favorezcan una reducción de emisiones locales.

La vigilancia de la calidad del aire continuará de manera ininterrumpida, indicó la CAR, para responder a los cambios en las condiciones ambientales y priorizar la protección de la salud pública.

