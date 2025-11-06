Colombia

Bogotá actualizó la estratificación urbana y rural tras seis años: hay zonas que subieron de estrato

Por primera vez, más de 950 predios rurales y 279 viviendas en centros poblados son clasificados, permitiendo una asignación más equitativa de subsidios y reconociendo realidades territoriales

La modernización del sistema de
La modernización del sistema de estratos en Bogotá busca una distribución más justa de subsidios y beneficios sociales - crédito Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá anunció la actualización socioeconómica en algunos sectores de la capital de acuerdo con lo estipulado en los decretos 530, 531 y 532, que permitirá la estratificación tanto de sectores urbanos como rurales.

La medida, según la entidad, responde a la necesidad de modernizar el sistema de estratos y ajustarlo a las realidades sociales y de vivienda actuales, facilitando una distribución más justa de los subsidios de servicios públicos domiciliarios y el acceso a beneficios sociales.

Por medio de la novena actualización urbana, la primera estratificación de fincas y viviendas dispersas y la segunda para centros poblados, la entindad incorpora nuevas dinámicas residenciales en la ciudad. La intervención contempla desde la incorporación de nuevos proyectos de vivienda hasta la atención a las solicitudes de revisión de estrato hechas por la ciudadanía.

La novena actualización urbana incorpora
La novena actualización urbana incorpora nuevos proyectos de vivienda y atiende solicitudes ciudadanas de revisión de estrato - crédito Google Maps

Según la secretaria de Planeación, Ursula Ablanque Mejía, “esta actualización es histórica. Hacía más de seis años no se revisaba la estratificación urbana, y en el caso de la ruralidad, relacionada con fincas y viviendas dispersas, han pasado más de 17 años. Este avance mejora la focalización de subsidios y reconoce realidades territoriales antes no clasificadas”.

Cambios en la estratificación urbana

De las 44.260 manzanas urbanas de la ciudad, 468 recibieron estrato por primera vez (1,06 % del total), mientras que 23 manzanas cambiaron de estrato (0,05 %). Entre estas, 11 ascendieron y 12 descendieron de categoría. Lo relevante es que 17 de estos cambios fueron resultado de reclamaciones presentadas por la ciudadanía, según lo permitido por la Ley 732 de 2002, que establece mecanismos de revisión a solicitud individual o colectiva.

La distribución geográfica de los cambios evidencia la diversidad de realidades urbanas: Usaquén encabeza con 5 manzanas, seguida de Suba (4), Chapinero (3), Santa Fe (2) y una manzana en cada una de las siguientes localidades: San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

En cuanto a los polígonos que reciben estratificación por primera vez, esto permite que nuevos barrios y desarrollos habitacionales accedan a una clasificación formal, repercutiendo en el cobro justo de servicios públicos.

De las 44.260 manzanas urbanas,
De las 44.260 manzanas urbanas, 468 recibieron estrato por primera vez y 23 cambiaron de categoría tras reclamaciones ciudadanas - crédito Secretaría Distrital de Planeación

Avances en zonas rurales

El proceso incluye, por primera vez, la clasificación de 952 fincas y viviendas dispersas y 279 viviendas en centros poblados. También se estratificaron 5 nuevos centros poblados: Chorrillos, Altos de Serrezuela, El Destino, Quiba y Nueva Granada, completando un total de 11 bajo el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

De acuerdo con la información oficial, la metodología empleada por el distrito, siguiendo lineamientos del Dane para áreas urbanas y rurales, evalúa factores como las características físicas externas de las viviendas, el entorno y los materiales de construcción, con el fin de situar cada predio en estratos que van del 1 al 6.

La Secretaría de Planeación explicó que la estratificación no es una decisión política, sino un procedimiento técnico para garantizar equidad: las familias de menores ingresos reciben subsidios en el pago de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo, electricidad y gas, mientras que los sectores de mayores ingresos contribuyen con mayores aportes.

La metodología de estratificación evalúa
La metodología de estratificación evalúa características físicas de las viviendas y su entorno para asignar estratos del 1 al 6 - crédito Alcaldía de Bogotá

La actualización de la estratificación tendrá una fase de transición: tras la firma de los decretos, las empresas de servicios públicos domiciliarios cuentan con aproximadamente tres meses para incorporar esta información en sus sistemas de facturación, de modo que no habrá incrementos inmediatos en las tarifas para la ciudadanía.

Es importante aclarar que los cambios no se implementan en toda la ciudad, sino en sectores y manzanas específicas, y no afectan automáticamente a todos los usuarios. Los propietarios y usuarios inconformes con el estrato asignado pueden presentar una solicitud de revisión ante la Secretaría Distrital de Planeación por canales presenciales (SuperCade o ventanilla de correspondencia) y virtuales (Sistema Distrital de Quejas y Reclamos “Bogotá te Escucha”).

El trámite es gratuito, no requiere abogados y cada solicitud debe incluir la dirección o chip del predio. Las reclamaciones colectivas en propiedad horizontal deben ser gestionadas por el administrador del conjunto.

