Colombia

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Del 21 al 30 de abril, el país será sede de uno de los eventos de cine independiente más importantes a nivel internacional, reuniendo más de 1.800 producciones

Guardar
Medellín será sede del Alternativa
Medellín será sede del Alternativa Film Festival 2026, evento enfocado en cine de impacto social y narrativas transformadoras - crédito cortesía AFF

Una serie de factores que incluyen el auge de las plataformas de streaming y la facilidad gubernamental para financiar más proyectos vinculados con el cine (que incluyen a los realizadores nacionales, pero también a producciones extranjeras que deseen usar a Colombia como sede sus filmaciones), están posicionando al país como un lugar de reunión cada vez más obligado para el séptimo arte.

Una nueva evidencia de ello se verá en 2026, cuando el país albergue la tercera edición del Alternativa Film Festival (AFF), un evento itinerante enfocado en promover el cine de impacto, que incluye relatos e historias con marcado contenido social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta iniciativa cinematográfica, fundada por la aplicación de transporte inDrive, celebró sus primeras ediciones en Almaty, Kazajistán (2023) y Yogyakarta, Indonesia (2024), y ahora será el turno de Medellín, que albergará el evento del 21 al 30 de abril de 2026.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa como parte del Miradas Medellín 2025, festival de cine que se celebra por estos días en la capital antioqueña y que hace las veces de socio oficial del AFF.

De acuerdo con la organización, la convocatoria para el AFF 2026 cerró el 10 de octubre con un total de 1.831 inscripciones, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Latinoamérica lideró la participación con 1.499 películas, de las cuales 362 son largometrajes y 1.137 cortometrajes. En total, se recibieron propuestas de 55 países, incluyendo 22 de América Latina. Los países con mayor número de inscripciones fueron Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú.

El festival ofrecerá acceso gratuito
El festival ofrecerá acceso gratuito a proyecciones, debates y actividades sobre el impacto social del cine durante diez días en Medellín - crédito cortesía AFF

“Estamos encantados de ver un interés tan grande por Alternativa Film Festival en toda América Latina. El número de inscripciones que hemos recibido demuestra que la región está repleta de historias poderosas y con gran impacto, y estamos deseando descubrir la selección final. La misión de nuestro festival es dar visibilidad y apoyar a los cineastas con talento del Sur Global, que se comprometen a aportar un cambio positivo a la sociedad. Esperamos que la tercera edición del AFF ofrezca un mayor reconocimiento internacional y nuevas oportunidades de networking a las voces audaces que se esfuerzan por influir en el mundo que les rodea”, afirmó Liza Surganova, directora del festival.

La elección de Medellín forma parte del enfoque en la descentralización de sus creadores, que eligen ciudades creativas fuera de las capitales políticas de los países a los que llegan, algo con lo que la capital antioqueña cumple con claridad, según el AFF.

El AFF 2026 otorgará siete
El AFF 2026 otorgará siete premios, tres de ellos exclusivos para cineastas latinoamericanos, con un fondo total de USD 120.000 - crédito cortesía AFF

El AFF 2026 otorgará siete premios, de los cuales tres estarán destinados exclusivamente a cineastas latinoamericanos. El Premio Focus reconocerá un largometraje que aborde la realidad de la región, mientras que dos premios de cortometrajes estarán reservados para directores de América Latina.

Los cineastas de la región también podrán competir por los cuatro premios restantes para largometrajes: Spotlight, Future Voice, Alter y Nativa. El fondo total de premios asciende a USD $120.000, con USD $20.000 para cada categoría de largometraje y USD $10.000 para cada uno de los dos ganadores de cortometrajes.

El Alternativa Film Festival 2026
El Alternativa Film Festival 2026 recibió un récord de 1.831 inscripciones de 55 países, con fuerte presencia latinoamericana - crédito cortesía AFF

El Comité de Selección, integrado por curadores y programadores de América Latina, el Sudeste Asiático, Asia Central y otras regiones, ya inició la evaluación de las candidaturas. El programa del festival se dará a conocer a finales de febrero de 2026.

Durante los 10 días del festival, todos los eventos serán de acceso gratuito. El programa incluirá proyecciones públicas de las películas seleccionadas, debates y actividades orientadas a analizar el impacto social de las obras. Además, se desarrollarán los Industry Days, un espacio profesional para el intercambio entre cineastas, productores y líderes de impacto social. Los directores de las películas seleccionadas serán invitados a asistir al festival y a la ceremonia de premiación, con gastos de viaje y alojamiento cubiertos por la organización.

Temas Relacionados

Alternativa Film FestivalMedellínCine de impactoAlternativa Film Festival 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

Aprenda a nadar en noviembre: Bogotá habilitó piscinas públicas gratis en siete parques de la ciudad

La nueva iniciativa permite a ciudadanos disfrutar de instalaciones acuáticas en diferentes zonas de la ciudad, con registro obligatorio y normas de seguridad

Aprenda a nadar en noviembre:

Resultados Chontico Día y Noche 6 de noviembre: últimos números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche

La polémica fiscal Luisa Obando habría renunciado al cargo alegando demencia: se podrían frenar varios procesos judiciales en su contra

Conocida por su papel en el caso ‘Pacho Malo’ y por haber liderado investigaciones controvertidas, Obando dejó su cargo tras declarar padecer desarreglos mentales severos

La polémica fiscal Luisa Obando

Un año estricto en fronteras, Colombia inadmite a más de 2.600 extranjeros por alertas y documentos falsos

Entre enero y septiembre de 2025, Migración Colombia impidió el ingreso de viajeros por antecedentes delictivos, riesgo para la seguridad y trámites irregulares. Entre ellos, 46 ofensores sexuales detectados gracias a alertas internacionales

Un año estricto en fronteras,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

De las redes a la

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

Nuevo técnico de Santa Fe ha protagonizado varias peleas, tuvo problemas hasta con Neymar: “Me tiré unas trompadas”

Deportivo Pereira sufriría dura demanda de Millonarios: va por una millonaria cifra por cuenta de un jugador

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín